（德国之声中文网）印度的清晨，第一道曙光刚露出地平线，在微亮的天色中隐约可见一个乡间的小城市。一对新婚夫妻还在睡梦中，敲门声突然响起。两名提着灯笼的女性来找新娘，想结伴去城外的树丛如厕，新娘被这个消息震惊了，对于夫家没有厕所感到失望不已，并逃之夭夭。

这是2017年8月上映的一部印度宝莱坞电影《厕所：一个爱情故事》的场景。电影情节叙说一名男子因为家里没有厕所而遭到妻子抛弃，因此积极奔走希望在村里盖更多厕所挽回爱妻。

这样的情节不只发生在电影中，印度政府正积极解决缺乏卫生设施的问题，并将之视为当前的重要任务。在印度无法拥有厕所的人口远超全球各个国家，因此该国出现了一个特殊现象--"野外如厕"，意思就是"到树丛里方便"。

污水处理最重要

印度总理莫迪曾经发话："厕所比庙宇还要重要。" 德国国际合作组织(GIZ)专家帕内萨（Arne Panesar）曾经多次参与印度和孟加拉的卫生项目，他指出，莫迪计划在2019年前让所有印度人有安全的、可持续的如厕设施。帕内萨认为，政府愿意将卫生设备列入政策中是好事，不过重点还是在于如何真正实践。他指出，"孟加拉首都达卡的市长就成功让1600万居民拥有厕所，如今只有1%的人口无厕所可用。"

然而，达卡处理排泄物的方式差强人意：在1600万人口中，只有1%到2%市民的家中设有能使排泄物进入粪池后不发生污染问题的"管理合宜"厕所设施。其余98%人口的排泄物则未获得妥善处理，可能只是冲到住家附近，或是村里的河水中。这样的做法对于当地居民的健康并无助益。

需要可持续性

帕内萨表示："全球每10人中就有6人无法拥有可持续妥善管理的厕所设施，这相当于45亿人。此外，21亿人缺乏安全的饮用水。"

全球每天约有1000名儿童死于原可避免的疾病。由于缺少安全的污水处理系统，容易发生寄生虫传播以及霍乱、伤寒和小儿麻痹等疾病。除了印度外，许多非洲国家也存在缺乏卫生设备的问题。

世界卫生组织因此在2015设定了"可持续发展目标"，在2030年之前使所有人都能拥有清洁饮水及安全卫生设备。该组织还强调将致力解决女性及女童的贫穷问题及生活需求。良好的厕所设备不仅意味着健康，还能为妇女创造安全环境以及教育机会。

"年轻女性在生理期来临时很需要有一个安全空间。因此我们在学校设有许多项目。" 德国世界饥饿救助组织（Deutsche Welthungerhilfe）的西蒙（Stephan Simon ）表示："如果学校里没有干净的、分隔开的厕所，女孩子在生理期间就不能上学。她们将无法去上课。这可能导致她们放弃求学，最终甚至会对一个国家的劳动力造成影响。"

排水系统无法解决所有问题

但解决方式并非是让所有国家都建立起以欧洲为榜样的污水处理系统。德国国际合作组织的帕内萨指出："无论在财政上或实际操作上都不可能办到。即便是德国也无法在十年内盖出我们现有的系统。此外，许多地区根本没有足够的水源。重要的是不让排泄物曝露于生活环境中，并提供人民干净整洁的厕所。"

坐马桶思考人生的德国人 马桶盖 去游行 2018年的世界厕所日当天，柏林的一些中学生上街游行。他们手持马桶盖，高呼“人人都有厕所”之口号，呼吁公众对缺乏必要卫生设施的不发达国家居民的关注。

坐马桶思考人生的德国人 坐马桶 想静静 一项调查称，德国男性想一个人静一静的时候，会坐在马桶上，而女性则会选择泡澡。德国人对厕所的一种叫法就是“安静的小地方（Stilles Örtchen）”。家中的这个地方对他们而言更要安静整洁、甚至温馨舒适。不少德国人也很讲究厕所的气味，会使用空气清新剂或点上熏香等等。

