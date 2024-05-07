客座评论：520前的大陆对台政策及展望

习马会后，大陆官方确立了对台怀柔的政策主基调，抛出"两岸同属中华民族"的论调。不过，时事评论员邓聿文认为，这是一种"以退为进"的策略，是把球踢给赖清德。

5月20日将就任台湾下届总统的赖清德4月25日宣布新内阁名单 图像来源: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

（德国之声中文网）习马会后，台湾国民党的政治人物又相继赴大陆访问，其中有国民党立法院党团总召傅崐萁近期率领的国民党议员代表参访团访陆，受到大陆全国政协主席王沪宁的接见。随后文旅部和海关总署在同一天宣布，将率先恢复福建居民到马祖旅游，并在平潭到台湾的海上客运直航复航后，恢复福建居民赴台团队旅游，大陆也将在科学评估的基础上依法依规批准符合大陆检疫要求的台湾文旦柚等农渔产品输入大陆。国台办并向民进党喊话，望台方尽快全面恢复两岸海上及空中客运直航。

与此同时，福建海警4月底和5月初两次发布在金门附近海域依法开展常态化执法巡查视频。大陆海警船舰上人员用普通话和闽南语向台湾海巡署舰艇进行警告喊话，还用望远镜监控台海巡署上述舰艇，距离金门最近3.8海里。前者的交流可以看作大陆对台释出的最新善意，后者的巡查意味着在赖清德520就职讲话前，大陆保持对台施压动作。这体现了北京对台工作的软硬两手，即使在习马会后依然没有本质改变。

习为何对台释放软调子？

北京的对台手段，被观察家概括为"软的更软，硬的更硬"，但不能把它简单理解为软硬同时兼施，什么时候施以软手，什么时候祭出重拳，要看具体情况。去年以来，两岸关系处于紧张状态，大陆对台政策以硬的一手为主导，持续对台施压，文攻武吓，直到这次习马二会，习向台湾民众温情喊话，放软身段，营造两岸和缓气氛，只要民进党政府认同中华民族，两岸政府即可恢复交流。习之所以对台释放软调子，是因为北京认为赖是双少数总统，台主流民意不支持民进党的台独主张和路线，进而判断国民党只要策略得当，下届总统选举仍有机会执政，大陆和平统一台湾的可能性仍存。故大陆要做的，是对台湾民众释出善意，改善两岸关系，并将这个"功劳"让国民党获得。加之大陆未来几年仍以经济为主轴，也需要一个和缓的两岸关系，此即北京邀请马英九访陆原因。

中国国家主席习近平4月10日在北京见台湾前总统马英九 图像来源: Ju Peng/Xinhua/picture alliance

大陆官方的上述举措，是在习马会确立了对台怀柔的政策主基调后，管理部门释出的进一步行动。可以预期，520前，乃至520后，大陆的惠台措施还会跟进。但北京也接受了教训，步子不能迈得太快，以免让民进党产生错觉，以为即使赖清德当政，在没有承认九二共识或认同中华民族的前提下，大陆为收买台湾民心，也不得不接受现实，和台湾打交道。所以文旅部第一步只是开放福建居民到马祖旅游。北京是要把这个球踢向赖清德，看赖接不接招，回应大陆善意。如果赖不为所动，继续关闭两岸交往大门，那么北京就会把阻碍两岸交流的责任算在民进党和赖清德头上，接下来，北京大概率会重回马习会之前的对台强硬上来。从这个角度说，习抛出的"两岸同属中华民族"的论调，表面看是对之前"两岸同属一中"的主张在立场上的后退，但实际上也可以把这种软调视作"以退为进"的策略，正如大陆学者解读习马会所言，该论述是一种底线性的表述，假如赖清德连自己是中华民族都不接受，大陆将退无可退，只能用硬的一手来对付赖政府。故而，北京虽谨慎向台湾递出橄榄枝，可也不能完全放弃施压，这才有福建海警的常态化执法巡查。

北京的总体方针是进行时而非完成时

既然北京改采温和的对台政策，是否意味即使赖在520的讲话中有让大陆不爽的政策表述，北京也不会对台湾有强烈反应？这个问题应这样来看待：北京肯定不会对赖的讲话有任何期待，但如果赖在讲话中只是模糊地阐述他的台独理念和主张，而没有使用一些在大陆看来指向十分明确、大陆民众听了会很生气的话术，如一边一国或特殊国与国关系，北京可能不会计较，然而，有了这种表述，北京大概率会有反应的，只是反应的强度以及时间--是立即有所动作，还是过些天再表现出来，不很确定。

岛内、两岸还是国际形势无论怎么变化，北京都在强调用习的新时代解决台湾问题的总体方略处理对台事务，因此，对外界来说，要了解什么是总体方略，它的内涵有着什么样的变化。然而，在这个问题上，北京没有进行过权威的阐述，外界不清楚总体方略的定义和内容。这可能会对外界理解大陆处理对台事务出现某种偏差。官方宣传小册子只是说，十八大以来，习全面把握两岸关系时代变化，就对台工作提出一系列新理念新思想新战略和重大政策主张，发表一系列重要论述，作出一系列重要指示批示，形成新时代党解决台湾问题的总体方略。至于其具体内涵，根据国台办前主任刘结一及大陆学者文章，可以把它概括为以下几个方面：坚持党中央对对台工作的集中统一领导；解决台湾问题、实现祖国完全统一，是实现民族复兴的必然要求；"和平统一、一国两制"是解决台湾问题的基本方针，也是实现两岸统一的最佳方式；坚持一个中国原则和"九二共识"；推动两岸关系和平发展、融合发展；坚决粉碎外来干涉和"台独"分裂图谋；坚持团结台湾同胞、争取台湾民心；决不承诺放弃使用武力。

可见，这个总体方略是进行时而非完成时，是开放式而非封闭式，习对台湾问题的最新论断，都可以填充进去，比如，"两岸同属中华民族"就可以看作是总体方略的最新发展。

假如北京不像外界猜想的2027武统台湾，那么，在习的第三任期，在两岸问题上，北京总要取得某种实质性或象征性成果，才能对大陆的舆论和民众有所交代，否则，说了半天统一台湾却看不到一点进展，甚至台湾在赖清德领导下在台独路上走得更欢，如何让大陆百姓相信新时代解决台湾问题的总体方略管用？因此，从习的角度看，和赖举行会谈（前提是赖认可两岸同属中华民族）或者民进党在大陆压力下宣布放弃台独党纲等此类举动，是北京可以向大陆百姓宣称取得了成果的。如果是这样，未来几年，北京在两岸问题上的真正要求其实并不高。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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