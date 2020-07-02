家属: 印军手无寸铁被突袭杀害

(德国之声中文网) 根据印度政府消息人士、两名部署在该地区的士兵和阵亡者家属，上个月在与中国军队近距离战斗中死亡的印度士兵并没有携带武器，而是在一个陡峭的山脊上被一支比他们人数更多的中国部队突袭杀害。

印度政府官员告诉路透社记者，冲突的起因是争议地点的建物。印军比哈尔军团（Bihar Regiment）指挥官巴卜 (Santosh Babu)率领一小队人马前往14号巡逻点，核实中国军方是否兑现承诺，从争议地点撤出并拆除在那里修建的观察哨和帐篷。

新德里的政府官员在通报事件时说，印军把在印度侧的中国观察哨和帐篷拆掉了。当时陪同指挥官前往现场的一名士兵的亲属根据与在场的另外两名士兵的谈话告诉路透社记者:「印度巡逻队成员没有携带武器......印军与一小队中国士兵对峙，随后，双方就帐篷和一座小型观察哨发生了争执。」

据3名死亡印度士兵的家属与幸存者说，不久之后，印军就遭到了中国部队的攻击。在一个俯瞰加勒万河、仅有4米宽的狭窄壁架上，中国军队用石块、铁棍和钉满钉子的木棍猛烈攻击印军。

4名家属说，一些士兵在黑暗中退到山脊线上的安全地带，但当他们找不到指挥官时，试图回到原点，此时又再次遭受攻击。

路透社还采访了两名部署在该地区的比哈尔团士兵。他们没有直接参与混战，但在事发后送阵亡同袍的尸体回家。

其中一名部署在该地区的士兵说，印度巡逻队的人数不敌解放军:「中方人数远远超过我们的人。」他无意中听到了向拉达克军事总部发送要求增援的无线电信息。

印度政府说，指挥官巴卜 (Santosh Babu)在战斗中丧生，一些士兵的尸体在第二天早上被从河里捞出。官方还说，有些人是因体温过低而死亡。

一名阵亡士兵的父亲告诉路透社，他儿子的军中同袍告诉他，自己的儿子是在黑暗中被中国士兵用金属钉割喉而死。

其中3个阵亡士兵的家人则表示，他们从受命将尸体运回的士兵那里得知，一些士兵在推挤中掉进水流湍急的加勒万河。

其他家属则从目击者那里得知，自己的亲人倒在喜马拉雅山西部加勒万河的冰冷河水中死亡。

死亡证明说了什么?

根据路透社看到的5份死亡证明，3名死者的 「颈部动脉破裂」，2名死者的头部被 「尖锐或尖型物体 」所伤。5份文件都说死者的脖子和额头上有明显的伤痕。

路透社联系了运送尸体的印度拉达克军医院。但医院拒绝对死因发表评论，并表示尸体与死亡证明已送交家属。

德里的一名政府官员在说明冲突情况时表示:「当时情况很失控，他们用任何能拿得出手的东西，棒子、棍子，甚至赤手空拳地打斗。」

印度政府表示，中国人民解放军的行为是有预谋的，但印度并没有为这场震惊全国、激起民众反中情绪的冲突作出更详细的说明。

而印方传出解放军40名伤亡者的说法则遭到中国驳斥。中方的说法是，印军突然猛烈攻击前往谈判的中国官兵，造成双方激烈的肢体冲突和伤亡。但北京并未说明死伤士兵人数。

在回答路透社询问时，中国外交部发言人重复了此前指责印方越过事实边界、挑衅中方的言论。这位发言人说:「当中国官兵前往那里谈判时，突然遭到印度军队的暴力袭击......这起事件的是非曲直非常清楚。责任绝对不在中国士兵身上。」

但中国没有提供印度侵略的证据，而中国国防部也没有针对路透社报导做出回应。

邹宗翰/张慈 (路透社)