客座评论: 勿在对华政策上重复对俄政策的错误

（德国之声中文网）像2018年一样，中国再次参加俄罗斯在俄东地区举行的 "东方2022"军演，此次甚至包括海、陆、空三大军种。它清楚显示，中俄正强化双边军事合作。在俄罗斯入侵乌克兰的背景下，这对普京来说乃一重要信号：尽管他发动的战争残酷至极，但他在世界政治舞台上并不全然孤立。而且，此次连印度也加入其中，所有这些都是一个世界新秩序正缓缓形成的前兆。

俄、中这两个威权制国家因其共同的地缘政治利益而捆绑一起，以取代目前仍由美国主导的世界秩序。根据习近平的计划，中国致力于在2049年，即建国100年之际成为唯一的世界大国；普京则在戮力重新征服前沙皇帝国在欧洲的疆土。

地缘战略相似之处

在此过程中，这两个威权国家在应对美国的军事挑战方面互补，并力避互碍。俄方侧重在欧亚大陆西部地面上挑战美国和北约；中方则着力在太平洋地区扩充其舰队，其中包括首次完全自主建造的第三艘航母。本世纪初以来，中国在几乎所有方面都领先于俄罗斯，唯一例外是俄罗斯的核力量。俄军数量不足100万，而中国军队规模是200万。

本文作者Jörg Himmelreich

今天，中国国内生产总值已是全球第二，俄罗斯只是其七分之一，约与意大利相当。技术上，中国在许多工业领域早已和西方国家并驾齐驱，而俄罗斯则仍主要依赖原材料开采。因为能卖给欧洲的越来越少，它已在白白烧掉大量天然气。目前，它只能以成本价卖石油给中国和印度。

与印度不同， 中国意欲越来越多地根据本国安全利益来建构世界秩序，它在南中国海和东海日益咄咄逼人的政策表明了这一点。习近平越来越露骨地表明，他致力于吞并台湾。西方如何有力遏制俄罗斯对乌克兰的侵略，对中国的未来政策走向至关重要。而这事关台湾，北京正做最密切观察。

给美、欧和乌克兰带来的后果

由于中国的力量资源远大于俄罗斯，长期以来，如何应对中国的挑战早已成为美国的地缘战略重点。奥巴马的 "转向亚洲"（pivot to Asia）便为其表述。这一点今天也影响着乌克兰战争：鉴于中美关系不断恶化，美国决意做到，在同中国的冲突可能升级的情况下，仍有足够可支配军力资源。因之，美对乌的军事支持仅以其能抵抗俄罗斯为限，而不在军事上过深介入。顺带说一句，美国冀望欧洲大幅度扩充军备以能自我保护，并使美国能只限于向欧洲提供核盾牌，这是合理的。

参加俄罗斯 "东方2022"军演的中国士兵。

因此，中俄军事上相互靠拢，直接影响到欧洲和德国。尤其是，对德意志联邦共和国的企业而言，中国是最重要销售市场之一，亦是其原材料和半成品的最大供应商之一。也因此，必须防止德企不因求取短视利益而落入依赖陷阱。涉及俄罗斯，德方已铸下大错。而现在，类似危险赫然存在。例如，重要电池原料石墨来自中国。如今，战略原材料贸易不再 "仅是经济事务"，也不会促成政治变革--两者都属于德国长年来不当俄罗斯政策之迷误。

减少依赖性

因此，就对华政策制定者而言，减少德国企业对中国销售和原材料市场的依赖至关重要。此举前提自然是，德国政府不盲从盲信短视的企业利益及其游说团体关于德国经济重镇岌岌可危之说。而这一点正是导致产生致命的对俄能源依赖政策的原因。

Jörg Himmelreich博士是巴黎高等商业学院（ESCP）柏林校区教授。还在2007年，他就在德国对外关系委员会的《国际政治》杂志上撰文警告西方应注意普京的行径。

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