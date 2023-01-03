客座评论: 习近平的南海战略将如何告终？

（德国之声中文网）20大以后，在国内政策一败涂地的习近平，决定在外交方面撒一大网，而这张大网的重点是东南亚国家，尤其是越南、印尼、菲律宾等国。因为跟这些国家处理好关系，等于一箭双雕：一方面是为一带一路，继续开阔市场。另一方面则为解决南海问题打好基础。而越南和菲律宾一直是中国在南海问题上难啃的骨头，中方认为，越南和菲律宾已成了美国在南海的两个重要的筹码。

为了下好这盘棋，去年10月底，北京邀请了越共中央总书记阮富仲访华，成为20大闭幕后首位访华的外国政要，访问期间，双方发表《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》。该声明包括了加快推动中方的"一带一路"倡议和"越方两廊一圈"框架对接合作规划。

而后，印尼总统佐科威在巴厘岛G20印度尼西亚峰会后举行的双边会议上迎接中国国家主席习近平， 并称他为“老大哥”。 两人还共同视频观摩雅万高铁试验运行并观看两国合作成果展示视频。2022年11月18日，在泰国曼谷举行的亚太经合组织峰会期间，习近平出席亚太经合组织领导人与嘉宾的非正式对话会。

而这次菲律宾的马科斯总统刚完成了他对北京的访问。在他启程之前，马科斯已经发出不少信号，要开辟外交的新篇章。在跟习近平见面时，他巧妙地把自己年轻时在华的经历跟他目前的外交努力结合起来。 而作为一个想做第二个毛泽东的习近平，自然特别善待这位在1974年跟他的母亲在访问中国时与毛泽东见过面、而现在又被菲律宾总统的客人。

南海的重要性

中国近几年在南沙群岛 （The Spratly Islands）将有争议的珊瑚礁开发成人工岛，并建有飞机跑道和其他结构，使其成了潜在的军事基地。而且，开发人工岛的工程还在继续着，而这正是在所谓的菲律宾西海的领域内。由于南海争端，菲方去年就此对中方提出了多达189次抗议，其中61次是马科斯上任后几个月内提出。所以在马科斯访问前，菲律宾政府表示一定要跟中方谈论南海议题。而菲律宾总统心里有两个打算，一是两国外交部也将建立直接沟通管道，以避免误判和误解。二是打算跟中国签一个协议保证海上安全。而访问的结果表明，实现第一个愿望似乎没有太大的阻碍，但北京肯定不会在它认为是自己拥有的南海内，来保证菲律宾的安全的。

南海对中国来说重要，不仅是个长期宣传的历史遗产问题，没有一个中共领导人胆敢随意放弃这个遗产。但更重要的是，南海确实是块宝地。除了渔业资源，据美国能源信息署估计，南海的已探明和可能的油气储量约为 190 万亿立方英尺天然气和 110 亿桶石油，而中国已拥有海洋油气勘探开发技术。更重要的是，南海藏有丰富的可燃冰，估计共800亿吨，如果开发出来，相当于200多年中国不必进口任何石油。而中国的可燃冰钻探和测井技术迈入了国产自主新时代，并有望在2028年-2030年间实现产业化。北京的设计是提前掌握可燃冰开采技术，这样就有本钱去跟沿海国家在合作开发时要价。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



当然，南海对中国的重要性还体现在其军事和地域战略方面，即如果把握了南海大门，等于至少是部分地断绝了美国在一场台海战争中对台湾的军事援助的途径。

鉴于上述原因，中共将继续在空中、水上、水下增强其军事存在。尽一切努力把美国这个所谓南海的"非直接当事国" 赶出去，尽管中共也知道，这一切并不容易。

分而治之

20大以后习近平对东南亚国家外交，带着明显的“分而治之”的特点。 实际上，在处理南海问题上，中国并不想坚守多变主义，而更喜欢的是双边主义。这就是为什么越共总书记成了20大后的北京的第一个客人。而马科斯也是今年中国外交的第一个访问者。中国表面上支持尽快完成“南海行为准则”的相关谈判，但该准则实际上是多边主义的产物，等于允许所有在南海的声索国联合起来共同对付中国。这是北京不愿意看到的。 正是因为这两个原因，谈了25年的“南海行为准则”到现在还没谈成。 中国更希望的利用自己经济上魅力，把东南亚国家分别俘虏过来。 客观上，柬埔寨、老挝已成了中国的棋子。而下面便轮到越南、菲律宾、印尼等国了。

