宪法法庭：联邦刑警局的秘密监控部分违法

德国联邦宪法法庭做出裁决称，在打击暴力和恐怖主义的行动中，联邦刑警局存在违宪行为，因此，相关的法律必须予以修正。

（德国之声中文网）德国刑警局可以监控哪些人？实施监控时又可以使用哪些手段？联邦宪法法庭正在就上述问题进行审理。依靠募捐运作的自由权利协会以及多名个人认为联邦刑警局的现行法规侵犯了他们的基本权利，因此提起了诉讼。

对原告来说，宪法法庭的裁决是一个阶段性的胜利：联邦刑警局采集和储存个人数据的方式可能涉嫌违法。按照迄今为止的法律规定，嫌疑人的所谓联系人也可以受到监控，而法庭则认为，这种笼统的规定涉及侵权。因此，必须在2025年七月底之前对相关法律进行修正。

内政部长费瑟和联邦刑警局长明希吃了败仗



负责安全事务的德国内政部长费瑟以及联邦刑警局长明希(Holger Münch)均认为，现在遭法庭否决的权限恰恰是联邦刑警局工作中不可或缺的，在反恐斗争中尤为如此。费瑟指出，打击极右团体“国家社会主义地下党”过程中遭遇的失败，就是一个明显的例证。2000年至2007年期间，这一极右团体出于种族主义思想，杀害了九名移民男子和一名女警官。

内政部长费瑟和联邦刑警局长明希吃了败仗 图像来源: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance



很长时间内，警方和宪法保卫局官员一直无法破案。直到2011年，案情才有突破。费瑟表示，这一点足以显示联邦刑警局同各州警方交换信息的重要性：“在打击‘国家社会主义地下党’过程中，各部门无法进行信息交换，以至于这一恐怖组织得以长期开展地下活动。这一切绝不能重演。”

监控方式“严重侵权”

不过，宪法法院院长哈尔巴特（ Stephan Harbarth）则认为，保障国家安全和捍卫个人权利并不矛盾。他在进行裁决时表示，在监控过程中保持两者的均衡至关重要：拍摄一些照片或在指定时间内实施监控无可厚非，但长期对一个人进行秘密监听和监视则是“严重侵权”。

至此，联邦宪法法院做出了有利于原告律师的判决，他们代理的当事人当中也包括恐怖主义嫌疑人。此次宪法法院的裁决，也可能令两名个人数据被警方登记的足球迷受益。正如现在部分胜诉的宪法诉案中所裁决的那样，他们并没有犯下相对应的刑事罪行。

球迷援助会认为收集数据属违法行为

球迷援助会联合会现在要求对“体育凶手”数据收集的方式进行根本性改革。这一数据库中，收集了足球比赛和其他体育赛事中，有过暴力及刑事犯罪人士的数据。身为球迷援助会董事的吕特希律师（ Linda Röttig）表示，这种庞大的数据库不符合数据保护的要求。今天的判决证明这种做法是违法的，是对球迷个人隐私的严重侵犯。”

球场暴力事件日渐频繁。 图像来源: Jan Kuppert/SVEN SIMON/picture alliance

自由权利协会对今天的判决结果表示满意。他们的全权辩护律师莫伊尼（Bijan Moini ）表示，他期望政府能够放弃出于反恐需要进一步收紧法律的计划。他表示，相关立法计划已经远远超出了宪法规定的界限：“出于对基本法的尊重，收紧相关法规的计划必须被撤回，免得宪法法院届时驳回相关立法。”

2016年已有一项联邦刑警局法规被撤销

早在2016年，联邦宪法法庭就曾做出裁定，要求修正联邦刑警局的相关法规。但自由权利协会认为修正结果非常糟糕，于是，他们在2019年在宪法法院提起诉讼。但直到2023年12月相关审理才得以展开，又过了一年才做出判决。不过，对自由权利协会及当事人来说，这场漫长的等待显然是值得的。

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