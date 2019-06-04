 容克接班人选对中国“不够友好”？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.07.2019

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时政风云

容克接班人选对中国“不够友好”？

德国保守派基民盟政治家冯·德莱恩很可能成为下一届欧盟委员会主席。这位德国有史以来第一位女防长在德国和欧盟对华政策的态度已经给中国官员敲响警钟。

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in China (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/S. Wilke)

冯德莱恩2018年10月访华期间登上长城

（德国之声中文网）冯·德莱恩（Ursula von der Leyen）过去曾在默克尔政府担任国防部长、家庭事务部长和劳工部长。去年10月她作为国防部长访问中国。本周二，冯·德莱恩出人意料地一跃为欧盟委员会主席人选，成为舆论关注点。

据香港《南华早报》援引中国外交官员称，中国外交圈内对冯·德莱恩对华立场的基调抱有疑虑。这一顾虑主要来自这位女部长今年1月在接受德国《时代周报》采访时，对中国的发展及德国对华政策的表述。

冯德莱恩在采访中指出："中国将在21世纪扮演一个中心的角色，因此我们必须在经济、贸易和安全政策方面加强关注中国。"她认为中国"不愿与别人分享利益，也不愿让自己的利益受制约"，其做法是"不声不响、却一步一步地扩张自己的实力"，与美国在二战后通过结盟和建立信任构建权力不同，中国的做法是"让其他国家在经济上产生依赖"，例如向各国贷款，以获得原材料、市场准入和的国际舞台上对中国的支持。

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冯·德莱恩是谁？

冯·德莱恩流露出对中国的戒心："中国一派友好地笼络我们，让我们时常忽视了它是如何坚定而机智地在实现自己的目标。"因此欧洲应该联合起来面对中国，定义并贯彻其利益。

她还批评了中国对异见人士和体制批评者的压制以及对公民实行的全方位数字监控，包括正在推行的社会信用体系。但她相信，"中国人不会长久接受这种状况：政府把每个公民的全部职业和社交行为计入数字化账户，由此决定谁的孩子能进哪所学校，谁能买房。对这种全面的掌控，人们迟早会反抗。"

走得太远？

欧盟与中国的关系近年来的一个基础是布鲁塞尔对北京的良好意愿和态度。《南华早报》所援引的不愿透露身份的中国外交官称，作为欧委会领导人，个人意见和背景很重要，而领导人物的言辞表达会影响到中国人对其的感知。"容克在处理与中国关系方面非常谨慎，他在批评中国经济政策时，不会在政治和人权议题上走得太远"。

不过冯·德莱恩并非不善外交辞令和周旋迂回，对待中国也不例外。这一点在她去年10月访问中国期间可以看到。冯·德莱恩访华期间唯一一次公开活动是在中国国防大学的一次小范围演讲。德国媒体形容她的发言是将批评性观点包裹在外交辞令中，委婉地触及到多个敏感话题，却避免直接冒犯东道主。

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in China (picture alliance/AP Photo/How Hwee Young)

中国国防部长魏凤和与来访的冯德莱恩

委婉触及敏感话题

例如她说，"海上航道必须保持自由畅通，而不能成为成为权力博弈和领土争夺的目标"，暗指中国应在南中国海问题上遵守国际规则。她强调解决争端"必须根据法律，而不是看谁强大"，针对的则是中国此前不承认国际仲裁法庭裁决的立场。

此外冯·德莱恩还以德国历史为鉴，提醒中国意识到扩张性的权力外交的后果："德国曾多次过于强大，过于具有压倒性，这种权力诉求导致了冲突"。她说，今天人们的共识是，应该形成建立在法则基础上的秩序。

德国国防部长甚至还非常间接地触及了新疆问题。虽然没有提到新疆和维吾尔人，但她说："应该在安全和自由之间找到一个良性的平衡，让个人的权利得到保障"。

据现场德国记者描述，台下的数十名观众不动声色地听完了冯·德莱恩的演讲，报以客气的掌声。原计划的回答提问环节被临时取消。

 

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