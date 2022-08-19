宣称战胜新冠后 朝鲜又现“发热”病例

（德国之声中文网）朝鲜官方中央通讯社报道，4个发热病例出现在与中国接壤的两江道，医疗工作者正在对采样进行基因测试，以确定是否由新冠病毒引起。

当局立即封锁了出现病例的地区，并将在确认病因之前实施严格的限制和隔离措施。报道称，抗疫指挥部门已"向当地派出传染病专家、病毒学家和检测人员"，并开始对所有同疑似患者有接触、以及进出有关地区的人员进行追踪，"对其进行严格的医学观察"。

在官方承认爆发疫情3个月后，8月10日，朝鲜领导人金正恩宣布"战胜"了新冠病毒。平壤称此后该国未再出现确诊病例。

尽管已下令放松限制措施，金正恩再次呼吁提高警惕，并保持严格的边境管控以预防病毒再次进入朝鲜。

朝鲜在疫情爆发后一度采取了严格的封控措施

韩国统一部一名官员在一次媒体吹风会上对美联社称，首尔不排除新冠病毒在朝鲜卷土重来的可能。而此次发现的病例是否为新冠感染，仍需等待朝鲜方面的消息。

鉴于金正恩宣称朝鲜成功扼制新冠病毒被公认为全球抗疫的奇迹，有专家认为平壤政府隐瞒了爆发的真实疫情，以帮助金正恩维持对国家的绝对控制。而宣布"战胜"新冠，则显示金正恩希望优先处理其他事项，包括可能进行新一次核试验。

今年5月官方承认爆发奥密克戎疫情后，朝鲜通报了480万宗"发热"病例，但其中只有微不足道的一小部分被确诊为感染新冠病毒。感染者中的累计死亡人数仅74人。专家认为，考虑到该国落后的公共医疗条件，这一数字低得不同寻常。朝鲜2600万居民中的绝大多数未接种过新冠疫苗。

金正恩宣布"战胜"病毒后不久，他身居高位的妹妹金与正就发表了一次充满战斗性的讲话，称亲自指导抗疫工作的金正恩本人也出现了发热症状。她将本国出现疫情归咎于韩国，同时誓言进行严厉的报复。

朝鲜指称，该国最早出现的感染，是韩国活动人士施放气球携带的反共宣传品等其他物品越境进入北方所引起的。韩国方面称这一指责是"荒谬"和不科学的。

外界专家多认为，更可能的解释是，朝鲜今年1月重新开放与中国之间的边境货运交通后，导致了最初的感染，4月份平壤举行的阅兵等大型庆祝活动进一步造成疫情升温。

有人担心，金与正发出的危胁预示着平壤可能实施挑衅，可能是核试验或导弹试验，甚至小规模的边界冲突。有专家称，朝鲜可能试图挑起紧张局势，因为韩国和美国正在举行数年来最大规模的联合军事演习，以应对日益增长的朝鲜核威胁。美韩三军参与的 "乙支自由盾"联合军演正在韩国举行，将持续到9月1日。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



（美联社）

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