家族争斗？替考？——特朗普侄女爆料新书如期发行

玛丽·特朗普在《永不满足：我的家族如何制造出了世界上最危险的人》一书中揭露家族内幕，并称自己的叔叔符合自恋狂的所有典型特征。总统的弟弟罗伯特曾提出起诉，试图禁止她宣传这本极具争议的新书。但是法院日前的裁决为此书的如期出版扫平了道路。
（德国之声中文网）美国总统特朗普的侄女玛丽·特朗普（Mary Trump）揭露家族内幕的新书被允许如期发行。在预定上市日期的前一天，纽约州最高法院撤销了此前禁止此书出版的临时限制令。法官在判词中写道："这个时候禁止玛丽·特朗普出版此书是不正确的，也没有任何意义。"目前新书已经大量发售给图书经销商。
法官：言论自由高于保密协议
总统唐纳德·特朗普的弟弟罗伯特·特朗普向法院提出起诉的理由是，玛丽出版这本书违反了之前签署过的一份保密协议。这份保密协议的内容涉及到她的祖父，也就是总统特朗普的父亲弗雷德·特朗普遗产相关的纠纷。
但是纽约州最高法院的判决指出，在这一案例中，宪法要高于保密协议，尤其是美国宪法规定的言论自由要优先于协议所规定的保密义务。法官还强调，关于弗雷德·特朗普遗嘱的内容，只有涉及到财产数字的部分需要保守秘密。
侄女爆了什么猛料？
根据出版社透露，拥有临床心理学博士学位的玛丽·特朗普在这本题为《永不满足：我的家族如何制造出了世界上最危险的人》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man）的书中写道，她的叔叔唐纳德"已经成为如今威胁到全世界人民健康、经济安全和社会团结的人"。
此书篇幅达240页，德语译本预计将在8月31日面市，由海涅出版社（Heyne-Verlag）发行。玛丽·特朗普的父亲小弗雷德·特朗普于1981年去世。根据她的叙述，她和家人在特朗普家族内受到排挤和鄙夷。
书中还声称，唐纳德·特朗普当年曾经出钱找人替自己参加大学入学考试。根据白宫提供的信息，特朗普毕业于知名的宾夕法尼亚大学沃顿商学院（ Wharton School of Finance）。心理学专业出身的她还在书中称，叔叔唐纳德具备自恋狂所有的典型特征。
雨涵/苗子（德新社、路透社）