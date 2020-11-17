客座评论：RCEP对中共的地缘政治价值

（德国之声中文网）西方媒体喜欢把RCEP看作由中国牵头或主导的多边自贸协定，从形式上看，似乎是一个"误读"，因为RCEP由东盟倡议，东盟也主导了整个谈判进程。但从实质看，鉴于中国在RCEP的人口和经济总量占近半，中国对RCEP的态度某种程度上确实能够左右RCEP的谈判内容和进度。若中国不配合东盟，其"主导"作用肯定实现不了。印度去年退出RCEP，虽然真实原因是其国内利益集团认为RCEP有损印度经济，可借口是中国主导了RCEP谈判。

正因如此，中国也将是RCEP的最大受益者，这种受益不单是经济上的，更是地缘政治上的，几乎所有的经济专家和国际关系学者在评价RCEP对中国的意义时，都认为它有助于打破美国意图将中国排挤出国际经济体系的做法，使中国更有能力同美周旋，抗衡其围堵。所以在15国签署协定的前夕，中国还在担心美国会不会从中作梗，唆使日韩澳新四国中的一国或几国不签署。

根据中国商务部副部长王受文的说法，RCEP不仅是目前全球最大的自贸协定，而且是一个全面、现代、高质量和互惠的自贸协定，它涵盖20个章节，包括货贸、服贸、投资、知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等，涉及贸易投资自由化和便利化的方方面面。其中，在关税安排上，协定规定生效后区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，且主要是立刻降税到零和10年内降税到零。服贸和投资开放水平显著高于原有的"10+1"自贸协定。同时，RCEP还新增了中日、日韩两对重要国家间的自贸关系，使区域内自由贸易程度显著提升。换言之，虽然在RCEP涵盖的区域内各国经济发展水平参差不齐，但它并不是人们印象中的低水平多边自贸区，事实上，它之所以谈判八年才达成，一个因素即是谈判条件的提高。

RCEP的上述特点对中国的地缘政治意义可从两个角度来看待：

第一，中国将之前区域内的点对点贸易协定变成网状，使得成员国形成了共同经济利益，保证了在最极端的情况下中国不会闭关自守，被排斥在整个自由世界贸易体系之外，从而对中共的统治难以构成致命挑战。

中国在本区域内2002年与东盟签署了自贸协定即"10+1"，2008年与新西兰签署自贸协定，2014年和2015年又分别与澳大利亚和韩国签署了自贸协定。这四个自贸协定都是点对点（东盟10国乃作为一个整体单元），现在RCEP把它们串联起来变成了网状协定，美国再要从中胁迫某个盟友不同中国贸易往来就很困难了。而在目前的双边自贸协定下，如果两国关系不好，贸易往来还是会受很大影响。比如中澳贸易，由于澳洲站在美国一方对抗中国，中国对来自澳洲的一些产品在通关等环节设置障碍，实际是用经济武器惩罚澳洲。多边自贸协定将有助于减少这种单边惩罚的情形。

东盟于去年开始成为中国最大贸易伙伴，欧盟第二，美国第三，日本第四，韩国第五，RCEP涵盖了东盟和日韩，在本区域内，中国现在只同日本尚未签署自贸协定，中日韩自贸区谈判也受阻，日韩皆是美盟友，特别日本是美国制华亚洲支柱，中日韩自贸谈判就是受到美国的不时干扰无法推进，但在RCEP框架中，中日达成了关税减让协议，三国打破了彼此间的一些贸易壁垒，这对未来达成一套经济一体化的方案是有助益的。

不妨假设，拜登上台后推动美国重返并主导跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），以便同RCEP分庭抗礼，鉴于CPTPP同RCEP的成员国有多个重叠，且后者的自贸区水平也较高（虽然没有达到前者的高度），两者其实不是一个替代和被替代的关系，只要中国的产品有竞争力，在CPTPP的除美外的成员国中，中国依然会是它们重要甚至主要的贸易对象。可见，有了RCEP这个护栏，华盛顿要通过日韩东盟在经济上排挤中国，难度大大增加，即使在最极端的情况即美欧都不同中国进行商品交易了，中国还可保证同前五大贸易对象的三个有贸易往来，再加上俄罗斯非洲和拉美一些国家，中国的对外贸易也不会丧失殆尽。事实上，这种假设中的极端情形是不可能发生的，如今有了RCEP，美国从经济上围堵中国就更可能落空。

第二，由于印度退出RCEP，使得美主导的印太战略，在遏制中国扩张上，也会出现"跛脚"效应。

谈RCEP对中国的地缘政治价值，一定要联系到印度，如果印度处在RCEP，鉴于印度的体量、人口和发展速度及印中关系，将会在内部牵制中国，形成RCEP内一股对中国的破坏力量。尽管RCEP保留了对印度的优先席位，但从新冠疫情后的印度经济发展来看，估计印度较长时间都不会加入。所以印度的退出，在地缘战略的意义上对中国是个大好事（经济上中国会丢失印度市场），它使得美国的印太战略，缺乏支撑点。

美国将重返亚太战略包装成印太战略，原本是拉拢印度来遏制中国，印度也有意配合美国抗衡中国对南亚的影响，尤其在前段时期印中边境对峙发生后，印度整体的抗中战略态势以及经济去中化非常明显。这当然会牵制中国的很大精力，然而，正如台湾的战略学者张兢先生所言，美国当初硬将东亚太平洋与南亚印度洋相互结合，扯出个现实基础薄弱的"印太战略"，刻意拉高印度战略身价，以便作为美国区域战略布局上的策应打手，无奈印度经济体制条件不足，无法加入以经贸合作为主轴的RCEP，这将严重削弱未来印度在相关议题上的发言分量，冲击美国大力推销的印太体系的可信度，东盟各国亦会认为"印太战略"不过是纸上谈兵，经不起实际考验，故对于美国区域战略布局与规划来说，印度就像那个"扶不起的阿斗"，可谓哑巴吃黄连有苦难言。

RCEP对中共的地缘政治价值其实不只上面提到的两点。美国和西方经常指责中国没有遵守WTO的规定和国际经贸规范，以市场要挟西方企业，给中国贴上非市场经济国家的标签。这使中国的国际形象受损严重。中美贸易战后，中国开始注重这个问题，作为RCEP框架中体量最大、产业链最全、综合实力最强的国家，随着协定的落实，中国如能像一些分析指出的，带头遵守协定，展示负责任的大国风范，那么，当全球最大的经济共同体不仅将在东亚出现，还可能不断扩大时，中国未来的收益就不止于经贸，形象上也能加分，改善目前受孤立的状态。

因此，对美国来说，眼下这种两党和社会极化的状态不能再继续下去，若内部纷争不能短期解决，不仅重返CPTPP势必成为问题，也将严重影响同中国竞争的效果，让中共在同美国的战略竞赛中胜出。

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