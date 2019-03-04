宣告為不受欢迎 德国驻委大使遭驅逐

(德国之声中文网)周三，委内瑞拉外交部发布声明，指控德国驻委内瑞拉大使克希纳(Daniel Kriener)多次「干预国家内政，明显违反外交惯例。」马杜罗政府要求他在48小时之内离开委内瑞拉。

这是委内瑞拉一年内第二次驱逐外国大使。

克希纳是去年才刚到职的大使。周一，在自封为总统的瓜伊多结束十天外访回到委内瑞拉时，克希纳和其他西方国家的外交官一样到机场欢迎他。

外交部声明补充道，委内瑞拉不会容许外国大使「清楚支持委内瑞拉反对派极端主义部门的阴险计划」。

德国外交部确认了大使被驱逐的消息，表示: 「克希纳被宣告为『不受欢迎的人物』(persona non grata)。我们内部现在正在协调下一步行动，也有与当地的伙伴讨论。」

德国外交部长海科·马斯(Heiko Maas)说，委内瑞拉驱逐德国大使的决定让该国的情势升高；他也重申德国与欧盟支持自封总统瓜伊多的立场。

「这是令人难以理解的决定，把情势恶化，对消除紧张毫无帮助。」他说，「我们以及欧盟对于瓜伊多的支持丝毫没有改变。克希纳在加拉加斯的工作十分出色，最近几天也包含在内。」

周一，德国大使馆在他的官方推特账号表示，克希纳希望瓜伊多回国是「在解决委内瑞拉危机的道路上，往和平的、政治性的方向迈出一步。」

委内瑞拉陷入混乱

在马杜罗的领导下，越来越多委内瑞拉人因年复一年的食物与药物短缺而营养不良。联合国报告显示，2015年起，270万委内瑞拉人因政治与经济的危机逃往其他国家。

瓜伊多上个月尝试从巴西与哥伦比亚边界引进人道物资，但是车队却被委内瑞拉政府军挡下。马杜罗不断将运送物资形容成美国试图入侵委国的借口，也认为是外国势力蓄意策动政变推翻自己。瓜伊多表示，如果物资没有实时运抵委内瑞拉的话，30万人民可能因此死亡。 瓜伊多指控马杜罗将委国变成恐怖份子的天堂。 他曾在受访时表示﹕「委内瑞拉的现况是，我们有个反人民的政府，我们必须想办法解决这个危机。」