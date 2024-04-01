客座评论: “马习二会”是“老朋友”叙旧，不必期待北京有政策突破

（德国之声中文网）马英九应该算台湾政治人物中最后一个分量最重的统派。国民党前主席洪秀柱等也主张统一，但如今在台湾政坛几乎没有影响力。马英九虽然在台湾也逐渐边缘化，甚至在国民党内也已不是主流，现在的国民党领导层不会听从他的政策主张，可他毕竟是前总统，这个身份是台湾的其他政治人物不具备的，也是会被北京看重的。后者当然不会要马英九传递什么信号，因为他现在既无党职也无公职，但提高马至少在蓝营的声望，让蓝营觉得还有马这个管道和习说得上话，对凝聚蓝营力量乃至某些不愿看到两岸走到剑拔弩张地步的绿营民众，还是有些作用的。

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但是，这次“马习二会”对北京而言不会有政策上的突破或转向。虽然是北京主动邀请马访陆，可北京对两人的会见，定调大概是“老朋友”见面。习近平在15年见马后，不是两次说“后会有期”吗？既然马认为习是个“值得信任的人”，那就安排这次见面。所以说两人是“老朋友”见面，更重要的原因还在于马无党职公职身份，纯粹就是一个退休多年的台湾前领导人，而习又特别强调、特别讲究政治规矩和礼仪，怎么可能和马有一个15年那样的正式会谈？这不合北京的政治规矩，习不可能为和马见面屈尊降低这种规矩。假如真有两人面对面的正式会谈，那倒要高看习一眼，觉得这个人还是有很大灵活性的。但以北京目前的政治，这种可能性几乎为零。

邀马来访的某些目的

尽管如此，北京邀请马来访，还是要达成某些目的。北京可能向民进党政府做出一种政治暗示，即只要赖清德在520就职演说中某种程度认可一中原则和九二共识，就会有“赖习会”；同时，习马两人会面营造的某种缓和气氛，也可能给赖清德带来某种程度的牵制。金门渔船事件后，两岸的敌意螺旋升高，大陆借此强化了灰色地带行动，这让台湾民众担心两岸爆发军事冲突，二人在赖清德就职仪式前见面，习如果重申和平统一论调，降低大陆内部的武统声浪，有助于缓和目前紧张的两岸态势，台湾民众接收到这个信号，相信多数人也不希望赖在520的讲话中释出对大陆的强硬态度，在这种民意面前，赖估计也要斟酌如何表述两岸关系。

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然而，外界不要期待习的讲话会有什么突破或转向。习不可能改变北京已有的对台立场和政策，提出新的对台论述，他的表态不会超出之前北京的对台政策基调和领导人包括他自己的说法，最多是对某个方面有所强调。

简要回顾北京今年的对台工作会议和两会涉台表述。王沪宁在两会前的对台工作会上有个讲话，其要点有三，一是坚决贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署，坚定不移推进祖国统一大业；二是要坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一进程；三是要坚决打击“台独”分裂、遏制外部势力干涉，坚定支持岛内爱国统一力量，广泛团结台湾同胞，维护台海和平稳定。李强政府工作报告的对台表述虽然没有“和平”二字，但基调和内容基本和王的讲话一样。习近平下政协参加讨论也有一个讲话，表示更好团结海内外、岛内外一切可以团结的爱国力量，不断壮大反独促统力量，共同推进祖国和平统一进程。王毅在外长记者会上指出中国的对台政策和底线都很清晰，就是继续以最大诚意争取和平统一的前景，绝不允许台湾从祖国分裂出去，所有炎黄子孙，所有龙的传人都应秉持民族大义，共同反对“台独”，支持和平统一。

“反独”改“打独”

两会后中央台办会同涉台民主党派召开了一个座谈会，把习的对台工作讲话称为重要讲话，强调它指明了对台工作方向，阐明了新形势下对台工作的基本任务、工作重点、政策举措，为对台工作提供了重要理论引领和实践指导，是做好对台工作的根本遵循。这虽是官媒报道的惯常样式，却道出了一个基本事实，即北京的对台政策主轴仍是和统；对台工作重点是反独促统，只不过在反独方面，不再一般地说“反独”，而改成“打独”，以示对台湾的压力。

故可以肯定，“马习二会”，习会向台湾和国际社会特别是美国强调“和平统一”这个解决台湾问题的主轴不会变，以让台湾和美国放心；同时，也可能强化打击台独而非反对台独，以安抚大陆内部民心。从台湾媒体释放“马习二会”信息大陆民众的反应来看，普遍对北京这样做很失望，不明白习为何要见马。如果习在和老朋友“叙旧”时只是强调北京的和平统一，却不在反对台独上有更强硬表态，大陆民意会看不起他，认为就是个软骨头，所以按照正常逻辑，他应该和国台办、国防部发言人对台独的表述一样，用词是“打独”而不是“反独”。

当然，习当着马的面，对台独到底会如何表态，只有到4月8日揭晓。也许习为释放对台湾所谓的“善意”，还是一般地讲讲反独，大陆民意暂时不是他考虑的重点。但不管怎样，台湾和大陆内部，对“马习二会”都不会有过高期待。9年前的那次见面，从两岸后来的发展情形看，几乎没产生大陆希望的正面影响，这次就更不可能。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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