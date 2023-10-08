家庭办公 让德国房产市场压力山大

在德国，每十一个公司中有一家由于家庭办公的趋势而想要缩小其办公室的面积。家庭办公的选择将持续存在，但这并不一定会受到房地产开发商的欢迎。
（德国之声中文网）在德国，尽管家庭办公日益普及，但大多数公司没有计划缩小他们的办公空间。慕尼黑的ifo研究所于周三（10月4日）宣布，只有9.1%的公司想要进行这方面的调整。绝大多数公司保持其办公面积不变，ifo研究所的经济专家克劳泽（Simon Krause）解释道。
然而，有9.1%的公司确实计划这样做，正如慕尼黑的ifo研究所周三在其公司调查中所述。在某些行业中，这一比例甚至达到40%。“家庭办公导致对公司办公面积的需求略有减少，从而给房地产市场增加新的压力。”由于利率上升和建筑成本增加，这种发展可能加剧房地产市场的危机。
平均数字背后存在很大的差异。在服务业中，打算减少办公面积的企业比例为11.9%，在工业中为8.1%。尤其是在汽车行业（37.5%）、服装制造商（18.6%）、广播行业（40.3%）、IT行业（21.0%）、信息服务提供商（28.4%）以及广告和市场调查（34.8%）领域中，有很多公司因家庭办公而希望缩小其公司的办公空间。
在贸易行业（3.7%）和主要建筑业（1.9%）中，只有少数公司打算减少办公面积。另一方面，有1%的公司计划增加其办公面积。
Ifo研究所已经记录了超过一年的固定家庭办公比例，占员工总数的四分之一。“研究人员发现，疫情过后出现明确的趋势：家庭办公来了，来了就不会再走。许多公司已经做出反应，将他们的办公室调整为新的工作模式，例如通过引入共享办公桌和更多的面对面交流的空间。“其他公司计划在未来几年进行调整，当大多数长期签署的办公租约到期时。
（法新社、路透社）
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