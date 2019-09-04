“家国难两全” 英首相胞弟辞职

英国首相约翰逊的弟弟将从国务大臣和议员的职务上退下来，原因是他感到“夹在家与国之间难以抉择”。此前，其兄鲍里斯·约翰逊已经在议会遭遇了一连串打击。
（德国之声中文网）英国首相鲍里斯·约翰逊的弟弟乔·约翰逊（Jo Johnson）突然宣布， 将辞去其议员和国务大臣的职务，称自己"在家庭忠诚和国家利益之间感到撕扯"。他发推特，称这是"无法解决的紧张局面"，"是时候让其他人来担任我的议员与国务大臣职务了"。
乔·约翰逊已经担任奥尔平顿选区议员9年。目前尚不清楚，他的辞职是否会立即生效。
在2016年的公投中，乔·约翰逊是留欧派。公投后，他表示英国不应该在无协议的情况下脱欧。
然而今年7月，他同意在哥哥鲍里斯·约翰逊组阁的政府中任职，担任大学与科学国务大臣，这让他可以参加英国的内阁会议。新首相鲍里斯·约翰逊强调，英国要在10月31日脱离欧盟，无论有没有达成脱欧协议。
寻求公众支持
在乔·约翰逊宣布辞职前，其兄在议会下院受到重挫：鲍里斯·约翰逊"硬脱欧"（无协议脱欧）战略受阻。尽管受挫，英国首相办公室表示，鲍里斯·约翰逊将针对申请提前大选寻求公众支持。
官员们称，约翰逊计划周四直接向公众发表意见、寻求支持。不过相关细节尚未公布。
该首相办公室重申，约翰逊不会要求欧盟官员再次推迟英国脱欧生效的时间。这样的推迟将意味着英国无法守住之前定下的10月31日脱欧这一最后期限。
王凡/苗子（美联社，路透社，德新社）
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