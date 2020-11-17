 客座评论：RCEP对中共的地缘政治价值 | 时事评论 | DW | 17.11.2020

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时事评论

客座评论：RCEP对中共的地缘政治价值

近期最大的经济新闻，莫过于东盟10国与中日韩澳新5国签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。德国之声客座评论员邓聿文指出，考虑目前全球多边主义正失去优势以及增长正处于放缓阶段，RCEP的签署具有重大的地缘经济意义，对中共还具有重要的地缘政治价值。

Vietnam Hanoi | Abschluss virtueller ASEAN-Gipfel | Freihandelsabkommen

（德国之声中文网）西方媒体喜欢把RCEP看作由中国牵头或主导的多边自贸协定，从形式上看，似乎是一个"误读"，因为RCEP由东盟倡议，东盟也主导了整个谈判进程。但从实质看，鉴于中国在RCEP的人口和经济总量占近半，中国对RCEP的态度某种程度上确实能够左右RCEP的谈判内容和进度。若中国不配合东盟，其"主导"作用肯定实现不了。印度去年退出RCEP，虽然真实原因是其国内利益集团认为RCEP有损印度经济，可借口是中国主导了RCEP谈判。

正因如此，中国也将是RCEP的最大受益者，这种受益不单是经济上的，更是地缘政治上的，几乎所有的经济专家和国际关系学者在评价RCEP对中国的意义时，都认为它有助于打破美国意图将中国排挤出国际经济体系的做法，使中国更有能力同美周旋，抗衡其围堵。所以在15国签署协定的前夕，中国还在担心美国会不会从中作梗，唆使日韩澳新四国中的一国或几国不签署。

根据中国商务部副部长王受文的说法，RCEP不仅是目前全球最大的自贸协定，而且是一个全面、现代、高质量和互惠的自贸协定，它涵盖20个章节，包括货贸、服贸、投资、知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等，涉及贸易投资自由化和便利化的方方面面。其中，在关税安排上，协定规定生效后区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，且主要是立刻降税到零和10年内降税到零。服贸和投资开放水平显著高于原有的"10+1"自贸协定。同时，RCEP还新增了中日、日韩两对重要国家间的自贸关系，使区域内自由贸易程度显著提升。换言之，虽然在RCEP涵盖的区域内各国经济发展水平参差不齐，但它并不是人们印象中的低水平多边自贸区，事实上，它之所以谈判八年才达成，一个因素即是谈判条件的提高。

China Symbolbild Großmacht

RCEP的上述特点对中国的地缘政治意义可从两个角度来看待：

第一，中国将之前区域内的点对点贸易协定变成网状，使得成员国形成了共同经济利益，保证了在最极端的情况下中国不会闭关自守，被排斥在整个自由世界贸易体系之外，从而对中共的统治难以构成致命挑战。

中国在本区域内2002年与东盟签署了自贸协定即"10+1"，2008年与新西兰签署自贸协定，2014年和2015年又分别与澳大利亚和韩国签署了自贸协定。这四个自贸协定都是点对点（东盟10国乃作为一个整体单元），现在RCEP把它们串联起来变成了网状协定，美国再要从中胁迫某个盟友不同中国贸易往来就很困难了。而在目前的双边自贸协定下，如果两国关系不好，贸易往来还是会受很大影响。比如中澳贸易，由于澳洲站在美国一方对抗中国，中国对来自澳洲的一些产品在通关等环节设置障碍，实际是用经济武器惩罚澳洲。多边自贸协定将有助于减少这种单边惩罚的情形。

东盟于去年开始成为中国最大贸易伙伴，欧盟第二，美国第三，日本第四，韩国第五，RCEP涵盖了东盟和日韩，在本区域内，中国现在只同日本尚未签署自贸协定，中日韩自贸区谈判也受阻，日韩皆是美盟友，特别日本是美国制华亚洲支柱，中日韩自贸谈判就是受到美国的不时干扰无法推进，但在RCEP框架中，中日达成了关税减让协议，三国打破了彼此间的一些贸易壁垒，这对未来达成一套经济一体化的方案是有助益的。

