客座评论：823炮战翻版 中国围台志不在台

（德国之声中文网）这种气氛和改变，从导弹试射环节看来，固然与上一次台海危机的剧本相似，但是少了大规模登陆演习之后，第四次台海危机似乎更接近第二次，也就是1958年823金门炮战的情形。

那次行动，抛开两岸的具体策略和应对不谈，在冷战史的意义上可谓深远，却为普通民众所不察：一方面金门两岸炮战和对峙如锚一般将两岸正式带入全球冷战的敌对关系，直到1979年；另一方面，却是毛泽东趁苏联赫鲁晓夫访华离开之际展开行动，且未与正忙与美国缓和的赫鲁晓夫知会，却给国际社会留下“炮击金门得到苏联背书”的印象，不仅破坏了中苏互信，毛也从此进一步为所欲为，包括向亚非拉输出革命与苏联竞争国际共运领导权，然后犯下连续错误。823炮战作为两岸政权的对抗前沿，因此堪称中苏分裂和毛主义冒险的双重起点，也是全球冷战史当中的一个重要节点。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 真的？假的？ 8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



中国版“门罗主义”

与此对比，当下的危机态势更像823炮战的重演：与毛当年志不在金门、而在争夺国际领导权类似，习此番特别军事行动，也是志不在台，而在中美关系。在不考虑国际社会对乌克兰战争反应的情形下，北京几乎按照与俄罗斯协同一般的剧本，利用佩洛西访台时机的国内民族主义高涨，对台采取围而不打的“特别军事行动”，既向美展示了随时可能封锁台湾的能力，又避开与美的直接对抗，企图获得与美共治全球的G2地位。

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这就是中国版的门罗主义。在最近一次习拜电话峰会的新闻稿中，北京明确表明了这一企图。7月28日峰会当晚的新华社通稿，否认了中美间的战略竞争关系，反而强调，“面对变乱交织的世界，国际社会和各国人民都期待中美两国发挥引领作用……这是中美两个大国职责所在”。

系列影片之三：中国为什么一定要得到台湾？

若再考量稍早中国外交部宣布台湾海峡为内海、对台封锁演习当天公示其南海“九段线”向台湾以东海域延伸的“十段线”，那么，这个中国版门罗主义的指向与这几天围岛行动便高度吻合，意在宣示其霸权范围，即强制性的统一或者强制性推行“一国两制”的可行性，以此取代一个“中国原则”下对台海两岸现状的承认，也就是冷战背景下美国治下的和平原则(Pax Americana)。

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这当然是对现有国际秩序甚至“一个中国”原则的破坏，所扰动的不止是台湾的民主与民生，而是冷战以及冷战后的和平与亚太秩序。所谓兹事体大。然而时代变了，在乌克兰战争之后一切都已经改变，如此中国版门罗主义断难得到包括美国在内的国际社会的承认。

或许因此，当台湾本土民众不觉得有什么直接威胁、马照跑舞照跳的政治气氛，与中国大陆的民族主义狂热形成鲜明对照，却形同宣布不设防一般，很容易得到国际社会的同情和保护，也正在将台湾变成未来中国与亚太诸国形成新冷战对峙的新前沿。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

本文作者凯波为中国政治评论人。

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