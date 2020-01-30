 家族争斗？替考？——特朗普侄女爆料新书如期发行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

家族争斗？替考？——特朗普侄女爆料新书如期发行

玛丽·特朗普在《永不满足：我的家族如何制造出了世界上最危险的人》一书中揭露家族内幕，并称自己的叔叔符合自恋狂的所有典型特征。总统的弟弟罗伯特曾提出起诉，试图禁止她宣传这本极具争议的新书。但是法院日前的裁决为此书的如期出版扫平了道路。

Buchcover I Mary Trump I Too Much and Never Enough I How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Simon + Schuster)

此书篇幅达240页，德语译本预计将在8月末面市

（德国之声中文网）美国总统特朗普的侄女玛丽·特朗普（Mary Trump）揭露家族内幕的新书被允许如期发行。在预定上市日期的前一天，纽约州最高法院撤销了此前禁止此书出版的临时限制令。法官在判词中写道："这个时候禁止玛丽·特朗普出版此书是不正确的，也没有任何意义。"目前新书已经大量发售给图书经销商。

DW.COM

美国前国家安全顾问博尔顿在德国之声电视访谈节目中表示，特朗普喜欢与普京、习近平等强势的“大人物”打交道，在他的世界里个人利益和交易是第一位的。而在与金正恩会晤前，特朗普根本没有做好准备。 (09.07.2020)

被称作"推特治国"的美国总统特朗普周日转发的一条视频中，出现了男子高呼白人至上主义口号的画面。在引发强烈批评之后，特朗普又将其删除。白宫方面解释称，总统在转发时"没有听到那句话"。 (29.06.2020)

法官：言论自由高于保密协议

总统唐纳德·特朗普的弟弟罗伯特·特朗普向法院提出起诉的理由是，玛丽出版这本书违反了之前签署过的一份保密协议。这份保密协议的内容涉及到她的祖父，也就是总统特朗普的父亲弗雷德·特朗普遗产相关的纠纷。

但是纽约州最高法院的判决指出，在这一案例中，宪法要高于保密协议，尤其是美国宪法规定的言论自由要优先于协议所规定的保密义务。法官还强调，关于弗雷德·特朗普遗嘱的内容，只有涉及到财产数字的部分需要保守秘密。

侄女爆了什么猛料？

根据出版社透露，拥有临床心理学博士学位的玛丽·特朗普在这本题为《永不满足：我的家族如何制造出了世界上最危险的人》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man）的书中写道，她的叔叔唐纳德"已经成为如今威胁到全世界人民健康、经济安全和社会团结的人"。

  • Donald Trump mit Familie (picture-alliance/dpa)

    高颜值、有文化?家庭日围观“第一家庭”

    特朗普一家

    说到“第一家庭”，很多人立刻想到的是当今美国总统特朗普一家。确实，这一家人的曝光率实在太高了。除了老爸唐纳德外，“第一女儿”伊万卡、“第一女婿”库什纳也频上新闻头条。

  • Familie Obama (picture-alliance/dpa)

    高颜值、有文化?家庭日围观“第一家庭”

    “吾家有女初长成”

    这位前总统的家庭生活让不少人羡慕不已。前第一夫人米歇尔曾经被誉为“最酷第一夫人”，两个女儿也遗传了父母的好基因，总是笑容满面、长腿逆天，而大女儿玛利亚今秋将进入哈佛大学。今年国际家庭日的主题是“家庭、教育和福祉”——奥巴马一家似乎做得很不错。

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/P. Wojazer)

    高颜值、有文化?家庭日围观“第一家庭”

    法国浪漫故事

    这个“第一家庭”新鲜出炉：5月7日，马克龙当选法国总统。他与年长24岁的妻子间的“忘年恋”也成为媒体热门话题。24年前，身为学生的马克龙爱上了比自己大24岁的老师布里吉特。如今，两人以总统和总统夫人的身份入住爱丽舍宫。

  • Deutschland Bayreuth Festspiele 2011 Merkel (picture-alliance/dpa/D. Ebener)

    高颜值、有文化?家庭日围观“第一家庭”

