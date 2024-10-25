客座评论：Chindia 是否会再次到来？

中印最近的和解是习近平“西松东紧”外交一盘棋重要的一招。这对民主阵营来说是一个重要的警告。中印今后5年间在贸易方面极有可能打破纪录，出现一个蜜月期。而民主阵营更期待则是，印度能否在5年后，真正实现独立自主，并跳出中国的阴影。

Chindia蜜月期重现？ 图像来源: Yann Tang/Zoonar/picture alliance

（德国之声中文网）还在2020年前，人们把中国和印度的合作和相互依赖，称作 Chindia。 这是“中国”和“印度” 英语两词的合成。就如以往中国和美国的蜜月时期，人们把其关系称为Chimerica一样。在2020年前，中印之间其实曾有一段小蜜月期。2014年莫迪首次就任印度总理后，习莫曾会面10余次，包括在莫迪家乡古吉拉特邦和习近平家乡陕西的“家乡外交”，以及在武汉和金奈的两次非正式会晤。中美交恶以来，印度在外交上向美国靠拢，借助美国的印太战略遏制中国，包括积极参与美日印澳四防安全对话机制（QUAD）。

因为印度过分向美国靠拢，所以习近平就决定教训一下这个邻国。 于是，便出现了2020年的那次中印边境冲突，中印部队2020年夏天在拉达克地区加勒万河谷爆发严重冲突，导致了20名印度士兵及4名中国军人死亡，之后双方在各自的控制线两侧部署大批部队。这一事件把中印关系从近乎蜜月期打入了冷宫。

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印度的要求

该事件后，中印尝试谈判，而印度则明确地提出它的底线：中国军队必须撤出其在2020年所占据的领土、停止其在边境的挑衅行为。否则，恢复两国关系免谈。

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此后，印度有意针对中企增设投资和经营壁垒。例如禁止几百个在印度受欢迎的中国手机APP在印度使用，并中断了中国与印度客机的直航。中断四年之后，北京一再呼吁恢复民航客机直航，但新德里强调先把边界争议解决了，然后再谈两国恢复直航等双边议题。2023年印度共对中国发起22起贸易救济调查，成为当年全球对中国发起贸易救济调查数量最多的国家。目前，印度正在进行54项反倾销调查，其中47项涉及中国公司。

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“西松东紧”的一盘棋

在金砖16届峰会召开之前，中印双方宣布，就争议冲突地区德普桑平原和德姆乔克的巡逻权达成了协议。中印的紧张关系，一下子缓和下来。 笔者以为，中印妥协时机，是习近平外交精心设计的一部分。

从地域政治角度来说，习近平如此决定说明了他目前心中设置了另一盘棋：即“西松东紧”的战略考量：暂时不去触动印度洋和南亚的敏感点，而把精力集中在台湾海峡和南中国海。中国军方最近在台湾海峡西侧两地举行实弹射击，并与俄罗斯加强东部海域的共同巡逻。就是企图阻止西方各国的军事存在、掌控台湾海峡的努力。

当然，中方如此做法，也有其经济考量： 中国经济下滑是个事实。尽管有了一些小型的刺激计划，但依然内需萎缩、投资效果有限。所以，唯一能指望的是出口。而印度现在是世界第五经济大国，本世纪末很可能称为第三经济大国。其经济增长势头强劲，改善中印关系对中国经济裨益无穷。

而对印度来说，现在正处在急需外来的技术和资金，而中国在这也确实能补偿印度供应链上的缺陷。

鉴于中国和印度都是俄罗斯的朋友。双方在此时妥协，肯定也是为了给普京作为东道主在16届金砖峰会时制造气氛。笔者估计，莫斯科很可能在这里起了一个调解或者搭桥的作用。从普京的角度来说，双方和解有利于在金砖集团内建立的“反西方”阵线。

尽管北京和新德里都没有说明方案的具体内容或协议的细节，但从印度方面提到的双方完成脱离接触来看，两国军队都作了让步，从有争议的敏感地区后撤，发生误判和冲突摩擦的风险暂时已经消除。

当然，中印的边境问题远没有完全结束，如印度在1987年设立的‘阿鲁纳恰尔邦’，中方至今不承认。 而在中印边境线上的其他摩擦点（加尔万山谷和班公措），依然有待谈判解决。 但无论如何，目前的已经是一个很好的起头。习近平和莫迪很可能会借助于这个东风，进一步达成在其他边境上的协议。

印度对中国的依赖性

应该看到，印度目前在现代化过程中，对中国依赖性是很大的。 2024年1—9月，中印进出口总额约1,040亿美元，其中中国对印出口约900亿美元，自印进口140亿美元，这也低于同期中国进出口的总体增长率。

中国目前仍是印度最大的商品来源国和最大工业产品供应国。印度官方数据显示，过去四年来，印度从中国的进口量激增了 56%，对华贸易逆差几乎翻了一番，达到850亿美元。随着印度扩大智能手机、太阳能电池板和药品等商品的生产，印度经济本身也变得更加依赖中国的进口。华盛顿邮报援引印度智库“全球贸易研究倡议组织”（GTRI）数据报道称，印度自华进口增长速度是总进口增长速度的两倍，占印度从电子、可再生能源到制药等行业进口的近三分之一。这些进口包括制成品和中间体产品。印度作为一个传统的药品出口大国，但现在，许多制药行业许多重要的医药原料都要依赖中国。 印度另一个重要的出口产业——纺织品和服装，也是如此。数据显示，印度一直在增加从中国进口纱线和面料。就连被印度视为“国内外销售双双成功”的汽车行业，也一直在增加从中国进口汽车零部件和配件。

今后的发展

印度对中国的依赖，在今后一段时期程度会更高。在今后5年内，在贸易方面重现Chindia蜜月的可能性很大。而关键在于，印度能否在今后5年后，达到独立自主，还是将长期地成为中国的小老弟。

对西方国家来说，必须更抓紧时间促进跟印度的关系。 每当谈起金砖集团，西方大多观察家认为，由于中印的矛盾，这个集团无法发挥实质性的作用。所以西方对金砖集团的在全球带来的负面作用，似乎不在乎。而中印谈和后，西方不得不认真对待，任何怠慢，就意味着西方的民主阵营会被进一步削弱。

印度由于自己的国情，走的路肯定跟中国不同。印度每天都在修建25到30公里的高速公路。莫迪政府正在打造建立12个大型工业节点。但印度的官僚主义、腐败和税制，以及印度的多民族、较低的教育水准等多重问题，使得外国投资者很头疼。西方不少国家如德国也希望押注印度市场从而减少对中国的依赖。但迄今为止，西方对印度的投资量并不多。欧盟－印度自由贸易协定的谈判已经进行了多年，但仍然没有结束的迹象。2022年德国在印度的直接投资约为250亿欧元，仅为德国对中国同年投资额的20%。德国总理朔尔茨目前正率领自己政府的一半官员访问印度。总之，西方世界要做的功课还很多。因为这涉及到世界民主阵营的命运。西方有这个责任和义务不让印度融入威权主义中国的势力范围。

印度的困境之二：来自中国的威胁 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

本文作者张俊华为德籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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