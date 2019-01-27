宫斗剧遭遇寒冬 疑将让位红色经典

（德国之声中文网）《宫斗剧遭卫视全面禁播？各大卫视情况不一》，《北京日报列举"5宗罪" 宫斗剧疑遭卫视全面禁播》--从周日起，腾讯、搜狐、网易娱乐等平台纷纷刊文，报道东方卫视原先下午时段该播出的《如懿传》已被换档，而浙江卫视的《延禧攻略》也临时变成综艺节目。虽然有报道称，"有记者联系了东方、浙江、江苏等几家卫视，都表示对宫斗剧禁播令不知情。"，但联系起官媒《北京日报》1月21日刊登，并于1月25日在该报微博转发的《宫廷文化的负面影响不容小觑》一文，宫斗剧现在的命运恐怕是"凶多吉少"。

一位不愿透露姓名的中国演员向德国之声透露，宫斗剧已被禁播的消息属实，今年将全面让位给红色题材。

在《宫廷文化的负面影响不容小觑》的文章中，署名为资深媒体人、研究员、中国传媒大学博士生导师刘霆昭的作者表示："从《甄嬛传》、《芈月传》、《步步惊心》的霸屏，到《延禧攻略》、《如懿传》的热播，宫廷文化传播的不断升温，确实起到丰富大众文化娱乐生活的作用，但是对其产生的负面影响也不容忽视"。该文列举的5大负面影响包括：1、热衷追崇皇族生活方式，使之成为流行时尚。2、精心演绎"宫斗"情节，恶化当下社交生态。3、不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光辉。4、宣扬奢华享乐之风，冲击克勤克俭美德。5、片面追逐商业利益，弱化正面精神引导。

对宫斗剧的批判以及禁播早已不是新鲜事。近年来，中国广电总局屡屡给穿越戏、宫斗戏戴上紧箍咒，比如勒令停播或禁止其上黄金档。不过，市场的偏爱又总能让宫斗剧在一次次被禁后又"死灰复燃"。去年，《延禧攻略》意外大火、千呼万唤始出来的《如懿传》也不仅在中国大陆，还在东南亚、台湾、日本等地热播。据环球网几天前报道，《延禧攻略》去年在台湾热播，成为全岛的第一流量担当，台湾2019年大学学科能力测验的语文试题中甚至也提到《延禧攻略》中的纯贵妃、魏璎珞。从这一现象,该文联系到国台办发言人安峰山所说的"两岸一家亲"以及"中华文化是两岸同胞共同的精神家园"等等。

但《延禧攻略》等宫斗剧所带来的这样的所谓正面影响似乎不再重要。今年5月，以唐朝"唐隆之变"为背景的香港无线重头剧《深宫记》进军大陆险些触礁。《联合早报》当时援引时事评论人指出，"中共十九大后加强影视意识形态审查，但凡潜在借古讽今影射政权的作品，均非常谨慎处理。"

宫斗剧主要围绕皇上的家事进行，宫廷人物之间是赤裸裸的利益和权力关系的相互交织。《如懿传》中乾隆从忠角变奸角，而《延禧攻略》的核心则是小人物的逆袭。

有业内人士认为，古装剧在网站上最受喜爱、最吸会员。宫斗剧的火爆属于市场行为，很难完全禁止。如今电视台黄金档播出的古装剧已限制到一两部，而白天档重播再监管意义并不大。但这些理由看来已无法阻挡影响力超强的宫斗剧再次遭遇寒冬。仅仅是影射现今政权之嫌就足以令其下线，让位给红色经典。