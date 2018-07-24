家长卫健委前抗议 中国疫苗丑闻难歇

(德国之声中文网) 根据中国政府网，总理李克强30日在主持国务院常务会议上听疫苗丑闻调查进展，并指示国务院调查组严惩违法者。

公告中提到，要针对调查结果处以巨额罚款，并由司法机关追究刑事责任，「让严重违法犯罪者获刑入狱，把他们依法逐出市场，终身不得从事药品生产经营活动。」

国务院调查组也表示，要指导各地全部回收销毁未使用的涉案疫苗，还会深入调查监管责任，追责失职者。

值得注意的是，内容提到「及时向社会公布结果」和「及时回应社会关切」反映中国安抚民心的用意。

早前中国国家主席习近平和李克强都曾针对疫苗丑闻发出强烈声明要求彻查。

伤害儿童踩家长底线

週一(7/30)在推特和其他社交媒体上流传一段视频，约有30位民众在卫健委前呼喊，要求当局「妥善处理，负责到底」。

影片中，他们拉起大型横幅，上面印出数人的照片，写着「请落实领导人的指示」和「请给疫苗受害者一个公道」，并要求「疫苗立法势在必行」。

法新社表示，当记者前往採访时，已不见抗议民众，该记者表示中国的安全人员通常会迅速做出反应，拘留公众抗议者。

这次疫苗丑闻所造成公众愤怒之深似乎让中国当局措手不及，国家领导高层已先后出面誓言清查。

长生公司包括董座在内的18人已在29日被提请批捕。

夏立民/罗法 (路透社、法新社)