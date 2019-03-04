 宣告為不受欢迎 德国驻委大使遭驅逐 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.03.2019

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时政风云

宣告為不受欢迎 德国驻委大使遭驅逐

德国驻委内瑞拉大使被马杜罗政府宣告为「不受欢迎的人物」并限时离境。德国外交部表示，这对现况毫无帮助，德国也仍会继续支持瓜伊多。

Venezuela Krise l Deutscher Botschafter Daniel Kriener in Venezuela zur unerwünschten Person erklärt (Getty Images/AFP/F. Parra)

德国驻委内瑞拉大使克希纳在加拉加斯与瓜伊多会面后，接受记者采访

(德国之声中文网)周三，委内瑞拉外交部发布声明，指控德国驻委内瑞拉大使克希纳(Daniel Kriener)多次「干预国家内政，明显违反外交惯例。」马杜罗政府要求他在48小时之内离开委内瑞拉。

这是委内瑞拉一年内第二次驱逐外国大使。

克希纳是去年才刚到职的大使。周一，在自封为总统的瓜伊多结束十天外访回到委内瑞拉时，克希纳和其他西方国家的外交官一样到机场欢迎他。

外交部声明补充道，委内瑞拉不会容许外国大使「清楚支持委内瑞拉反对派极端主义部门的阴险计划」。

德国外交部确认了大使被驱逐的消息，表示: 「克希纳被宣告为『不受欢迎的人物』(persona non grata)。我们内部现在正在协调下一步行动，也有与当地的伙伴讨论。」

德国外交部长海科·马斯(Heiko Maas)说，委内瑞拉驱逐德国大使的决定让该国的情势升高；他也重申德国与欧盟支持自封总统瓜伊多的立场。

「这是令人难以理解的决定，把情势恶化，对消除紧张毫无帮助。」他说，「我们以及欧盟对于瓜伊多的支持丝毫没有改变。克希纳在加拉加斯的工作十分出色，最近几天也包含在内。」

周一，德国大使馆在他的官方推特账号表示，克希纳希望瓜伊多回国是「在解决委内瑞拉危机的道路上，往和平的、政治性的方向迈出一步。」

委内瑞拉陷入混乱

在马杜罗的领导下，越来越多委内瑞拉人因年复一年的食物与药物短缺而营养不良。联合国报告显示，2015年起，270万委内瑞拉人因政治与经济的危机逃往其他国家。

瓜伊多上个月尝试从巴西与哥伦比亚边界引进人道物资，但是车队却被委内瑞拉政府军挡下。马杜罗不断将运送物资形容成美国试图入侵委国的借口，也认为是外国势力蓄意策动政变推翻自己。瓜伊多表示，如果物资没有实时运抵委内瑞拉的话，30万人民可能因此死亡。 瓜伊多指控马杜罗将委国变成恐怖份子的天堂。 他曾在受访时表示﹕「委内瑞拉的现况是，我们有个反人民的政府，我们必须想办法解决这个危机。」

 

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