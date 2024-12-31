宪政史首次：韩国法院签发对尹锡悦逮捕令

三次拒绝传唤到案，韩国法院批准对尹锡悦逮捕令，是为韩国宪政史上首次。尹方律师回应称“非法、无效、不接受”。

（德国之声中文网）据韩联社报道，韩国首尔西部地方法院于本周二（12月31日）批准逮捕被弹劾总统尹锡悦，罪名是涉嫌发动内乱以及滥用职权。这是韩国历史上首次对现任总统发出逮捕令。

韩国高级公职人员犯罪调查处（CIO 简称“公调处”）证实了该逮捕令的签发。

尹锡悦面临多项调查，指控包括涉嫌领导叛乱。根据韩国法律，总统有免受司法调查及起诉的部分刑事豁免权。但内乱罪是少数几项无法享有豁免权的刑事指控之一。此外，对其进行的总统弹劾案审判已交宪法法院审理。

针对现任总统发出逮捕令在韩国宪政史上尚属首次，这也进一步加剧了韩国的政治危机。韩国是亚洲第四大经济体，也是美国的重要盟友。

尹锡悦被停职后，代理总统韩悳洙由于宣布暂缓任命韩国宪法法院法官，也遭国会弹劾，国会目前由反对党控制。

12月27日，韩国国会通过对代总统韩悳洙的弹劾案，韩国经济副总理兼财政部长崔相穆代行总统职权。目前崔相穆正在应对周日济州航空7C2216航班坠机事件。这是韩国本土最严重的一次空难，共造成179人死亡。

逮捕令有效期自签发起计为一周，至2025年1月6日到期。若尹锡悦被逮捕，公调处调查人员需在48小时内决定是否申请拘留令以对其审讯，或者将其释放。

据韩联社援引公调处消息，一旦逮捕令被执行，尹锡悦预计将被关押在首尔拘留中心。

韩国民众国会外集会 要求尹锡悦下台 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

尹方律师：“逮捕令非法且无效”

尹锡悦律师尹甲根（Yoon Kab-keun）表示，逮捕令是非法且无效的，理由是, 根据韩国法律，公调处作为无侦察权限机构无权申请逮捕令。他表示，总统法律团队将向宪法法院提出权限争议裁决并申请禁令，以阻止逮捕令的执行。

据韩联社报道，地方法院发出逮捕令的理由是，尹锡悦存在未以正当理由拒绝传唤到案的可能性，并且有合理理由怀疑其涉嫌犯罪。但法院对此拒绝置评。

目前尚不清楚逮捕令将何时以及如何执行。韩国总统警卫处周二在一份声明中表示，将依照合法程序处理逮捕令。

公调处还表示，除逮捕令外，首尔西部法院还发布了对尹锡悦位于首尔汉南洞总统官邸的搜查令。

此前，警方曾试图突袭搜查总统办公室，但由于总统警卫处阻止，未能成功。

截至目前，韩国检方已起诉三名与尹锡悦戒严相关的高级国防官员。

前国防部长金龙显（Kim Yong-hyun）的庭审将于1月16日首次开庭。国防反间谍司令部司令吕仁亨（Yeo In-hyung）以及首都防卫司令部司令李镇宇（Lee Jin-woo）也已被起诉，预计还将有更多官员被起诉。

短暂戒严

12月3日晚间，尹锡悦徐然宣布实施紧急戒严，禁止国会、地方议会，政治团体等一切政治活动，并将媒体置于控制审查之下。这是韩国自1980年民主化运动以来首次发布戒严令。

当晚，军队强行进入首尔国会大楼，国会工作人员试图喷洒洒灭火器以阻止武装部队进入。抗议者聚集在国会大楼前，警方试图阻止人群进去国会大厦并与之发生冲突。国会紧急投票要求推翻总统戒严令。迫于压力，六小时后尹锡悦宣布解严。

韩国国会12月14日第二次对总统尹锡悦弹劾案表决通过，尹锡悦总统职权被即刻停止。代总统韩悳洙因拒绝批准国会任命宪法法院法官于12月27日再被弹劾。

执政党、在野党就逮捕令发声回应

尹锡悦已于12月18日、25日及29日三次未响应传唤。根据韩国法律，嫌疑人无正当理由三次拒绝传唤，法院可依法签发逮捕令。

据报道，韩国执政党“国民力量”代理党首权性东（kwon Seong-dong）本周二（12月31日）表示，试图逮捕现任总统并不妥当。

反对党“共同民主党”议员金永民（Kim Yong-min）则于同一日表示：“执行逮捕令和进行调查的过程可能会非常困难。”并呼吁调查人员立即执行逮捕令。共同民主党院内代表朴赞大也于31日敦促执政党:“不要包庇已被签发逮捕令的‘内乱魁首’。”

（路透社 韩联社 法新社等）

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