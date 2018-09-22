宣传"一带一路" 德新社也在出力?

(德国之声中文网) 今年7月底，许多德新社的客户都收到了一份广告电邮，信件的标题是"德新社新闻现在也提供新华丝路信息服务"。这家总部位于德国汉堡、享有盛誉的通讯社，从即刻起通过其全球供稿平台dpa-News向客户推送由中国官方通讯社新华社提供的"一带一路"经济信息。德新社在邮件中还特意强调，推送信息内容是"从中国的视角出发"。

长年关注中国媒体政策的学者班志远(David Bandurski)对这一动向表示担忧。在接受德国之声采访时，他指出，德新社是一家新闻机构，而现在却要成为为"一带一路"乃至中国外交政策摇旗呐喊的一份子。

新华社与德新社的此项合作，其目的确实包括让中国的官方喉舌在海外获得更大的影响力。今年5月，新华社在一份新闻通稿中强调，此次与德新社的合作，有助于后者的客户更好地把握"一带一路"发展机遇，也将有力提升"新华丝路"服务在全球、尤其在德语国家的影响力。

西方媒体被利用？

中国官方试图在西方社会增强媒体影响力，这并非稀罕事。就在本周，特朗普在联合国大会上发言，抨击中国试图干预美国国会中期选举，并在稍后发表推特，以中国在犹他州一地方大报上发行付费增页作为证据。

而早在今年2月，德国墨卡托中国研究中心(MERICS)与柏林全球公共政策研究所(GPPi)就联合发布了一项研究报告，警告指出，中国正在积极运作，改善中国政治经济体制在全球舆论中的形象，并且将其包装为自由民主体制之外的可行方案。报告认为，中国通过媒体对国际公众舆论施加影响，是这一总体战略中的关键环节。

这份题为Authoritarian Advance(威权推进)的研究批评指出，一些享有盛誉的西方大报定期随刊附送北京官方色彩浓厚的《中国观察》增页。这些媒体包括美国《纽约时报》、《华盛顿邮报》、法国《费加罗报》，以及德国的《商报》、《南德意志报》等。尽管《中国观察》增页都会被标注为"付费广告性质出版物"，但是该研究报告依然批评指出，这些西方大报正在被中国利用，其重要原因就是"西方大报比中国媒体具有更高的可信度。"

《南德意志报》后来已宣布停止刊发《中国观察》增页。

德新社位于柏林的分社大楼

德新社：不影响新闻报道的批判性

德国之声也就中国试图影响西方媒体之问题向德新社发出了问询。发言人佩特森(Jens Petersen)回函表示，德新社供稿平台提供的"新华丝路信息服务"，是"纯粹的财经类产品，与来自或关于中国的德新社新闻报道没有关联。"佩特森还强调，德新社在此次合作项目中，只是"纯粹的技术服务方"，其提供的信息内容"并非德新社的新闻类产品，而且标注为额外的服务，在技术层面上也与其他产品服务进行了明确的分割。这些信息不会与其他德新社新闻产品混合。"

德新社到底是"技术服务方"还是"中国宣传的助手"？在中国媒体政策研究专家班志远看来，这个问题并不重要。他认为，中国当局正在试图通过一切手段来介入全球新闻媒体的日常工作。"可是，人们却不愿意捅破这层窗户纸，看看这后面究竟在发生什么。大家都在假装，把它当作真正的平等合作。"

柏林全球公共政策研究所所长贝纳

西方新闻自由受威胁？

根据新华社官网的介绍，"新华丝路"这一服务，正是为了配合中国政府力推的"一带一路"倡议而生。今年5月新华社有关与德新社合作的新闻通稿中，也提到了合作的目的是帮助中国企业"走出去"，海外企业"走进来"。

德新社方面则对德国之声强调，与新华社的合作项目并没有威胁到"德新社对中国新闻报道内容的批判性"。发言人佩特森表示，通过对不同服务产品的明确分割，"德新社新闻产品的高标准得到了保障"，新华社提供的"新华丝路"服务对德新社的新闻产品"不产生任何影响"。

"威权推进"研究报告的作者之一、柏林全球公共政策研究所所长贝纳(Thorsten Benner)也认为，与中国媒体的合作，暂时还没有威胁到德国媒体的新闻水准。他在接受德国之声采访时说："《商报》等德国媒体用自己的品牌来为中共宣传撑腰，这固然让人恼怒，但是，我认为，截至目前，德国的新闻媒体自由并没有受到持续性的损害。不过，我们需要做好准备来阻止中方不断增加的影响力，尤其是要避免德国的某些新闻机构落入中国人手中。"