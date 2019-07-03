密函泄露惹恼特朗普 英驻美大使辞职

（德国之声中文网）美国总统特朗普之前已经在推特上表示，白宫将不再与英驻美大使打交道。周三（7月10日），英国驻美大使金·达罗克（Kim Darroch）宣布辞职。他表示，泄露事件令他无法继续在目前的岗位上工作，希望通过自己的辞职结束风波。

惹恼特朗普

据路透社报道，英国星期日邮报援引的这些机密备忘录内容的报道惹恼了美国总统特朗普，同时也让伦敦方面陷入尴尬境地。

英国首相发言人对媒体表示，伦敦方面已经同特朗普政府取得了联系，"我们认为这种泄密做法是不可接受的。这件事发生了，当然令人感到遗憾。"

美国总统特朗普在推特上回应称，特蕾莎·梅首相把脱欧的问题搞得一团糟，他还批评梅首相漠视他给她提出的建议。

特朗普还写道："对美好的英国而言好消息是，他们马上就会有一个新首相了。我非常享受上个月极好的国事访问，其中女王给我留下最深刻的印象。"

特朗普发出这些推文几个小时后，梅首相的发言人重申英国方面的态度，一方面对于这种泄密事件的发生表示遗憾，另一方面又强调驻美大使达罗克一如既往地拥有英国首相的全力支持。

“无能、蠢笨、不称职”

达罗克在提交给英国政府的这些备忘录日期为2017年至今。他在备忘录里提到，媒体有关白宫内斗堪比械斗的报道"多数都是真的"。他描述在特朗普决定不对伊朗展开军事袭击的问题上白宫内部意见非常混乱。

达罗克在一份备忘录里写道："我们真的不相信，这个政府会变得比现在正常得多、不那么无能、不那么反复无常、少一点内讧分裂、在外交上别那么蠢笨和不称职。"

英国外交大臣亨特表示："我要清楚地表明，我既不赞同大使对美国政府的评判，也不赞同他对英美关系的看法。但是我捍卫大使坦诚不公地发表自己看法的权利。"他承诺，不管是谁泄露了这些备忘录的内容，都会承担"严肃后果"。

两个月前，英国国防大臣威廉姆森（Gavin Williamson）遭解雇。他的下台与英国国家安全委员会一次会议的信息泄露有关。威廉姆森否认自己参与了泄密。当时英国《每日电讯报》报道称，从国家安全委员会泄露出消息，梅首相已经决定华为可以为英国5G网络提供通讯天线等设备。

洪沙/王凡/乐然 （路透社等）