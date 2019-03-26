容克：默克尔以后应在欧盟出任要职

（德国之声中文网）欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）认为，默克尔告别总理任期之后担任一个欧洲级别的职务是可以想象的。 容克向冯克传媒集团表示："我无法想象默克尔完全消失于人们的视野"。 "她不仅是一个受尊重的人，而且是一件可爱可敬的整体艺术品。"谈到默克尔可能担任的欧盟职位时容克表示："她将是高资质的。" 出于保险起见，容克又补充道，不过德国的选举期到2021年才结束。

谁是继任？

有关默克尔将在布鲁塞尔任职的猜测始终不断。不过这位德国联邦女总理已经表示，她不打算再谋取其他的政治职位。5月底的欧洲大选之后，容克的欧盟委员会主席以及图斯克（Donald Tusk）的欧盟理事会主席的位置都将被重新填补。现年64岁的容克坚持认为，欧洲大选后最强大的政党可以任命或者至少可以提名欧盟委员会以及理事会主席人选。观察家们认为，欧洲的国家和政府领导人在这个问题上拥有决定性的发言权。

卢森堡基民党人容克反对连任。他的任期将于10月31日结束。当被问及他在历史史册中希望看到哪些有关自己的描述时，容克回答说："他付出了很多的努力。"随后他又说："或许再补充一句更好些：'做出了一些成绩。'"谈到他的计划，容克表示他将"以书面形式讲述已经发生和目前正在发生的事情"。他再次驳回了对其健康状况不佳的猜测。

"现在不要惩罚公民"

容克在接受采访时还对一系列当前的政治问题，尤其是欧盟与英国之间的关系发表了看法 。尽管英国脱欧日期被推迟，但英国无协议脱欧的风险仍然存在。这将产生持久的经济抑制效应。容克认为，现在英国应该利用，而不是再次浪费10月31日这一新的最后限期。

容克说，英国参加5月份的欧洲大选现在可以说已经做实。 他表示："在欧洲大选之日，极大的可能性是英国人仍还留在欧盟。"而根据欧盟条约的规定，所有欧盟成员国的公民都有权参加选举。容克指出,"英国人未能在商定的日期脱欧，我们不能现在对他们予以惩罚。"

谁能接默克尔的班？ 默克尔的宠儿：克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer） 如果默克尔要自定继任的话，估计会选中克兰普-卡伦鲍尔。这位现任基民盟秘书长曾担任萨尔州州长。她与默克尔一样，主张以欧洲全局方案解决移民问题，并认为目前的许多单边主义做法危及欧洲一体化进程。

谁能接默克尔的班？ 过渡人选：朔伊布勒（ Wolfgang Schäuble） 现任联邦议院议长的朔伊布勒是议会内资格最老的成员，也拥有超越党派的威信。尽管他对默克尔的移民政策持保留态度，但在同执政伙伴基社盟有关避难法规的争议中，他站到了默克尔一边。76岁的朔伊布勒参与了欧盟各条约的谈判制定，因其对希腊的严厉态度被称为“欧洲的训导官”。

谁能接默克尔的班？ 人缘欠佳: 冯德莱恩（Ursula von der Leyen） 59岁的冯德莱恩一度是默克尔继任的热门人选。但这位国防部长在党内并不很受欢迎，缺乏广泛的支持。她希望建立一支“拥有更大分量”的欧洲武装部队，并主张让难民在联邦国防军受训。

谁能接默克尔的班？ 妥协人选：克勒克纳（Julia Klöckner） 这位45岁的农业和消费者保护部长善于在党内支持和反对默克尔的阵营间周旋。这一策略有可能让她成为赢家。不过在莱法州州长一职的竞争中， 这一路线没有奏效。在默克尔的难民政策问题上，克勒克纳在称赞和批评之间摇摆，最终落选。

谁能接默克尔的班？ 保守派：施潘（Jens Spahn） 这位卫生部长近来在批评默克尔方面大有收敛。尽管如此，施潘仍被视为默克尔的对手和党内保守派变革的代表。现年38岁的施潘主张制定避难人数上限、禁止穆斯林女性蒙面，反对双重国籍，反对设立欧盟财政部长一职。

谁能接默克尔的班？ 指向未来：君特（ Daniel Günther） 这位现任石荷州州长领导的“黑黄绿”（基民盟-自民党-绿党）联合政府，虽然在联邦层面上尚未成为现实，但被认为是未来大有希望的组合。在基民盟和基社盟的内部纷争中，45岁的君特是默克尔最坚定的支持者。他主张制定移民法，为避难被拒者打开进入德国劳动市场的合法途径。

谁能接默克尔的班？ 幕后大总管：阿尔特迈尔（ Peter Altmaier） 这位经济和能源部长被认为是默克尔的左膀右臂。最好的例子：在难民危机高潮之际，默克尔任命他为难民政策协调员，实际上架空了内政部长德迈齐埃。在与美国的贸易纠纷中，60岁的阿尔特迈尔呼吁更重视欧盟，而不是特朗普，“价值共同体比某个政治家更强大”。

谁能接默克尔的班？ 不抢眼的实力派：拉舍特（Armin Laschet） 德国人口最多的北威州的州长，似乎历来顺理成章地就应是总理人选。但57岁的拉舍特却很少出现在政治八卦中。不过这并不说明问题。一年前，拉舍特领导基民盟出人意料地赢得了北威州议会选举。在难民政策议题上，他一再力挺默克尔的路线。



李京慧/任琛（德新社、路透社、美联社）