    妇唱夫随？

    别国有“第一夫人”，德国有“第一先生”。德国总理默克尔的先生绍尔（Joachim Sauer）教授是一位享有国际声誉的量子化学家。两人没有小孩。这位“第一先生”不喜欢抛头露面，也从未出席过妻子的总理就职仪式。他有时陪同默克尔出访，给人留下一种妇唱夫随的印象。

  • APEC Bali Chinas Präsident Xi Jinping (Reuters)

    高颜值、有文化?家庭日围观“第一家庭”

    红二代与歌唱家

    这对组合人们再熟悉不过。在中国民间，他们被称为“习大大”、“彭麻麻”。彭丽媛是中国著名女歌唱家，在80年代成名后嫁给开国元老习仲勋之子习近平。两人育有一女，但几乎从未看到这位中国“第一女儿”出现在公众视野。

  • Screenshot Facebook: Präsidentin Tsai Ing-wen und Ihre Mutter zum Muttertag (Facebook/蔡英文 Tsai Ing-wen)

    高颜值、有文化?家庭日围观“第一家庭”

    一个人的精彩

    当今台湾总统蔡英文来自一个台湾富商家庭。据台湾媒体报道，其父娶过4位老婆，蔡英文在家排行老幺，有10位同父的兄姐。上图是蔡英文今年母亲节（上周日）在脸书上发布的与母亲的合影。蔡英文一直未婚，目前也没有公开交往的对象。不过她收养了多只流浪猫和退休的导盲犬。

  • Kim Jong Un ist verheiratet (dapd)

    高颜值、有文化?家庭日围观“第一家庭”

    神秘的“金氏王朝”

    在其父金正日2011年年底去世后，金正恩接任成为“金氏王朝”的第三代执政者。不久前，其同父异母的长兄金正男在马来西亚离奇遇刺，也让金氏家族再次成为了外界议论的话题。当今朝鲜“第一夫人”是李雪主（图右）。访问过朝鲜的美国前NBA篮球明星罗德曼曾向媒体透露称，金正恩夫妇有一个女儿名叫朱爱（音）。

    作者: 王凡


此书篇幅达240页，德语译本预计将在8月31日面市，由海涅出版社（Heyne-Verlag）发行。玛丽·特朗普的父亲小弗雷德·特朗普于1981年去世。根据她的叙述，她和家人在特朗普家族内受到排挤和鄙夷。

书中还声称，唐纳德·特朗普当年曾经出钱找人替自己参加大学入学考试。根据白宫提供的信息，特朗普毕业于知名的宾夕法尼亚大学沃顿商学院（ Wharton School of Finance）。心理学专业出身的她还在书中称，叔叔唐纳德具备自恋狂所有的典型特征。

 

雨涵/苗子（德新社、路透社）

相关内容

USA Präsident Donald Trump und Sicherheitsberater John Bolton

美前国安顾问出书遭阻 媒体曝光爆料内容 30.01.2020

美国前国安顾问博尔顿新书未出先轰动，白宫用机密法威胁要求删除敏感内容。美媒则抢先批露书中内容，除了有更多与特朗普弹劾案有关的证据，更有特朗普助习近平拯救中兴通讯的内幕。

Karikatur von Sergey Elkin Putin und Trump

评论：自恋的时代 29.12.2019

特朗普装扮成洛基，普京赤裸着上身。政客们的这些低级的表演能够成功，我们也有一定的责任。

USA, Washington: Bob Woodward

新书揭白宫秘辛 特朗普跳脚反击 05.09.2018

水门案记者伍德沃德出新书爆料白宫秩序紊乱，特朗普身边助手都批评他的行为。书中写道，特朗普还曾想过要暗杀叙利亚总统阿萨德。

广告

媒体看中国

China Explosion in Hafenstadt Tianjin (Reuters/D. Sagolj)

德语媒体：中国走向自我封闭

有德媒评论认为，新冠疫情和与国际社会的外交龃龉，加速了中国自我封闭的步伐。香港国安法给中国与西方国家的关系将造成怎样的影响，也仍是德语媒体关注的话题。  