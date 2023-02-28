客座评论: 习近平推新一轮党政机构改革，背后盘算是什么?

（德国之声中文网）刚结束的中共20届二中全会，审议《党和国家机构改革方案（草案）》。但是会议公报只是强调这次机构改革的重要性，同意把方案的部分内容按照法定程序提交周日举行的两会讨论，没有更多内容，外界对这次机构改革改什么一头雾水。

事实上，要不是在二中全会前的政治局会议突然冒出二中全会重点审议机构改革问题，人们根本不会料到习近平又要对党政部门动大手术了，舆论把对两会关注的焦点放在人事上，今年是新政府组成之年，虽然二十大的权力班子已确定，但李强的新政府到底由什么人组成，还是有些看头的。而对所谓机构改革，习上台后进行过两轮，分别是2013的政府机构调整和2018年的党政机构改革。后一次动静非常大，也是先有一个改革方案，然后在两会讨论部署，重组了多个部门，新设了多个机构。这使得外界以为那次机构改革过后，在习时代，应该不会再有大动作的机构改革了。

所以舆论对当局宣布又要进行机构改革，而且习近平亲自动员和部署，第一反应是，习又想折腾出什么幺蛾子？这次机构改革和以往改革包括18年的那次，有个很大不同，就是保密工作做得好，在当局公布消息前，外界不知道有这回事，而过去这类事在官方正式公布前，消息早就满天飞，具体裁撤或成立什么机构，基本上没有秘密可言。但此次当局在政治局会议前没有透露半点风声。然而这并非是好事，因为政府机构改革没有什么值得可保密的。提前让公众知情，并参与讨论，虽然他们的意见并不会被当局吸收，可至少可以看作一种公众参与。而现在的做法，是剥夺了民众的知情权，让他们无法就此发表意见。这从一个侧面反映在习统治的下半场，当局对民众戒备日深，借用一句俗语，防火防盗防百姓。

此次机构改革的两个导向

虽然二中全会没有透露更多的机构改革内容，但在消息出来后，还是有港台媒体放出风声，说当局要将国安部、公安部划出国务院，成立内务委员会，这两个强力部门划归内务委员会管理。敏感者马上觉察到习是不是要学苏联做法，为警察扩权，打着国家安全的旗号，以后可以随意逮捕人？也有传言要成立安全和统一委员会。到底如何改，新设什么机构，恐怕要到两会方案公布后才知道。但在中共和民主党派举行的民主协商会上，官媒对此的报道还是能够让外界窥探出一鳞半爪。

根据报道，习在讲话中指出，中共二十大对深化党和国家机构改革作出重要部署，在深化金融体制改革，完善党中央对科技工作统一领导的体制，优化政府职责体系和组织结构，完善党中央决策议事协调机构，优化机构编制资源配置，推进以党建引领基层治理，加强混合所有制企业、非公有制企业党建工作，理顺行业协会、学会、商会党建工作管理体制等方面提出明确要求。换言之，这大概会是此次机构改革的着力点，尤其涉及的金融领域、科技领域以及政府组织结构这几块，会是机构改革的重点。二中全会公报也提到，要深化重点领域机构改革，那么金融、科技、安全可能就是这样几个重点领域，因此，设立金融工委、科技工委、内务委员会等是大有可能的。

习的这段话也为外界指出了当局此次机构改革的两个导向，即加强党中央的集中统一领导，推进国家治理体系和治理能力的现代化。后者最早在2013年18届三中全会提出，以后成为中共的施政目标方向，也是13年特别18年机构改革的指导思想之一。另一指导思想是所谓的党统领一切，这两者是18年和这次机构改革的导向。习要求党政机构的设置及其职能配置必须体现这两个导向，在它们的指引下推进机构改革。

简单回顾18年那次机构改革，在中央层面，组建了正国级的国家监察委员会和副国级的中央全面依法治国委员会、中央审计委员会和中央教育工作领导小组共四个机构，并将中央全面深化改革领导小组、中央网络安全和信息化领导小组、中央财经领导小组、中央外事工作领导小组改为委员会；在国务院层面，除了将职能相近的部门合并同类项，也新设了退役军人事务部、国际发展合作署、国家医疗保障局和国家移民管理局等部门。如果这次再设中央金融工委、中央科技工委、中央内务委员会以及统领行业协会、学会、商会党建工作的什么中央领导小组，应该一点也不奇怪。国务院这边，也非常有可能新设和裁并一些部门。

习近平发动这次机构改革的真实出发点

中国的党务和政务系统，很长时间来机构臃肿，叠床架屋，职能错配，人浮于事，不适应社会经济的发展和要求，确实需要大刀阔斧的改革。过去40多年，据统计中央部门进行了5次改革，分别在1982年、1988年、1993年、1999年、2018年；国务院则是每5年进行一次机构改革，分别在1982年、1988年、1993年、1998年、2003年、2008年、2013年、2018年，共8次。不能说这些改革没有完全起到效果，但看起来没有走出精简后再膨胀，膨胀后又精简的怪圈，否则为何要频繁进行机构改革？尤其习时代的两次改革，本来推进国家治理体系和治理能力的现代化，理念非常好，方向也很对，按照这个理念和方向设立党政机构，配置政府职能，对促进社会经济的发展会起到很大推动作用。但习有个“心病”，他念念不忘党的领导，要把党统领一切在机构设置中予以体现，这就使得机构改革变味，不是削弱而是重新强化了党政不分、以党代政的后果，这个后果恰恰是邓江胡时期历次机构改革要革除的对象。可习完全反着来。

习所以有这种“变味”的机构改革设想，当然不是因为他愚蠢，而是为着保党、保自身权力的考量。二十大他组建了一个习家班，党内再没有力量挑战他，但时势是在变化的，他的权力“稳如泰山”，可是党不能出问题。毕竟他的权力依附在党这个体制上，党出任何大的问题，都会削弱和动摇他的权力，因此他必须确保党的统治也稳如泰山。从这个角度说，保党也是保他自己。而在目前的地缘环境下，面对美国对中国的围堵和打压加重，尤其科技上卡中国的脖子，习要在金融、科技、国内安全上加强党的控制，也就不难理解。在这些领域，重新进行机构设置，派自己信得过的人掌控，不让心怀不满的政治对手有“兴风作浪”的机会，从而减少安全事故的发生，对维护政权很有必要，这大概是习发动这次机构改革的真实的出发点。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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