 寄望台海局勢緩和 澳洲重申「一中政策」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.08.2022

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时政风云

寄望台海局勢緩和 澳洲重申「一中政策」

在美中台三方因為佩洛西訪台和軍演造成關係緊張之際，澳大利亞副總理日前受訪重申澳洲的一中政策，希望台海「恢復正常的和平」，並表示希望建立穩定的澳中關係。

澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（資料照）

澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（資料照）

（德國之聲中文網）美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國解放軍在台灣周遭舉行軍事演習，並發射導彈，引發周邊國家關注和緊張。台海局勢升溫之際，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）重申了澳洲政府對一中政策的承諾，也希望建立穩定的澳中關係。

根據天空新聞（Sky News）報導，馬爾斯上週日（8月14日）在受訪時表示，「希望看到恢復正常的和平行為」。他說：「從澳大利亞的角度來看，這是不希望看到任何單方面改變台灣海峽現狀的基礎。」

馬爾斯續道：「這意味著我們的『一個中國』政策一直是澳大利亞政策的現狀。事實上，在很長一段時間內，對美國和其他國家來說也是如此。」

馬爾斯表示，他不相信澳大利亞在台灣問題上的立場，會阻礙堪培拉與北京之間雙邊關係的修復，但表示希望看到這種關係處於「更好的位置」。不過他也說，在建立穩定關係的過程中，「我們承認與中國的關係將面臨挑戰」。

根據澳大利亞版本的「一中政策」，台灣被承認為中國的一部分，不被承認為自己的國家。但是，澳洲的「一中政策」也如同美國，允許澳洲和台灣進行非官方接觸，包括讓澳洲國會代表團的議員訪問台灣。

中國駐澳大使肖千上週在澳大利亞「全國記者俱樂部」發表演講時強調，中國一直耐心等待和平統一，但亦不排除會採取一切必要方法去處理（台灣問題）。

中國駐澳大使肖千(資料照）

中國駐澳大使肖千(資料照）

自5月澳大利亞工黨新政府上台以來，2020年以來緊張的澳中關係有逐步解凍的跡象，兩國也恢復了外長和其他部長級官員的雙邊會談。對此，馬爾斯強調，澳大利亞試圖「以一種專業、清醒和外交的方式說話。」他說，阿爾巴尼斯政府的做法，將是「專業的」和「尊重的」，不會損害澳大利亞的國家利益。 

中國威脅論？

澳大利亞政府尋求修復澳中關係的同時，與中國仍有不少摩擦齟齬。根據美聯社報導，儘管通貨膨脹和經濟衰退的擔憂嚴重困擾著選民，但從英國和澳大利亞，再到美國及其他地區的政治競選活動中，都面臨了同一個質疑：中國威脅。

澳大利亞智庫洛伊研究所（Lowy Institute）6月發布的一項調查指出，澳大利亞人越來越關注中國——這個澳大利亞最大的貿易夥伴。四分之三的受訪者表示，中國在未來20年內有一定可能成為澳大利亞的軍事威脅，相較2018年大幅上升了30個百分點。

但也有中國專家表示，西方政客許多的對華言論，目的是政治上的譁眾取寵。

「我剛從澳大利亞搬來，有一種似曾相識的感覺。」曾在洛伊研究所工作的英國皇家國際事務研究所（Chatham House）亞太項目主任布蘭德（Ben Bland）說，在英國「也有類似的氣氛，一些政客試圖將中國威脅作為國內政治工具。」

布蘭德說，從英國到澳大利亞，政界談論中國的方式發生了巨大轉變，從過往關注商貿關係轉變為「通過對國家安全和經濟競爭力的威脅」來看待中國。在澳大利亞大選中，保守派在關鍵的國家安全問題上指責中左翼工黨可能會安撫北京，但這個策略失敗了。澳大利亞工黨的勝利，結束了九年的保守派政權。

澳呼籲美中保持溝通

根據《悉尼先驅晨報》報導，儘管美中兩國之間在台灣問題上的緊張局勢日益加劇，但澳大利亞仍希望兩國能擱置台海議題，在氣候變遷議題上保持溝通。澳大利亞氣候變化部長寶文（Chris Bowen）呼籲，中國和美國應恢復氣候談判。 

寶文14日在受訪時表示，長遠來看，讓兩個最大排放國繼續保持交談，對世界來說更好。他說：「在中國和美國之間的所有緊張關係中，迄今為止一直被圍繞的一件事就是氣候討論。」 

「我確實希望恢復這些談判，並解除暫緩狀態，因為這是一個打擊。如果這些談判能夠恢復，那就更好了。」寶文強調。 

除了軍事演習，作為對美國眾議院議長佩洛西訪台回應的一部分，中國於8月5日宣布將暫停中美氣候會談。 

美國氣候問題特使克里（John Kerry）當時表示，如果這兩個最大的排放國不能在氣候方面保持合作，世界將遭受苦果。他稱，中國該項決定是判斷失誤且令人失望。

（Sky News、《悉尼先驅晨報》、美聯社）

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