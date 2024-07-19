客座评论：Shame on you《华尔街日报》

香港记协新任主席郑嘉如，被所属机构《华尔街日报》以重整架构为理由辞退。香港媒体人曾志豪认为：地球人都知道，这只是一个并不高明的藉口。

无国界记者组织表示支持郑嘉如，提到港府对本地和外国媒体加重施压。香港外国记者会和《华尔街日报》母公司道琼斯的工会也表达关注。 图像来源: Tyrone Siu/REUTERS

（德国之声中文网）郑嘉如已把事情公开，原来早在她当参选记协主席之前，《华尔街日报》(下简称《华》)已经向她表明退选，指记协职位与《华》职位无法共存，说《华》员工，不应该在香港这样的地方推动新闻自由，说香港不似一些西方国家，新闻自由已被确立的地方。就是说，郑嘉如的解雇，和她之前有意参选记协主席，有直接关系。

记协就是记者的工会，所以现在《华》等于说，第一，记者是不可以做工会，或者可以参加，但不能领导。第二，《华》的员工不应在没有新闻自由的地方推动新闻自由。第三，《华》居然不同意香港的新闻自由“已被确立”。

第一点，“记协职位和《华》职位无法共存”，原因是甚么？翻查记协的网页，他们的愿景和工作目标如下：“致力维护新闻自由及新闻操守。争取改善工作环境外，并著眼消除所有不合理的采訪障碍。”请问一下，《华》的办报理念，是和记协这个工作目标，有任何违背不一的地方吗？难道这份报纸，不提倡维护新闻自由、不著重操守、不介意记者遇到采訪障碍？

而且，“推动新闻自由”，本来就是记者日常工作的一部份。你要采訪官员，被不合理拦在一条不合理的红线外，你当下据理力争，这个过程，其实就是“推动新闻自由、争取合理采訪权”啊。你是否记协的代表，都会做出这种反应；难道《华》认为，他们旗下记者，遇到不合理的采訪障碍，要默不作声，否则一旦“争取”，就是和记者职位不相符吗？

这已经没有提到，参加工会然后被机构解雇，是何等违反当代人权的理念，除非你是在第三世界的某国才会发生。

第二点，原来《华》觉得，不是不让你推动新闻自由，但不要在香港这样的地方推动啊，因为这个地方不像西方其他国家，人家的新闻自由早被确立了。这个逻辑也很有趣，等于说“不应在贫困的地方扶贫，应该去瑞士扶贫；不应在人道危机的地方提供人道援助，应该在天堂提出援助”。有新闻自由的地方，要继续维持；在没有新闻自由的地方，更应该推动啊。

如果你担心自己旗下记者在香港推动新闻自由，可能会带来人身危险，所以才认为“不应推动”；那么，你应该做的，应该是以机构的名望和影响力，给予员工更大的保护和鼓励才对。现在反而，“落雨收遮”(下雨天才把雨伞收起)，相当讽刺。

第三点，你说香港新闻自由没有确定，我可以向李家超打小报告，人家说香港经历“由治及兴”，新闻自由充份得到保障啊。《华》的那位上司，你应该向李家超道歉。

《华尔街日报》在5月将亚洲总部由香港迁至新加坡，并辞退多名员工。 图像来源: Miguel Candela/Zuma/IMAGO

或者看到这里，读者都会疑问：为何《华》要枉做小人？有何目的？原因很简单：不想得罪中国，而在中国香港担任记协主席，就是得罪中国的行为。

2019年之前的记协，和香港政商界关系良好，互相俾面。我当年参加过数次记协的年度晚宴，可说是冠盖云集，许多政商名流都乐于出席。当年梁振英竞选特首，他也是被邀为嘉宾，甚至在我们的见证下，签署了“保障香港新闻自由”的承诺书。后来林郑月娥做特首的那一届，虽败犹荣的曾俊华和胡国兴，都有出席记协晚宴，我和他们访谈开政治玩笑，那叫一个自由和爽。当年的记协，是一个非常体面的组织。记协的干事或者主席的人选，也不会引起外界太多的关心。一切都是由2019年而作出改变。

2019的反送中运动，传媒记录了许多运动的真相，包括警察的暴行，721元朗黑夜最为轰动。/警暴镜头当然令警察不快，在运动中后期，已经不断批评传媒不公正，“假冒记者”、“黑暴媒体”，放风声要立假新闻法、记者要政府认可规管领证。上一任记协主席陈朗升也因为在运动期间，以直播反修例的实况而出名，让他被警察视为眼中钉。

运动消停，但政府对记者清算继续。保安局长邓炳强多次点名批评记协没有认受性，套用中共喉舌媒体的定性，记协罪名是“长期假借新闻专业团体之名为黑暴黄媒护航，涉嫌配合外部势力抹黑特区政府施政及阻碍警方执法，更勾结黑暴分子及境外势力进行反中乱港活动，有违新闻工作者的专业操守”。

在这种情况下，记协连举办周年晚宴都有巨大困难，愿意出席支持的人锐减，因为都害怕被政治清算，中间甚至一度传出记协可能被逼解散的消息。然后，记协坚持下来，改选主席，陈朗升本来希望自己退任，能减轻记协的政治压力。

但结果，这次改选，邓炳强继续作出关注，什么“最初睇落以为系外国记者协会”，指大部份人在外媒工作，所属机构涉“收美国钱”。这种点名的政治压力，令到有两名参选人，分别是“Justice Centre Hong Kong”的张皓明及BBC记者 Danny Vincent都在选举前提出退选。原因不外两样，一是“壮士断臂”，避免自己的组织惹政府批评而连累记协，索性退出。另一原因当然是，所属机构施压。

看到此，你应该能理解到，记协是中共眼中钉，除之而后快。任何人担任记协职位，都是和中共对著干。如果你不想得罪中共，你当然不希望自己旗下员工在记协工作，更遑论做主席这么显眼。

外媒为何害怕得罪中共？因为市场啊，中共如果不让你外媒记者进入，你就不能报道中国新闻，那是多么庞大的市场。中共可以轻易阻挠外媒，例如不发工作签证、或者像香港一样，在入境处便无理由的拒绝不受欢迎人士入境。外媒当然不希望自绝于中共市场之外，因此唯有犠牲记者，也同持牺牲自己的新闻专业。

为了继续报道新闻所以解雇希望继续报道新闻的记者，这个逻辑的确荒谬。只能说，记者们，respect （可敬）；管理层，Shame on you（可耻）。

《华尔街日报》记者Evan Gershkovich遭俄罗斯拘禁一年多，郑嘉如认为公司因为此事正积极避险。 图像来源: Donat Sorokin/TASS/dpa/picture alliance

曾志豪是香港媒体人，曾任职香港电台，担任时事讽刺节目《头条新闻》主持人。目前旅居台湾。

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