家庭办公 让德国房产市场压力山大

（德国之声中文网）在德国，尽管家庭办公日益普及，但大多数公司没有计划缩小他们的办公空间。慕尼黑的ifo研究所于周三（10月4日）宣布，只有9.1%的公司想要进行这方面的调整。绝大多数公司保持其办公面积不变，ifo研究所的经济专家克劳泽（Simon Krause）解释道。

然而，有9.1%的公司确实计划这样做，正如慕尼黑的ifo研究所周三在其公司调查中所述。在某些行业中，这一比例甚至达到40%。“家庭办公导致对公司办公面积的需求略有减少，从而给房地产市场增加新的压力。”由于利率上升和建筑成本增加，这种发展可能加剧房地产市场的危机。

家庭办公并非处处适用

平均数字背后存在很大的差异。在服务业中，打算减少办公面积的企业比例为11.9%，在工业中为8.1%。尤其是在汽车行业（37.5%）、服装制造商（18.6%）、广播行业（40.3%）、IT行业（21.0%）、信息服务提供商（28.4%）以及广告和市场调查（34.8%）领域中，有很多公司因家庭办公而希望缩小其公司的办公空间。

在贸易行业（3.7%）和主要建筑业（1.9%）中，只有少数公司打算减少办公面积。另一方面，有1%的公司计划增加其办公面积。

租约仍在继续

Ifo研究所已经记录了超过一年的固定家庭办公比例，占员工总数的四分之一。“研究人员发现，疫情过后出现明确的趋势：家庭办公来了，来了就不会再走。许多公司已经做出反应，将他们的办公室调整为新的工作模式，例如通过引入共享办公桌和更多的面对面交流的空间。“其他公司计划在未来几年进行调整，当大多数长期签署的办公租约到期时。

DW记者：在家办公不忘锻炼身体

（法新社、路透社）

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