家暴触目惊心：德国每三天就有一名女性被杀

（德国之声中文网）在德国，平均每天都有一名女性遭到生活伴侣或者"前任"的殴打或伤害，程度危及生命，平均每三天就有一人死亡。联邦家庭部长弗兰西斯卡·吉菲（Franziska Giffey）周二在柏林公布的联邦刑事警察局（BKA）提供的数据显示，去年有147名妇女死于家暴。除此之外还有成千上万的强奸、身体伤害、跟踪和胁迫案件。吉菲说："对很多女性来说家庭成了一个危险的地方。"

2017年，德国警方总共收到14万次因家暴引起的报警。吉菲说，这个数字高于往年，而对家暴的统计涉及的范围有所扩大是原因之一。她指出，只有五分之一的家暴受害人向相关机构询求帮助。德国的家暴受害者多达几十万，其中女性超过80%，但是也有很多男性受害人。

联邦家庭部长吉菲表示，这些数字"令人震惊"。她全力支持扩大加强妇女之家的援助范畴。目前全德国共有350个妇女之家机构，总共拥有600名咨询专家，每年可为3万妇女提供咨询帮助。但是吉菲部长指出，"这是不够的"。明年政府将启动一个打击对女性实施家暴的行动计划，对联邦以及联邦州援助机构的扩建给予支持。第一年政府将为此拨款610万欧元，第二年3500万欧元。

据称，遭受家暴的妇女可以昼夜24小时随时拨打求助电话。服务台可为她们提供17种语言的保密服务。求助电话服务台负责人瑟希廷 （Petra Söchting）说，为了保护受到丈夫或伴侣监控的求助妇女不被发现，电话收费单将不会显示求助女性的电话号码。

据联邦刑警局称，家暴嫌疑人来自各社会阶层。其中大多数人年龄在40岁以下。大约三分之二的人是德国公民。吉菲指出，家暴与移民背景没有关联。 她强调指出，"家庭暴力来自各个阶层"。一般来说，酗酒，经济拮据或者心理健康有问题者实施家暴的危险就更高一些。不过即使在富足的家庭也存在家庭暴力。

大多数受害者和肇事者是居住在一起的夫妻或者伴侣。大约三分之一的人离异或者分居，但是没有统计是女方还是男方率先提出分手。专家们认为，谁先提出分手看来并不是很重要。即使是先出轨的男人，如果看到女方和另外一个男人在一起，照样会对女方大打出手。



已婚配偶尤其成为谋杀和过失杀人的受害者。根据调查，离婚或分手的昔日生活伴侣更频繁地受到威胁、跟踪、胁迫或被限制自由。家庭部长吉菲说： "这是应该受到惩罚的犯罪行为，必须让肇事者承担责任。"