中国在南海问题立场不仅没有变化，而且会变得更强硬。中国明确拒绝根据《联合国海洋法公约》在海牙设立的一个仲裁法庭2016年的裁决。但北京在如何实现目标的具体做法上，似乎比以前更柔软、更有弹性。而这里一张王牌，便是双边的贸易和所谓“一带一路”的项目。而中共之所以这么做，确实也基于南海所有的声索国都处于一个现代化时期，它们渴望资本、技术、能源和基础设施。而理论上来说，中国作为一个制造业大国确实也能满足相当一部分的需求。 中国这一战略的设计，也基于对南海诸国的评估：在实现现代化过程中，东盟作为一个组织几乎没有这种协调、自我组织的能力。换言之，现代化没有外来的推动是实现不了的。 这样，北京则主张“搁置争议、共同开发”原则上更进了一步，那就是通过积极直接参与该地区的现代化建设，来强化对中国依赖性。

越共总书记阮富仲是中共20大后的北京的第一个客人

以越南为例：尽管越南去年的GDP增长相当可观，但对中国依赖性不小，今年前9个月，越中双边贸易额比去年同期增长了10.2%，达到132美元，占越南总进口额的70%。中国在越南的原料和零配件的供应链中，是一个必不可少的一环。至于菲律宾，在能源、基础设施等方面的需求比越南还大。仅以马尼拉机场为例，最近因为停电，数百航班被迫取消。

正是因为这个原因，东南亚国家渴望经济发展的需求很大，而要发展，它们不仅不想跟中国树敌，而更希望的是从北京那里得到财政和技术上的援助。

美国的不足

随着习近平领导的中国影响邻国的手段呈现更多层次，美国在南海地区的努力显得就比较单薄。 美国进入南海地区，在安全的问题上，更体察声索国的保护领海以及专属经济区需求，并愿意为此提供军事上的支持。而正是这个原因，美国才被菲律宾请回了军事基地。目前，美国正与菲律宾谈判，除了提供8200万美元，用于五个菲律宾军事基地的修建外，还提出菲律宾开辟另外五个军事基地供美军使用。美国国务卿布林肯和美国副总统哈里斯分别于去年8月和11月访问菲律宾，并向马尼拉政府传递了“如果菲律宾在南中国海遭到攻击，华盛顿将会向菲律宾提供保护”的信号。这客观上回应了去年5月当选总统后，小马科斯的表态，即他将维护国际社会就有争议的南海问题对北京作出的裁决，并坚称他“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。

但美国在满足南海声索国现代化的需求上显然大打折扣。尽管拜登启动了印太经济框架，但在实际的操作上，进展微乎其微。而整体上来说，美国和其他西方国家迄今为止无法拿出几个像样的项目系列来跟中国的一带一路抗衡。这样，即便在南海派飞机和军舰来维护自由航行，给声索国在现代化方面带来的惠利并不多。

马科斯的收获和不确定性

尽管马科斯这次在北京的访问无法就南海安全的问题上，从习近平那里得到任何许诺，但通过这次访华，在“一带一路”的框架下，签署10多个协约，合作投资项目包括农渔业、基础设施、金融、海关、电子商务、可再生能源、镍加工、旅游。同时，中菲双方决定重启油气开发谈判。而且，可以想象，习近平会指示有关部门暂时放缓建人工岛的进程，以示友好。

但中国许诺项目是否能都能实现，这得看中国自己的经济如何恢复元气。从短期来说，取决于今年的经济能否反弹，反弹时间多久。要知道，2023年的世界环境对中国这样一个相当程度依靠出口的经济来说，并不看好。换言之，习近平的大撒币也得有前提，那就是自己的经济得以迅速恢复。

而且，即便中国经济没问题，也并不等于所有项目会兑现。大概现在已经应该有人提醒马科斯：他的前任、前总统罗德里戈-杜特尔特在2016年首次对中国进行国事访问时，也吹嘘自己带来了240亿美元的投资承诺。但几年后，中国承诺的投资和贷款只兑现了一小部分。

而且，即便许诺的资金到位了，还有一个问题就是，菲律宾能否巧妙地利用这个时机、引导这些项目的走向，从而加快自己现代化的进程？

在这里不妨提一下，习近平去年11月参与的印尼的高铁开幕式。实际上，尽管印尼的铁路很需要现代化改造，但高铁不是印尼现代化进程中急需的东西。而且，其造价远超原本的估测。加之最近在高铁试车时的事故，使这项高铁面子工程陷入了尴尬。这对于马科斯来说，应该是前车之鉴吧。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。