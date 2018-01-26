（德国之声中文网）"人都有老的时候，都有那一天：不能动了、浑身插满管子、要离开这个世界，那个时候回想起来，我曾经自己开车去欧洲跑了这么一趟，知足了，不留遗憾"，65岁的黄黎黎在讲到他和妻子孙政的这趟旅行时这样说。

他们从山东威海出发，乘轮渡到大连，从大连开车2000公里到满洲里，进入俄罗斯远东。沿着西伯利亚大铁路一路开车到莫斯科、圣彼得堡，然后向北，途经北极圈以北一个叫摩尔曼斯克"很冷很冷的地方"。返回维堡后从那里过境到芬兰。他们在赫尔辛基上船经16小时的航渡来到瑞典的斯德哥尔摩，从瑞典去了奥斯陆、哥本哈根，再坐轮渡到德国汉堡，然后驾车去阿姆斯特丹、布鲁塞尔、法国加来。从加来又坐轮渡，穿过英吉利海峡，到伦敦。

"伦敦的大本钟是我们此行的折返点，从那里我们算是踏上回程"，黄黎黎说。

刚好赶在世界杯期间来到俄罗斯

在6月底接受德国之声采访时，两人已经在路上跑了一个半月，在德国南部纽伦堡一个休息区，准备出发去布拉格、维也纳、布达佩斯、奥斯威辛、克拉科夫、华沙、波罗的海三国。而半个月后世界杯决赛的周末，他们已经在叶卡捷琳堡附近的欧亚分界线、"回家的路上"。

"再不走，就走不动了"

黄黎黎今年65岁，退休前是山东威海的一名法官。被问到为何会选择自己驾车跑这么远，他爽朗地表示，再不走，就走不动了。"如果我今年不来欧洲，明年可能就走不动了--没有那个身体或者劲头了。这样就永远失之交臂了。所以有想法的话，就完成它，这样才对得起自己。"

他还提到另一个原因：太太孙政的身体。孙政在3年前查出乳腺癌，做了手术、化疗。"得病后不能闲着，越闲着越不好。她手术后不久，我们就去了趟西藏，那是我们第一次开车走那么远。结果回来发现她的各种指标很好。我们觉得，旅游应该是对健康有好处的，所以就决定多走走。"

"旅行就是这样：去的时候挺忐忑，回来够想20年。"就这样，两人开始了这趟"说走就走"的旅行。随车带着两辆自行车，每到城市里，就把车停下，骑着单车大街小巷地逛，"每一天都是新鲜的"。

吃住在车里

近年来随着经济发展、生活水平的提高，中国人出国旅游越来越常见。欧洲大小城市，都少不了中国旅行团的身影。不过像黄黎黎和孙政这样自驾旅行的还是少数，更特别的是：全程两人吃、住几乎都在车里解决。

两人在车里睡觉的地方

他们说，在国外临时找旅馆不容易，提前订的话时间不灵活，而且住宿"很贵"，会是一笔很大的开销。"为了避免这些问题，我们决定在车里住"。

黄先生说，发现德国这边房车很多，"大概德国人也有这个体会"。他说，迄今住在车里没有遇到过不安全或不正常的情况。通常，很多人在高速公路服务区休息，不会是就一两辆车，而且车与车之间也都保持一定的距离。"更应注意的是行驶安全，长途驾驶一定要注意休息"。

吃饭也在车里解决

除了住在车里外，吃饭的问题也可以在车里解决。他们随车带着大米、电饭锅，在当地超市买菜，在车里煮。"特别"装备就是加装了一个电瓶和一个把12伏转为220伏的逆变器。

这样一来，固定花销就变得很低。他们说，油费迄今大概花了一万多元，而住宿基本不花钱，吃也主要在车里。其他的花销主要是景点。"此行我们原本的预算是一人三万元，现在看起来用不了那么多"。

"想起来有难度，做起来没难度"

接受采访时，黄黎黎强调最多的就是"没有难度"。尽管语言不通、全程都他一人开车，但他说，一路遇到好人，"问什么，都有人帮忙，有人亲自给我们带路"。他说，"刚刚我们停车，旁边来了（德国）警察，要看护照，看完非常感动，还和我们拍照。很多人对我们很好奇，觉得这一切不可思议。"

他们也点评了欧洲的基础设施，表示德国、法国的高速公路最好，北欧也不错，同时吐槽了英国，左向行驶需要适应不说，那里很多服务区"什么都没有、连卫生间都没有"，这样一来洗漱自然成问题。其次就是上厕所要提前做好准备，看好哪里可以"方便"。

通常，两人刷牙、洗脸都在服务区解决。遇到不给力的英国服务区，这能想办法提前接水，然后自己接着盆洗。洗澡则要困难一些，毕竟只有部分服务区能洗澡。"在德国、法国，可以洗澡的服务区比较普遍，其他地方差一点。这边是3欧元，俄罗斯是150卢布"，黄黎黎说，"不过，确实不太方便，有时几天找不到一个可以洗澡的地方。"他们表示，旅行期间有过住旅店的经历，就是因为特别想洗澡了。

走了几万公里，两人表示最大困难还是语言问题。他们沟通一般用手机翻译软件，但是很多时候翻译地不对、不准确。黄黎黎举例说，他的车尾号是6360，车出境被视为货物，也要办货物出口手续。而在俄罗斯，因为当地人员无法确认最后一位是数字0还是字母O，耽搁很久，"薄薄一层窗户纸，却要花好大力气才能捅破"。

不过，他也强调，只要走出去，这些并不是什么真正的困难。"以前我也觉得不容易，现在发现没什么不可能的。归纳起来：想起来有难度，做起来没难度。"

人们大概都曾"梦想仗剑走天涯,看一看世界的繁华"，然而真正能够做到的，又有几人呢？人生就像是一场旅行，目前仍跑在俄罗斯高速公路上的这两位并不年轻的旅行者，愿与大家共勉："有机会、有时间的时候，就去创造条件，给自己的人生留下一个亮点"。