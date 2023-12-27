《寄生虫》男主演车内死亡 此前陷吸毒风波

（德国之声中文网）48岁的韩国知名男演员李善均（Lee Sun-kyun）本周三（12月27日）被发现死亡。韩国警方表示，李善均在首尔钟路区一处公园附近被发现死于汽车内。他的遗体已被送至首尔大学医院。韩联社援引警方表示，李留下了一张“疑似是遗嘱的纸条”。该通讯社报道，经纪人在联系不到李善均之后，前往其位于江南区清潭洞的住所，随后向警方报案。警方出动后发现了一名男性的车辆，车内之人已失去意识，警方还在副驾座上发现了蜂窝煤。经警方确认，该名男子是李善均。消防部门人员表示，发现当时确认他已经身亡。

李善均在国内外均颇有人气。他曾出演过偶像悬疑电视剧《白色巨塔》、《我的大叔》、《火车》、《走到尽头》等多部韩国知名影视作品。他也出演了获奥斯卡最佳影片等四项大奖的韩国电影《寄生虫》（Parasite，也译寄生上流）。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳影片 最佳影片无疑是奥斯卡最重要的一个奖项，共有9部电影获提名，夺奖热门包括获得11项提名的电影《小丑》（Joker）。不过这个奖项被韩国电影《寄生虫》（Parasite）夺走。这是亚洲电影首次斩获奥斯卡最佳影片奖项。这无疑给予了不同国家、语种电影极大的信心。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳导演 今年的最佳导演也被《寄生虫》这部电影捧走——影片导演奉俊昊(Bong Joon Ho)获得了这个奖项。与之前李安获得最佳导演奖不同的是，奉俊昊用原汁原味的韩语电影征服了评委。李安在2005年和2012年凭借《断背山》和《少年派的奇幻漂流》获得了最佳导演奖。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳国际影片 奥斯卡“最佳外语片” 奖项改名为最佳国际影片，英语世界以外的影片在这一单元角逐。今年有5部影片获提名来自波兰、北马其顿、法国、西班牙和韩国。得奖的还是《寄生虫》。这部电影讲述的是一个无业家庭的长子去面试高薪家教而发生的故事，通过两家对照贫富差距两极分化的问题。拿到小金人，奉俊昊说，很高兴成为这个新奖项名称的第一个得主。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳原创剧本 这个奖项也颁给了非英语电影《寄生虫》。图为剧照。去年5月这部电影就拿到了戛纳电影节的最佳影片金棕榈奖。根据韩联社的报道，拿奖拿到手软的奉俊昊说，当晚准备大喝一顿，直到明天早上。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 影帝影后 之前得奖呼声很高的男女主角都拿到了小金人。《小丑》影片的男主角菲尼克斯（Joaquin Phoenix）和《朱迪》（Judy）主角女演员芮妮·齐薇格（Renée Zellweger）分别获得了最佳男女主角。大约一个月前颁发的金球奖，两个人也斩获了最佳男女主角奖。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 小金人 芮妮·齐薇格击败了查理茲·塞隆、斯嘉丽、罗南，拿到了今年的最佳女主角。她主演的电影《朱迪》改编自好莱坞“传奇天后”朱迪·加兰（Judy Garland）的真人真事。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳男配角 从影多年的男明星布拉德•皮特首次获得了奥斯卡表演奖项。凭借《好莱坞往事》(Once Upon a Time... in Hollywood)获得奥斯卡最佳男配角奖项。2014年，他曾凭借《为奴十二年》制片人的身份拿到了奥斯卡小金人。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳女配角 今年的奥斯卡，女星斯嘉丽•约翰逊可谓是最风光的演员，因为她凭借《婚姻故事 》（Marriage Story）拿到最佳女主角提名、《乔乔的异想世界》（Jojo Rabbit）拿到最佳女配角提名，她主演的《复仇者联盟4》获得了最佳视觉效果奖的提名，不过，最佳女配角被劳拉•邓恩（Laura Dern）获得（《婚姻故事》）。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳纪录长片 电影《美国工厂》(American Factory) 是一部Netflix 原创纪录片，美国前总统奥巴马与其夫人米歇尔所成立的制作公司Higher Ground Productions参与发行。这部电影讲述了中国玻璃大亨曹德旺在美国俄亥俄州代顿附近一座废弃的通用汽车公司厂房里开设分厂，并雇佣当地工人的故事。故事背后的男主角曹德旺也因此被网友戏称为今年唯一入围奥斯卡的中国人。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 纪念影人 每年的奥斯卡现场都安排了缅怀的环节，大屏幕上播放了近年去世的电影人画面，其中包括出现了男星高以翔的画面。高以翔去年11月录制浙江卫视真人秀节目时晕倒，送医后不治身亡。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 第92届奥斯卡获奖名单 最佳影片、最佳原创剧本、最佳国际影片：《寄生虫》、最佳导演：奉俊昊《寄生虫》、最佳女主角：齐薇格《朱迪》、最佳女配角：邓恩《婚姻故事》、最佳男主角：菲尼克斯《小丑》、最佳男配角：布拉德•皮特《好莱坞往事》、最佳摄影：罗杰•狄金斯《1917》、最佳改编剧本：《乔乔的异想世界》、最佳音响效果、最佳视觉效果：《1917》、最佳音效剪辑、最佳剪辑：《极速车王》、最佳服装设计：《小妇人》、最佳纪录长片：《美国工厂》、最佳动画短片：《发之恋》、最佳动画长片：《玩具总动员4》、最佳纪录短片：《女孩的战地滑板课》。 作者: 文木



不过李善均近来陷入吸毒丑闻。根据韩联社，今年10月，韩国警方以涉嫌违反《关于管理毒品类的法律》的罪名对李善均进行立案调查。具体指控包括吸食大麻等毒品。李善均随后接受调查，并对牵涉不光彩事情道歉，表示将认真接受调查。12月23日圣诞节之前，李善均再次接受了长达十几个小时的调查。12月26日，李善均通过律师向警方提交意见书，请求警方对自己进行测谎，以判断供述的可信度。

他主演的最近一部上映的电影是今年9月上映的恐怖片《睡眠》(Sleep)，在片中他饰演一个梦游的丈夫。现实中，他与韩国知名女演员田慧振结婚并育有两子。爆出涉嫌吸毒事件后，李善均的代言广告被下架，和妻子之前维持了多年的模范夫妻人设也塌房，这次涉毒嫌疑被曝光的同时，李善均也被曝出轨，让夫妻合体的代言广告也遭到了撤回。

（法新社，韩联社等）

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