《寄生虫》破奥斯卡记录 「老白男」再引争议

(德国之声中文网) 韩国黑色喜剧惊悚片《寄生虫》(Parasite)2月10日拿下奧斯卡最佳影片。這是奧斯卡史上首部非英語影片獲得這個獎項。

除了得奖者的喜悦之外，这届奥斯卡再被批评「太白」，缺乏多元种族入围者，也被炮轰缺乏女性角逐名单。歌手莫纳埃（Janelle Monae）在开幕式表演中間說：「我们为所有导演非凡电影的女性表達敬意。身為一位黑人酷儿艺术家，我很自豪能站在这里。」

除了奥斯卡一向被严格检视的「政治正确」，其他还有几个与政治有关的时刻。獲得最佳男配角的布拉德·皮特（Brad Pitt）則在致詞時提到有關特朗普的彈劾審判。他說:「他们告诉我，我在台上的时间只有45秒，比参议院本周给予博尔顿的时间多45秒。」

此外，最佳记录片《美国工厂》是由美国前总统布拉克‧奥巴马和第一夫人密歇尔·奥巴马投资的制片公司所共同发行。本片讲述中国福耀玻璃集团在美国设厂后面临的重重困难。

影视奖项的性别政治

《华盛顿邮报》8日podcast探讨，有越来越多非二元性别(non-binary)的演员建议不应该用性别区分奖项。这个议题引起了各种讨论。以不区分性别的最佳导演来看，92届奥斯卡以来，只有五位女导演获提名，一位获奖。许多人担心，若取消性别分类，女性得奖的可能性更低。

有建议将现行男女分类的奖项加入非二元性别，或是直接取消男女分类，但增加多元性的奖项。podcast中提到非二元性别演员托比亚 (Jacob Tobia)建议，应该像艾美奖一样增加「新进演员奖」等，用入行资历，而不是性别来分类。

hatag奥斯卡太白(#OscarSoWhite)的创始人蕾恩(April Reign)则建议，奥斯卡评审委员中应有更多非二元性别、酷兒、同志和女性，才能展现多元包容。

完整得奖名单

最佳影片奖：《寄生虫》

最佳导演奖：奉俊昊《寄生虫》

最佳女主角奖：蕾妮·齐薇格《茱蒂》

最佳男主角奖：华金·菲尼克斯《小丑》

最佳女配角奖：劳拉·邓恩 《婚姻故事》

最佳男配角奖：布拉德·皮特《好莱坞往事》

最佳国际影片：《寄生虫》韩国

最佳动画：《玩具总动员4》

最佳原创歌曲：〈（I'm gonna）Love me again〉艾尔顿·约翰/《火箭人》

最佳原创电影配乐：《小丑》

最佳摄影奖：Roger Deakins《1917》

最佳剪辑奖：Michael McCusker、AndrewBuckland《极速车王》

最佳艺术指导奖：《好莱坞往事》

最佳视觉特效奖：《1917》

最佳服装设计奖：《她们》

最佳音效奖：《1917》

最佳声音剪辑奖：《极速车王》

最佳原著剧本奖：《寄生虫》

最佳改编剧本奖：《乔乔的异想世界》

最佳妆发奖:《爆炸新闻》

最佳纪录片奖：《美国工厂》

最佳纪录短片奖：《Learning Skateboard in A Warzone (If you're a girl)》

最佳动画短片奖：《Hair Love》

最佳剧情短片：《The Neighbors' Window 》