坐马桶思考人生的德国人 是男人 也请坐 德国不少男生从小就被教育在使用马桶时要坐着小便。虽然这一点经常会被其它国家嘲笑为“缺乏男子气概”，但是在德国人看来，这是尊重女性的表现和保持厕所干净的方式之一，因为不会弄脏马桶或地面。

坐马桶思考人生的德国人 马桶刷 不能少 为了保证厕所的干净整洁、无死角、无斑迹。德国有各式各样的厕所清洁剂和清洁工具。马桶刷是每个马桶的标配。德国人去其他国家旅游时，看到旅馆房间没有配备马桶刷一般都会有不同程度的抱怨。

坐马桶思考人生的德国人 勤擦拭 细检查 德国的完善职业教育培训体系举世闻名，即便是成为清洁工，也要经历几年的学徒期，考核通过后才能正式上岗。本图摄于2015年，“全国最佳清洁工学徒大赛”的一名评委，正在拿一面镜子检查马桶的清洁程度。

坐马桶思考人生的德国人 上厕所 从小抓 德国人在一些国家看到随地大小便的孩子会感到震惊，因为他们从小就被教育如何如厕。

坐马桶思考人生的德国人 有内急 去何处？ 和欧洲很多国家一样，德国的公共厕所似乎并不是随处可见的。图中的绿色公共厕所小屋可能因为毫无违和感的外观而被人忽略。公共厕所一般收费0.5至1欧元一次。知名历史老师袁腾飞来欧洲旅游后，总结的免费上厕所地点是：各种博物馆、开放参观的政府机关、豪华的大型购物中心。

坐马桶思考人生的德国人 无障碍 遍地有 德国的无障碍厕所较为普及。即使是图中的一所小学校园，也设有无障碍厕所。这是德国融合教育的一部分：残疾儿童也可以上普通学校。

坐马桶思考人生的德国人 小厕所 大贸易 德国在建筑工地上、在室外举办活动时中经常会使用图中这种临时移动厕所。不少国家也会从德国进口这种设备。

坐马桶思考人生的德国人 喝醉酒 要遭殃 音乐会、球赛和狂欢节中设立的移动公厕，以及一些酒吧里的厕所墙上会有各种涂鸦。此外，德国人只有在清醒时才能确保厕所的清洁：一旦喝醉酒了，一些公厕的情况也是惨不忍睹。

坐马桶思考人生的德国人 找厕所 寻爱神 慕尼黑啤酒节的厕所自然是重灾区。不过，当地的厕所标牌倒是颇具特色：手持弓箭的爱神指明了厕所的方位。 作者: 安静, 文山



2015年之前曾经有不同于今日的发展目标。当时的计划并不侧重于可持续性，而是如何让人民不在野外随地便溺。帕内萨表示："当年虽然盖了厕所，却是将污水排入村庄的河流中。这当然是治标不治本。新的可持续性目标公布后，由于目前设立的许多厕所不符合安全标准，安全如厕人口的统计总数再次下降。"他认为可行的解决方案是盖堆肥式厕所，排泄物流入便池后进行分解，不会进入环境中。另一个办法是采用化粪池厕所，让其远离井水或地下水所在地。

学习正确如厕

究竟各国能否在2030年前实现目标，如今仍是未知数。除了建造厕所外，需要解决的还有文化问题，以及如何在民众间普及正确如厕的观念。

"以埃塞俄比亚为例，当地的家庭基本上对于盖厕所表示欢迎。但是经过一小段时间后，人们不再以正确方式利用厕所，反而是将其当作储藏室或杂物间。"西蒙如是说。"如果不清楚教导民众必须将排泄物和食品分开，这些努力就毫无意义。照本宣科地解释没有太大效用，更有效地是动之以情，告诉民众：如果拥有干净厕所和清洁水源，就能更有自信地跟邻居握手。"

宝莱坞电影《厕所：一个爱情故事》正是采用这样的手法，在这个禁忌话题中找到破口，动之以情地讨论文化及宗教问题。结论是：爱她就该为她盖间厕所。