客座评论: 军事演习对今后地缘政治的影响

（德国之声中文网）中国人民解放军在台湾本岛周边海空域进行历时72小时的"重要军事演训行动"，星期天（8月7日）中午12时结束。但是，解放军东部战区通报星期天按计划继续在台湾本岛周边海空域进行实战化联合演训，其重点是放在重点组织联合反潜和对海突击行动。换言之，演习的重头戏似乎是结束了，但是演习本身并没有完全终止。 尽管如此，有必要就演习本身对今后台湾周围地区的影响作一个及时的评估。

三个目的

首先要搞清楚的是，习近平这次轰动全球的大规模的、组织得比较顺利的军事演习要达到什么目的。这里，演习前发生得事暂且不一一详述了。在佩洛西访问之前，中方发出的警告和威吓的程度可说是外交史罕见的。 但是，佩洛西的访问还是发生了。 而这恰恰是在20大的前三个月，这分明是破坏习近平这位"伟大领袖"的形象。

中方本来想用威胁恐吓来阻止这次访问，却不成功。为此，习近平必须及时解决他在国内面临的问题。一是他在党内的威信问题。二是他面对被极端民族主义洗脑的"爱国百姓"，也得有个交代。通过军事演习以及其他"惩罚"台湾和美国的措施，他至少可以在党内和国内说，我作出了"及时、有力的反应"。

习近平这次军演的目的之二，就是明告台湾当局："我还是可以做我想做的事。台湾海峡的老大还是我习近平"，美国没有能力保护台湾，解放軍完全可控制台岛出口并对全岛进行封锁。 当然，北京这次顺利地"出气"是以台湾政府的极度克制为前提的。而这种克制，客观上也是对台湾政府的羞辱。 演习的六个区域都安排在台湾鼻子底下，中国军舰离台湾海岸线最近的地方只有10公里。中国解放军4日发射的11枚东风导弹，4枚导弹穿越台湾上空。 这分明在挑衅台湾政府的主权，当然，这也很符合习近平的性格。

最后，北京的军演，要给美国发出如下信息：在台海，中国有地利之便，且解放军军事技术能力和联合作战能力不断提高，所以主动权在中国手中。美航母对中共威慑力 一去不复返。

应该说，从习近平眼光来看，这三个目的都达到了。当然，达到这些目的的副作用，他心里也是很清楚的。可以说，台湾作为一个民主政体，从来没有像今天引起全球的注目和同情。

今年将会阴转晴

尽管军演并没有正式结束，但北京至少在今年不会再有新的动作。毕竟今年秋季的党代会，涉及到习近平的第三任以及以后也许更长的任期，马虎不得。他必须在外交和地域政治方面创造这样一种环境，即中国依然是全球供应链的最重要的一环以及外国投资的主要目标，中国有能力保证此供应链的稳定。

习近平自己也明白，在他的"清零"政策以及蹩脚经济政策下，中国国内的状况并不怎么样，所以，为了保证党的20大顺利进行，他不可能通过其他额外的事件来增加国际经济界的不安。相反，中方可能为了赢得世界好感甚至可能收回个别的对台湾以及美国采取的反制措施。

改变不了的时间表

但是，这次军演已经凸显了习近平对如何解决台湾问题心里打的底稿。 习近平多次强调，"解决台湾问题，实现中国的完全统一，是中国共产党的历史使命和不可动摇的承诺。" 事实证明，他的几个前任并没有非要亲自实现这个历史使命的企图，但习近平显然在这里不同。 换言之，他要在他的任期内把这个伟大使命完成，完全符合他个人的雄心壮志。而此次"锁台"军演行动是对解放军2015年底军改以来实施"联合作战， 封锁台湾，以武逼统的能力的一次验收"。

当然，习近平可能在真正解决台湾问题前是永远不会公布他的详尽计划的， 但可以想象，他在20大的讲话可能会就此问题让人们踹出一点苗头。

正是在这个语境下，笔者认为，这场演习实际上已经反映了习近平"祖国统一"的时间表。那种称佩洛西的访问引起了这场大规模的军演的指责，显然言过其实。 因为即便没有佩洛西的访问，这种军演在今后一、二年里是迟早要发生的事。只是佩洛西的访问正好给北京提供了借机找出"正当理由"而已。 要知道，组织如此规模的演习，不是一、二个礼拜时间就能解决的。也就是说，在佩洛西访台之前，中国人民解放军已经在部署这种军演了。

台湾战争是否可以避免？

军演大部分是过去了。但是，台湾问题的心病并没有治愈，相反，总有一天，会引起更大规模的冲突。台湾跟乌克兰不同。联合国2758决议对中华人民共和国为代表的中国已有规定。但联合国的决议并没有解决几个关键的细节问题: 即在一个中国的前提下，今天的台湾是否自然就成了中国一个省了？联合国决议另外一个缺陷是并没有为如下问题提供答案，即如何可能在"一个中国"框架内对待客观上存在两个不同的、独立的政体？如果要统一，如何统一？

只要上述问题不解决，台湾海峡的冲突不可避免。 而从目前的联合国的能力来看，是无法解决上述的问题的。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 真的？假的？ 8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。



而在现有的中国和台湾也不可能达成共识。 所谓的九二共识实际上还是个没有共识的共识。而以美国为首的西方对代表民主政体的台湾的支持的责任感，决定了台湾跟中国大陆的紧张关系必然加剧，而习近平跟蔡英文决然相反的价值观和无妥协性，自然也对此作出了贡献。

从如上因素来看，冲突不可避免。 问题就在以哪种形式出现而已，是武装封锁还是武力攻占。

今后几年的趋势

在今后一二年，如下的趋势将会成为新的"正常现象"。

首先，从佩罗西的访问事件来看，中国政府永远不会去努力区分西方国家三权分立的民主体系，而永远会把议会等一切非政府的机构和组织看成是政府行为。 为此，习近平将面临一系列类似的挑战，使得他自己的神经永远处于紧张状态。最近欧盟议会议员计划访问台湾，中国已经开始对欧盟委员会提出警告了。

其次，中国这次军事演习实际上大大改变了台湾的安全现状，解放军舰机今后会常态化在海峡中线以东进行训练，伪装渔民的船只或者无人机也将更多地突破中心线。这将对台湾当局来说是件头痛的事。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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