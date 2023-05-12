 宣示主權 菲律賓在南海放置浮標 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

宣示主權 菲律賓在南海放置浮標

南沙群島的主權爭端未解，菲律賓14日再度採取行動宣示主權。隨著中國在南海的作為越發具侵略性，菲律賓正尋求與美國強化關係，其最新舉措也再度引發關注。

圖為2021年3月的衛星影像，顯示中國船隻停泊在南沙群島的牛軛礁。

圖為2021年3月的衛星影像，顯示中國船隻停泊在南沙群島的牛軛礁。

（德國之聲中文網）菲律賓海岸警衛隊發言人週日（5月14日）表示，該國在專屬經濟區（EEZ）內放置了導航浮標，藉此宣示對南沙群島的主權。

據路透社報導，菲律賓海警隊稱在5月10日至12日期間，該國在200海里（322公里）的專屬經濟區內的5個地點，總共設置了5個懸掛國旗的浮標。其中一個地點位於牛軛礁（Whitsun Reef），2021年曾有數百艘中國船隻集結在該處停泊。

菲律賓海警隊的南海問題發言人塔里艾拉（Jay Tarriela）在推特上表示，設置浮標的做法，顯示菲律賓堅定不移捍衛海上的邊界與資源，並促進海上貿易安全。針對此事，中國駐馬尼拉大使館未立即回應路透社的置評請求。

此前，菲律賓海警隊曾於2022年5月在南沙群島的4個島嶼上，也裝設了5個導航浮標。

馬尼拉與北京頻傳海上爭端

2016年，海牙國際法庭曾仲裁中菲南海主權爭議，以壓倒性的優勢裁定菲律賓勝訴，認定北京近期在菲律賓水域的填海造陸等一系列活動非法，但中方拒絕承認此裁決。至今，南海島嶼的主權爭端未解，文萊、馬來西亞、台灣和越南也宣稱對南沙群島擁有主權。

近期中國與菲律賓持續傳出海上爭端。今年2月，中國海警船以軍用級雷射光照射菲律賓海警船，導致船員暫時失明；4月，多家國際媒體披露，菲國海警船在南海巡航時被一艘比它大2倍多的中國船尾隨，雙方險些在海上相撞

4月23日，菲律賓海警船航行經南沙群島仁愛礁（西方稱「第二托馬斯淺灘」）時，遭到中國海警船尾隨，雙方差點相撞。

4月23日，菲律賓海警船航行經南沙群島仁愛礁（西方稱「第二托馬斯淺灘」）時，遭到中國海警船尾隨，雙方差點相撞。

針對中菲爭端，菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）稱應該建立「直接溝通管道」。不過，菲律賓大學海事法教授巴通巴卡（Jay Batongbacal）日前向DW表示，此舉未必有用，因為雙方2017年就曾宣布建立海警隊之間的「熱線」，「但這並沒有改變中國的侵略行為」。

美菲結盟

路透社5月初的報導指出，面對中國日益強勢的海上活動，菲律賓一方面希望在軍事上與美國維持密切關係，一方面卻也不願大動作挑起中國疑慮。

駐菲律賓的地緣政治分析師Don McLain Gill則曾於3月向DW表示，馬尼拉應對中國的方式，是「外交手段、透過盟友或戰略夥伴以提高自身防禦能力的結合」。

4月中下旬，美國與菲律賓舉行史上規模最大的聯合軍演，隨後小馬科斯於5月初造訪美國，期間美國發布「美菲雙邊防禦準則」，明定協防條約的範疇。對此，中國外交部發言人毛寧回應：「中方堅決反對任何國家以此為藉口插手南海問題、損害中方領土主權和海洋權益。」

此外，在美菲的《強化防務合作協議》（EDCA） 之下，菲律賓今年新指定了4處軍事基地，開放美軍使用。小馬科斯日前在美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演說時表示，在中國外長秦剛4月訪菲時，他已向秦剛表明，EDCA協議下的基地目的不在於「進攻」用途，不會用來攻擊中國或任何國家。

4月底美菲軍演期間，菲律賓總統小馬科斯參訪該國一處海軍訓練基地，視察一組海馬斯高機動性多管火箭發射系統（HIMARS）。

4月底美菲軍演期間，菲律賓總統小馬科斯參訪該國一處海軍訓練基地，視察一組海馬斯高機動性多管火箭發射系統（HIMARS）。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

This photo taken on April 23, 2023 shows the Philippine coast guard vessel BRP Malapascua (front) manoeuvering as a Chinese coast guard ship cuts its path at Second Thomas Shoal in the Spratly Islands in the disputed South China Sea. - AFP was one of several media outlets invited to join two Philippine Coast Guard boats on a 1,670-kilometre (1,040-mile) patrol of the South China Sea, visiting a dozen islands and reefs. Beijing claims sovereignty over almost the entire South China Sea, including the Spratly Islands, ignoring an international ruling that the assertion has no legal basis. (Photo by Ted ALJIBE / AFP) / To go with AFP SPECIAL REPORT by Cecil MORELLA (Photo by TED ALJIBE/AFP via Getty Images)

與中國打交道：菲律賓為何變得更大膽？ 12.05.2023

菲律賓與中國摩擦不斷，近期又與美國加強了合作，儼然成為南海地緣局勢焦點。中菲兩國近年爆發了哪些衝突？專家如何預測中菲兩國未來互動的發展？

This photo taken on April 23, 2023 shows the Philippine coast guard vessel BRP Malapascua (front) manoeuvering as a Chinese coast guard ship cuts its path at Second Thomas Shoal in the Spratly Islands in the disputed South China Sea. - AFP was one of several media outlets invited to join two Philippine Coast Guard boats on a 1,670-kilometre (1,040-mile) patrol of the South China Sea, visiting a dozen islands and reefs. Beijing claims sovereignty over almost the entire South China Sea, including the Spratly Islands, ignoring an international ruling that the assertion has no legal basis. (Photo by Ted ALJIBE / AFP) / To go with AFP SPECIAL REPORT by Cecil MORELLA (Photo by TED ALJIBE/AFP via Getty Images)

菲海警船巡南海遭擋道 險與中國海警船相撞 28.04.2023

菲律賓海岸警衛隊23日在南海與一艘中國海警船對峙、甚至險些相撞，為中菲海上交手的一系列緊張事件，再添一筆。

US President Joe Biden (2-R) and First Lady Jill Biden (R) welcome President of the Philippines Ferdinand Marcos Jr. (2-L) and his wife Louise Araneta-Marcos (L) at the South Lawn of the White House, in Washington, DC, USA, 01 May 2023. The visit of Marcos Jr. to the White House occurs after the US and Philippines conducted war drills amidst tensions with China regarding Taiwan.

美菲公布防務準則 小馬科斯：基地非進攻用途 05.05.2023

菲律賓總統小馬科斯4日表示，若台海爆發衝突，美菲防務協議下的軍事基地將能在民防方面派上用場。他還說，按照雙方協議範圍，這些基地並非為了「進攻」用途而設置。針對可能的台海戰爭，他還說了什麼？

广告

媒体看中国

China Menschenrechtsaktivist Yang Maodong

墙外文摘："我们不仅需要'醒过来'，而且需要'站起来'"

中国人权捍卫者郭飞雄在法庭辩护词中说：首要的道义行动乃是说真话，行直道。要在公共空间说真话。作为一名合格的自由主权的公民，我们不仅需要"醒过来"，而且需要"站起来"。