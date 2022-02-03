寅吃卯粮 德国提前到达自然资源"超负荷日 "

（德国之声中文网）就德国提前进入自然资源 "超负荷日"，环保组织世界自然基金会德国分部周二呼吁联邦政府不失时机推进联合执政协议中所作的承诺，将生态保护行动置于其政策中心。

数据显示，德国再度早于全球平均水平，提前到达自然资源"超负荷日"。去年，全球于7月29日进入"超负荷日"。世界自然基金会德国部主任海因里希（Christoph Heinrich）呼吁德国政府在实现能源转型方面不要耽误任何时间，同时，重视自然保护问题。他强调，为应对原材料短缺，须发展高效循环经济。

海因里希主任表示，必须继续走 "农业未来委员会 "确定的道路，实现有利于气候保护、可持续和公平的土地管理。他指出， "生物多样性正受到巨大威胁，将在中国举行的世界自然大会上，德国也必须确认履行其对生物多样性的责任。" 他认为，作为全球第四大经济体，德国也必须在财力上为此作出相应贡献。

海因里希主任说："自然资源世界超负荷日再次凸显了我们的生活如何超限、如何浪费了我们稀缺的资源，如何继续糟糕对待我们的生态系统。"从计算角度看，德国在在今年头四个月便已耗尽了本国的地球自然资源份额。这位保护专家强调："如果世上所有国家都像德国一样'耗费'，那将需要三个以上地球。"

海因里希主任还表示，德国联合政府在其联合执政协议中作出众多环保承诺、并宣布了多个项目，引起人们极大期待。政府必须满足相关期待，推进其项目。他说："我们在联合执政协议中看到了许多方向正确的措施，但实际情况大有差距，这仅从气候变化的影响、生物多样性和德国水域的状况就可以看出。"

在环保组织宣布的世界自然资源超负荷日，研究人员计算出的地球可自然再生的所有资源和缓冲区均告罄。20年前，全球在10月份方进入"超负荷日"。

蓝色奇迹：我们的海洋 保护我们的“蓝色星球” 值世界海洋日之际，环保人士呼吁至2030年，至少宣布30%的海洋为自然保护区。其目的不仅是保护那里的动植物，还要给海洋变暖踩刹车。海洋动植物的灭绝速度现在是陆上的两倍。海水变暖导致含氧度降低，珊瑚礁死亡就是后果之一。

蓝色奇迹：我们的海洋 地球上生命之源 地球表面约70％被海水覆盖，地球上约一半氧气产生于海洋。此外，地球上大部分生物都生活在海洋里。海洋还为地球上10亿多人提供食物。海洋不仅是生命的摇篮，还是地球上的生命赖以生存的基础。

蓝色奇迹：我们的海洋 巨大的二氧化碳库 红树林——如上图中几内亚比绍的红树林、海草和盐沼是天然的二氧化碳库，其储存的二氧化碳量是相同面积的陆地森林的四倍。因此，保护它们对实现《巴黎气候协定》中减少温室气体排放的目标至关重要，反过来防止海洋进一步变暖。

蓝色奇迹：我们的海洋 可持续性的“蓝色经济” 海洋经济只有在可持续的情况下才能成为人们生存的基础。 例如，传统捕鱼方式使南半球沿海地区的人们能够谋生，同时保护生物多样性和他们的文化。 此外，“蓝色经济”旨在利用可再生能源阻止地球和海洋变暖。

蓝色奇迹：我们的海洋 禁止过度捕捞 海洋保护的一个核心目标就是阻止合法和非法的过度捕捞。绿色和平组织长期以来批评地中海和其他地区对蓝鳍金枪鱼的 "大屠杀 "，并呼吁为濒危物种设立保护区，比如在加拉帕戈斯群岛。但是，尤其是中国的拖网渔船正在南美洲水域大肆捕捞，危及其巨大的生物多样性。

蓝色奇迹：我们的海洋 海洋垃圾场 据估算，"太平洋大垃圾场 "由80000吨的大约1.8万亿件塑料垃圾组成。许多现在已经分解成微塑料。这些垃圾并不像地毯那样连成一片，而是集中在某些洋流沿线。

蓝色奇迹：我们的海洋 来自海洋的能源 到2030年，波力发电站和潮汐发电站可以满足欧洲百分之十的电力需求。英国的水域潜力最大。根据装机容量，英国拥有欧洲约50%的潮汐发电站和35%的波力发电站。该国可以利用海洋产生的能源，满足其五分之一的能源需求。

蓝色奇迹：我们的海洋 和海洋紧密相连 前美国总统约翰·肯尼迪在谈到人类与海洋的亲密关系时曾说："我们的血管中有与海洋完全相同的含盐量，我们的血液、汗水、眼泪中都有盐分。我们与海洋紧密相连。来到海边时，我们又回到了故乡。" 作者: Jan D. Walter



（法新社）

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