APEC Gipfel Philippinen 2015

奥巴马任期内拉起的TPP“朋友圈”被特朗普抛弃（图为2015年资料照片）

DW.COM

经过长期的谈判， “区域全面经济伙伴关系协定”RCEP 今天正式在越南召开的东盟峰会期间签署。

德语主要媒体普遍关注了亚太15国签署“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP），认为在美中经贸依然对峙的背景下，这一自贸协定让中国占据了先机。

全球最大自贸区的成立凸显了中国在东南亚的影响力不断增长。德语媒体认为，在新冠之年，这一趋势尤其明显。

澳大利亚和中国都是区域全面经济伙伴关系协定RCEP的签署国，但是专家认为，两国之间的政治和贸易摩擦似乎无法通过这个协议找到出路。

印度本周宣布不加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP)。吉隆坡大学亚欧学院高级讲师Rahul Mishra认为，新德里的决定是为了保护印度脆弱的经济行业并且敦促中国给予互惠的市场准入。

不妨假设，拜登上台后推动美国重返并主导跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），以便同RCEP分庭抗礼，鉴于CPTPP同RCEP的成员国有多个重叠，且后者的自贸区水平也较高（虽然没有达到前者的高度），两者其实不是一个替代和被替代的关系，只要中国的产品有竞争力，在CPTPP的除美外的成员国中，中国依然会是它们重要甚至主要的贸易对象。可见，有了RCEP这个护栏，华盛顿要通过日韩东盟在经济上排挤中国，难度大大增加，即使在最极端的情况即美欧都不同中国进行商品交易了，中国还可保证同前五大贸易对象的三个有贸易往来，再加上俄罗斯非洲和拉美一些国家，中国的对外贸易也不会丧失殆尽。事实上，这种假设中的极端情形是不可能发生的，如今有了RCEP，美国从经济上围堵中国就更可能落空。

第二，由于印度退出RCEP，使得美主导的印太战略，在遏制中国扩张上，也会出现"跛脚"效应。

谈RCEP对中国的地缘政治价值，一定要联系到印度，如果印度处在RCEP，鉴于印度的体量、人口和发展速度及印中关系，将会在内部牵制中国，形成RCEP内一股对中国的破坏力量。尽管RCEP保留了对印度的优先席位，但从新冠疫情后的印度经济发展来看，估计印度较长时间都不会加入。所以印度的退出，在地缘战略的意义上对中国是个大好事（经济上中国会丢失印度市场），它使得美国的印太战略，缺乏支撑点。

美国将重返亚太战略包装成印太战略，原本是拉拢印度来遏制中国，印度也有意配合美国抗衡中国对南亚的影响，尤其在前段时期印中边境对峙发生后，印度整体的抗中战略态势以及经济去中化非常明显。这当然会牵制中国的很大精力，然而，正如台湾的战略学者张兢先生所言，美国当初硬将东亚太平洋与南亚印度洋相互结合，扯出个现实基础薄弱的"印太战略"，刻意拉高印度战略身价，以便作为美国区域战略布局上的策应打手，无奈印度经济体制条件不足，无法加入以经贸合作为主轴的RCEP，这将严重削弱未来印度在相关议题上的发言分量，冲击美国大力推销的印太体系的可信度，东盟各国亦会认为"印太战略"不过是纸上谈兵，经不起实际考验，故对于美国区域战略布局与规划来说，印度就像那个"扶不起的阿斗"，可谓哑巴吃黄连有苦难言。

RCEP对中共的地缘政治价值其实不只上面提到的两点。美国和西方经常指责中国没有遵守WTO的规定和国际经贸规范，以市场要挟西方企业，给中国贴上非市场经济国家的标签。这使中国的国际形象受损严重。中美贸易战后，中国开始注重这个问题，作为RCEP框架中体量最大、产业链最全、综合实力最强的国家，随着协定的落实，中国如能像一些分析指出的，带头遵守协定，展示负责任的大国风范，那么，当全球最大的经济共同体不仅将在东亚出现，还可能不断扩大时，中国未来的收益就不止于经贸，形象上也能加分，改善目前受孤立的状态。

因此，对美国来说，眼下这种两党和社会极化的状态不能再继续下去，若内部纷争不能短期解决，不仅重返CPTPP势必成为问题，也将严重影响同中国竞争的效果，让中共在同美国的战略竞赛中胜出。

 

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