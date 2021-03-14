宣传部门官员：新疆民众欲起诉德国学者及BBC

（德国之声中文网）据央视、《环球时报》等中国官媒报道，在中国外交部周四（3月18日）在北京举行的一场涉疆问题新闻发布会上，中共新疆党委宣传部副部长徐贵相说，新疆部分民众正在委托律师起诉英国广播公司BBC，指控该媒体制造假新闻、传播有关新疆的谣言、诋毁中国的新疆政策。部分群众和企业也打算起诉研究新疆议题的德国学者郑国恩（Adrian Zenz）。

郑国恩近年来发表一系列研究报告，披露新疆少数民族人权遭侵犯现象，包括中国在新疆建立再教育营、强制劳动及劳动力输出、对穆斯林进行全面监控、强制维族妇女节育等。

德国独立学者郑国恩

徐贵相称，郑国恩的“所谓研究”是“不堪一击”的谎言，并点名批评了BBC。他说，BBC等一些媒体打着“新闻自由”旗号，不经调查核实，跟风引用“伪学者郑国恩所谓涉疆研究报告”，制播假新闻，对治疆政策说三道四，造谣污蔑，已“成为郑国恩涉疆谎言谬论的传播平台”。他还指BBC等一些媒体“在涉疆报道上不断突破底线，完全丧失了新闻媒体的职业道德”。

中国天山网3月9日就曾报道称， 新疆部分企业及民众正委托律师起诉德国学者郑国恩，原因是他的“谣言”导致一些国家和企业减少甚至停止自新疆进口棉花及棉花制品，新疆部分棉农、加工企业遭受较大经济损失。当地企业及民众已向新疆地方法院提起民事诉讼申请，要求郑国恩赔礼道歉、恢复名誉并赔偿损失。

流亡维吾尔人：儿女被送入孤儿院

除郑国恩坚持不懈地搜集、发布有关新疆少数民族境遇的信息外，不同的人权组织也在试图调查新疆人权遭侵犯的证据。人权组织大赦国际周五（3月19日）发表的一份报告称，一些流亡海外的维吾尔人反映，他们在新疆的未成年子女被送入“孤儿营”，被迫与亲人分离。

大赦国际访问了生活在澳大利亚、加拿大、荷兰、意大利、土耳其的一些维族家庭。他们都是在2017年前中国当局对新疆少数民族开始严厉打压之前离开家乡的，因此没有料到子女日后无法出国与他们团聚。

数对维族父母对大赦国际介绍，他们的孩子原本托付给亲人照料，但这些亲人后被关进教育营，孩子则被送入孤儿营，不被允许出国与父母团聚，甚至无法取得联系。他们本人因担心回疆也会被拘禁而不敢返回家乡。

报告称，新疆各地都设立了这样的孤儿营（orphan camp），收容父母被关入监狱、教育营或其它拘禁设施的孩子，并对他们进行意识形态教育。大赦国际认为，该报告记录的维吾尔人家庭被拆散的悲剧只反映了这一现象实际规模的冰山一角。

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该组织中国问题研究员阿卡德（Alkan Akad）表示：“新疆发生的亲人离散的悲剧反映了中国在‘反恐’名义下，试图对维吾尔人及其它穆斯林少数民族进行控制和灌输教育的非人道性。”

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