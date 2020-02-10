《寄生虫》夺奥斯卡 韩国暂忘病毒困扰

（德国之声中文网）奉俊昊执导的黑色讽刺幽默片"寄生虫"同时创下了好莱坞和韩国电影界的记录，成为奥斯卡92年历史上第一部赢得最佳电影称号的非英语片。同时也是第一部赢得奥斯卡奖项的韩国电影。

"你能相信《寄生虫》赢得了（美国电影艺术与科学）学院颁发的最佳电影奖吗？"韩国最大报纸《朝鮮日報》头条报道称。"它改写了学院92年的历史。"美国电影艺术与科学学院是奥斯卡奖的主办方。

奉俊昊、"寄生虫"和其他奥斯卡奖相关新闻成为周一韩国各大主要互联网门户网站最为热门的搜索关键词。此前，占据新闻关键词的是中国新近爆发的新型冠状病毒疫情。该病毒已经在中国造成900多人死亡，数万人受到感染。

韩国民众对于病毒扩散的担心与日俱增。迄今为止，韩国已经报告了27个确诊患者，但没有死亡病例。旅行社，餐饮业，电影院和百货商场的生意大受影响，人们开始担心本来已经疲软的韩国经济会因此而受到更大打击。韩国在野党指着政府在应对疫情方面缺乏效率。

但是，对于病毒的恐惧和政治攻防战在周一暂时偃旗息鼓，让位于《寄生虫》获得奥斯卡奖的好消息。

奉俊昊是92届奥斯卡最大的赢家

主要在野党自由韩国党发布声明称："对于因为武汉肺炎而陷入抑郁，停滞和绝望的韩国而言，这是一个令人高兴的消息，就像是一场令人期盼已久的大雨。"

韩国社交媒体上也全都是庆祝得奖的讯息。

韩国总统文在寅发布推特称，为奉俊昊和他的团队感到自豪，"尤其是对于他们给正在克服困难的民众带来勇气和骄傲非常感激。"

文在寅和他的顾问们在进行一场例行会议之前集体鼓掌庆祝奉俊昊的胜利。

位于首尔的奉俊昊母校延世大学，校园电影俱乐部的学生们一起观看了奥斯卡颁奖典礼。

"对于韩国电影来说，这是非常具有意义的。可以为今后的发展开拓道路。这真是一个巨大的荣耀。我实在是说不出话来了"，21岁的金南红（音译Kim Nam-hoon）对美联社如此表示。

26岁的郑哲浩（音译，Jeong Ho-cheol）称赞奉俊昊的影片叫好又叫座。"他处理韩国底层社会以及贫富差距的方式，以及他表达这些问题的手法都让人留下深刻印象。"

被视为奉俊昊主要竞争者的另一位韩国知名电影导演朴赞郁也加入了祝贺的行列。

曾在2004年凭借"老男孩"（又译"原罪犯"）一片获得戛纳电影节评审团大奖的朴赞郁在接受媒体采访时表示，"能够与奉俊昊这样充满天赋的人成为同行，并成为朋友是很大的福分。"

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳影片 最佳影片无疑是奥斯卡最重要的一个奖项，共有9部电影获提名，夺奖热门包括获得11项提名的韩国电影《小丑》（Joker）。不过这个奖项被韩国电影《寄生虫》（Parasite）夺走。这是亚洲电影首次斩获奥斯卡最佳影片奖项。这无疑给予了不同国家、语种电影极大的信心。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳导演 今年的最佳导演也被《寄生虫》这部电影捧走——影片导演奉俊昊(Bong Joon Ho)获得了这个奖项。与之前李安获得最佳导演奖不同的是，奉俊昊用原汁原味的韩语电影征服了评委。李安在2005年和2012年凭借《断背山》和《少年派的奇幻漂流》获得了最佳导演奖。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳国际影片 奥斯卡“最佳外语片” 奖项改名为最佳国际影片，英语世界以外的影片在这一单元角逐。今年有5部影片获提名来自波兰、北马其顿、法国、西班牙和韩国。得奖的还是《寄生虫》。这部电影讲述的是一个无业家庭的长子去面试高薪家教而发生的故事，通过两家对照贫富差距两极分化的问题。拿到小金人，奉俊昊说，很高兴成为这个新奖项名称的第一个得主。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳原创剧本 这个奖项也颁给了非英语电影《寄生虫》。图为剧照。去年5月这部电影就拿到了戛纳电影节的最佳影片金棕榈奖。根据韩联社的报道，拿奖拿到手软的奉俊昊说，当晚准备大喝一顿，直到明天早上。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 影帝影后 之前得奖呼声很高的男女主角都拿到了小金人。《小丑》影片的男主角菲尼克斯（Joaquin Phoenix）和《朱迪》（Judy）主角女演员芮妮·齐薇格（Renée Zellweger）分别获得了最佳男女主角。大约一个月前颁发的金球奖，两个人也斩获了最佳男女主角奖。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 小金人 芮妮·齐薇格击败了查理茲·塞隆、斯嘉丽、罗南，拿到了今年的最佳女主角。她主演的电影《朱迪》改编自好莱坞“传奇天后”朱迪·加兰（Judy Garland）的真人真事。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳男配角 从影多年的男明星布拉德•皮特首次获得了奥斯卡表演奖项。凭借《好莱坞往事》(Once Upon a Time... in Hollywood)获得奥斯卡最佳男配角奖项。2014年，他曾凭借《为奴十二年》制片人的身份拿到了奥斯卡小金人。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳女配角 今年的奥斯卡，女星斯嘉丽•约翰逊可谓是最风光的演员，因为她凭借《婚姻故事 》（Marriage Story）拿到最佳女主角提名、《乔乔的异想世界》（Jojo Rabbit）拿到最佳女配角提名，她主演的《复仇者联盟4》获得了最佳视觉效果奖的提名，不过，最佳女配角被劳拉•邓恩（Laura Dern）获得（《婚姻故事》）。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 最佳纪录长片 电影《美国工厂》(American Factory) 是一部Netflix 原创纪录片，美国前总统奥巴马与其夫人米歇尔所成立的制作公司Higher Ground Productions参与发行。这部电影讲述了中国玻璃大亨曹德旺在美国俄亥俄州代顿附近一座废弃的通用汽车公司厂房里开设分厂，并雇佣当地工人的故事。故事背后的男主角曹德旺也因此被网友戏称为今年唯一入围奥斯卡的中国人。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 纪念影人 每年的奥斯卡现场都安排了缅怀的环节，大屏幕上播放了近年去世的电影人画面，其中包括出现了男星高以翔的画面。高以翔去年11月录制浙江卫视真人秀节目时晕倒，送医后不治身亡。

横扫奥斯卡:韩国电影《寄生虫》成最大赢家 第92届奥斯卡获奖名单 最佳影片、最佳原创剧本、最佳国际影片：《寄生虫》、最佳导演：奉俊昊《寄生虫》、最佳女主角：齐薇格《朱迪》、最佳女配角：邓恩《婚姻故事》、最佳男主角：菲尼克斯《小丑》、最佳男配角：布拉德•皮特《好莱坞往事》、最佳摄影：罗杰•狄金斯《1917》、最佳改编剧本：《乔乔的异想世界》、最佳音响效果、最佳视觉效果：《1917》、最佳音效剪辑、最佳剪辑：《极速车王》、最佳服装设计：《小妇人》、最佳纪录长片：《美国工厂》、最佳动画短片：《发之恋》、最佳动画长片：《玩具总动员4》、最佳纪录短片：《女孩的战地滑板课》。 作者: 文木



石涛/叶宣（美联社）