客座评论：Messi之亂為何香港人覺得心涼？

（德國之聲中文網）Messi來港踢波最後一分鐘沒有落場，全場黑面零笑容零互動，缺席頒獎合照沒有和特首等官員同框；反觀去到日本，煥然一新，脫胎換骨，有講有笑，除了落場獻技，甚至和日本第一牛郎Roland合照送贈球鞋。這個對比，香港日本，陰晴寒暑的確令人感慨，香港球迷何錯之有，要受球王冷待？金錢受損、感情也受辱。

但最有趣的一個觀察是，不少香港人在網上的言論，其實是「樂見其成」，或者是「拍手讚好」。這應該讓外國人感到迷惑，你說香港人大方大量，祝福美斯（中国大陆翻译：梅西）、不生他的氣不追討球票金錢，已經是高尚品格情操；但去到「心涼」（編者按：「心涼」在粵語中有幸災樂禍、大快人心之意）也就是「樂見其成」，甚至有人會打氣希望美斯到日本可以「踢足90分鐘」，也實在比較奇特。如果不懂香港人的心理，外人可能以為香港人有點病態，那當中究竟發生甚麼事？

這一切，都和香港在國安法後的畸型政治生態有關。國安法後，香港受到前所未見的打壓，紅線無處不在，泛政治化的操作、無日無之的拘捕，連建制派議員都接連抱怨「可否復常別一切都國安為先」，可惜換來卻是特首的駁斥，甚至上綱上線為「別有用心的軟對抗」。

為何建制派議員都要出聲，因為他們知道，以國安為先的綱領，只會令香港走下坡，不可能吸引到外資重臨，經濟不會有起色。但可惜，上至北京、下至香港，都異口同聲的唱好「完善管治、由治及興、香港復常」，這是北京的政治底線，也是香港特首要遵守的口徑。於是官民之間出現巨大鴻溝﹕民間明明知道沒有甚麼復常也沒有甚麼由治及興，官方打腫臉充胖子一口咬定香港更美好。在民間反對力量被完全鏟除的情況下，有甚麼辦法可以對抗官方的謊言口徑？--就是为一切香港社會「失敗」的訊號而歡呼。

梅西香港友谊赛没上场 中港球迷不满

香港是「國際金融中心遺址」

恒指跌到1997年的水平，香港市民固然有哭股喪的，但更大部份是冷嘲熱諷「股市二次回歸」、「生意好啊(特首李家超面對一所快結業的店鋪時說的一句話，被香港網民嘲笑至今)」；特首搞的「香港夜繽紛」結果淪為廟街賣唱low到不行無復昔日榮光，香港人索性把「夜繽紛」變為一句「嘲笑諷刺」的潮語。內地人嘲笑香港是「國際金融中心遺址」，結果香港人樂於接受和引用。這次Messi 來港的冷待和去日本的熱情，其實都是同一個性質﹕「香港不可能復常﹗香港在國安法為先的情況下，在香港完善管治下只是由一伙忠誠廢物領導，是不可能成功的。由治及興根本就是自欺欺人的謊言」。

這就是香港人很想講但無法講出口的一句真心話﹕國安法下的香港變成了死城﹗特首說的「由治及興」是大話。

所以當香港人看到這些「失敗的訊號」，為何會幸災樂禍，就是因為大巴掌大巴掌的向政權打臉﹗就是因為無情的揭穿了政權的謊言﹗03年皇馬來香港投入獻技，2024年Messi來港不肯出賽，因為「今非昔比」，香港淪落了成「國際金融中心遺址」。Messi在香港不發言，去到日本神情輕鬆，也會被解讀為「在香港這種高壓環境當然不開心，去到自由的日本當然便有笑容」，也是香港人對自身政治環境的一種折射。

還有一點，香港這些搞體育的官員和部門，在過去兩年，經常用政治問題刁難香港本地的運動員，外國主辦機構播錯「願榮光」作為國歌，結果連累本地比賽的運動員受罰、穿黑衫上陣的運動員也會被人質疑和黑暴有關，凡此種種，都令香港人恨之入骨，所以看到這些官員被Messi冷待，心裏不知有多麼痛快。

香港人並非病態的恨國黨，看不得香港變好，只是香港人不想讓香港政府繼續睜眼說瞎話，不想讓這些煙花門面公關功夫粉飾太平，為國安法和即將到來的23條所帶來的恐怖感「洗白」，香港人不想「裝作一切如常」，這是2019年香港人的理念﹕「你要毁掉香港，你自己也會被毁掉」。當這些毁掉的訊號一個一個的出現，也證明香港人當日的想法是對的；而且不要忘記，今天毁掉香港的人不再是甚麼街頭運動，而是掌權者自己。

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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