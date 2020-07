家族争斗？替考？——特朗普侄女爆料新书如期发行

(德国之声中文网)美国总统特朗普的侄女玛丽·特朗普(Mary Trump)揭露家族内幕的新书被允许如期发行。在预定上市日期的前一天,纽约州最高法院撤销了此前禁止此书出版的临时限制令。法官在判词中写道:"这个时候禁止玛丽·特朗普出版此书是不正确的,也没有任何意义。"目前新书已经大量发售给图书经销商。

法官:言论自由高于保密协议

总统唐纳德·特朗普的弟弟罗伯特·特朗普向法院提出起诉的理由是,玛丽出版这本书违反了之前签署过的一份保密协议。这份保密协议的内容涉及到她的祖父,也就是总统特朗普的父亲弗雷德·特朗普遗产相关的纠纷。

但是纽约州最高法院的判决指出,在这一案例中,宪法要高于保密协议,尤其是美国宪法规定的言论自由要优先于协议所规定的保密义务。法官还强调,关于弗雷德·特朗普遗嘱的内容,只有涉及到财产数字的部分需要保守秘密。

侄女爆了什么猛料?

根据出版社透露,拥有临床心理学博士学位的玛丽·特朗普在这本题为《永不满足:我的家族如何制造出了世界上最危险的人》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)的书中写道,她的叔叔唐纳德"已经成为如今威胁到全世界人民健康、经济安全和社会团结的人"。

此书篇幅达240页,德语译本预计将在8月31日面市,由海涅出版社(Heyne-Verlag)发行。玛丽·特朗普的父亲小弗雷德·特朗普于1981年去世。根据她的叙述,她和家人在特朗普家族内受到排挤和鄙夷。

书中还声称,唐纳德·特朗普当年曾经出钱找人替自己参加大学入学考试。根据白宫提供的信息,特朗普毕业于知名的宾夕法尼亚大学沃顿商学院( Wharton School of Finance)。心理学专业出身的她还在书中称,叔叔唐纳德具备自恋狂所有的典型特征。

雨涵/苗子(德新社、路透社)