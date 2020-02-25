害怕华为：特朗普就5G网络向印度施压

（德国之声中文网）美国政府对中国通讯设备公司华为的抵制丝毫没有松懈。特朗普总统提醒印度在建设新一代移动网络方面必须谨慎。

周二（2月25日），特朗普在与印度总理莫迪（Narendra Modi）举行会谈时强调， 5G技术应该是实现"自由、进步与繁荣的工具，而不应该成为压迫和审查的手段。"

特朗普没有提及5G技术领先的华为公司的名字。但是，他的话显然是在明确要求新兴国家在进行网络建设时不要使用华为的技术。美国政府怀疑华为是中国共产党领导层的间谍工具。华为则坚决否认这些指控。5G技术对于未来的战争也很重要，因此被五角大楼列入其优先项目清单。

美国政府正在向全球盟国施加压力，要求他们尤其在扩建快速网络时将华为技术排除在外。目前华为的5G技术在全世界遥遥领先，而且价格低于为数不多的竞争对手。

印度尚未就5G的建设做出最后决定，但是已经允许华为进行首批网络试验。

美国总统特朗普希望通过为期2天的国事访问，与全球人口最多的民主国家印度建立更紧密的关系。美国认为，这是遏制中共控制整个亚洲地区的权力欲望不断增强的重要筹码。

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李京慧/洪沙 （德新社）