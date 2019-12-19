客座评论：2020会否成为“欧盟大陆”元年？

（德国之声中文网）一个以法、德轴心作为决定性权力中心的局面在渐渐消失，欧洲又开始重返其原来的历史结构。当年奥匈帝国统治下的地区----包括匈牙利、波兰、捷克共和国、斯洛伐克等国的关系愈发紧密，正在联合为一个新阵营。

德国在欧盟的位置何在？

德国必须明白自己在欧洲的位置何在，这决定着欧盟的未来形象。德国政客常常假装自己不是欧洲大陆权力中心的操盘手。但是其他国家对此心知肚明。这也是英国人告别欧盟的原因之一。他们感觉到了德国人的主导地位，因此不想被这种结构束缚。

2019年是巴黎与柏林之间摩擦加剧的一年，双方在一个不包含英国的欧盟内开始了统治权之争。就连法国人也感觉到，德国今后将在欧洲大陆获得自二战以来从未有过的政治强势。对此法国予以抵制，他们使用的方法是戴高乐、密特朗等历届法国总统已经采用过的手段：将德国束缚在欧洲共同结构之中，不让德国人走自己的道路。

法国人还打算在这些结构中占据尽可能多的关键位置。马克龙呼吁建立一支欧洲军队就是出于这一目的。法国作为欧洲大陆西部唯一的有核武器国家，也是对海外军事干预有着明确意愿的唯一国家。巴黎希望主导这支军队。

与此同时，德国在中东欧正面临着一个亦新亦旧的现实：中东欧国家和从前的奥匈帝国一样，愿意成为德国的盟友。近年来中东欧国家尽管与德国在移民、法治、欧盟一体化等领域多有摩擦，但是最关键的一个趋势却是：中东欧国家正在推动德国将他们认可为战略伙伴，并和他们一起出于政治利益的考量，重返务实的、利益导向的政策，而不是不断地标榜道德。如果德国能够在这些方面为他们做些什么的话，这些国家将愿意协助德国扩大在欧洲的势力范围。

中东欧四国集团的敦促

自2014、2015年以来，这种敦促一直在幕后进行。越来越多的迹象表明，柏林开始考虑这一选择。德国外长马斯（Heiko Maas）虽然一直在宣扬道德观，但在这块"遮羞布"的后面，他正在努力寻求一个理性的"新东方政策"。他开始接近匈牙利、波兰、捷克共和国、斯洛伐克四国集团。德国自民党在联邦议院提交的一项提案中，要求政府在秋季与这些国家进行制度化的战略合作。虽然自由民主党属于反对派、该提案没有获得通过的机会，但即便执政党中的许多议员也都认为，该提案绝对必要。他们正尽力在议会的各个委员会中尽可能多地采纳该提案的内容。

英国脱欧之后，德国必须将其势力范围转向中东欧地区。一方面是为了与法国抗衡，同时也是为了将匈、波、捷、斯四国集团团结在自己周围，使其远离意大利和法国的右翼运动。然而最大的障碍却来自于德国自己的政策，例如就波兰、匈牙利就司法改革展开的争论，以及欧盟由此对两国启动的"里斯本条约"第7条制裁条款。现在没有人知道该如何结束这一司法程序。由于担心自身遭受指摘，没有人敢于为波兰、匈牙利开脱。但是，这一司法程序也不会导致任何裁决，因为这需要获得欧盟各国的一致通过。

对新机制的期望

解决方案将是新一届欧盟委员会正在酝酿的新的法治国家机制。该机制将适用于所有国家，有望将现有的司法程序一起转换入新机制。不过为此需要格外小心，因为需要厘清的问题也有很多，例如：高度政治化的法国宪法法院，它究竟在多大程度上独立于政治？奥地利政界历史悠久的腐败幕后交易又该如何处理？欧盟纾困资金在希腊的发放也同样疑点重重……

因此，2020可能会成为"欧盟大陆"元年，其政策将重返务实，而不再拘泥于道德说教。