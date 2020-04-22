密苏里州控告中国政府 北京斥「滥诉」

(德国之声中文网) 中国外交部22日在例行记者会上称，美国密苏里州起诉中国政府「十分荒唐」。

发言人耿爽强调，控告毫无事实和法律依据。他说:「这起所谓的诉讼纯属恶意滥诉，有违基本法理。根据国际法上的主权平等原则，中国各级政府在疫情防控方面所采取的主权行为不受美国法院管辖。」

他强调，「此类滥诉不利于美国国内的疫情防控，也与当前国际抗疫合作背道而驰。」他也要求美方应驳回滥诉。

密苏里州控告中国政府

美国密苏里州总检察长施密特21日在密苏里东区联邦地区法院起诉中国政府，称中国政府要为新冠肺炎疫情在密苏里州乃至全球造成大量死亡、病痛和经济损失负责。

告诉内容指出，中国官员是导致全球新冠疫情的元凶。密苏里州总检察长施密特 (Eric Schmitt) 透过一项公开声明中表示，中国政府刻意淡化了病毒的危险性，且在疫情初期没有做出足够的努力来抑制病毒传播。

他写道：「中国政府并没有向各界清楚地表明新冠病毒的危险性与传播力，他们也打压了吹哨者，且未在疫情初期做出足够努力来抑制病毒的传播。他们必须为了这些行为付出代价。」

然而，专家认为目前仍不确定这项控诉会有多少的实质效力，因为美国法律通常禁止州或是人民控诉其他国家。加州大学的国际法教授凯特纳 (Chimène Keitner) 在接受美联社采访时表示：「法律上来说，基本上是非常难真的对中国提出控诉的。」

由於总检察长施密特将在今年底的选举中竞选连任，所以密苏里州民主党的执行长盖普佛德 (Lauren Gepford) 周二也称施密特的行为是为了选举而刻意炒作话题。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)