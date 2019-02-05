客座评论: 习近平在引领中国走上危险道路

(德国之声中文网) 我某天在一篇文章中读到，这世界上有一个好的中国跟一个坏的中国。 该文作者表示，可以想象有一条对角线将中国一分为二，好的中国在东南沿海一带，而坏的中国则是在西北方。 中国东南部的繁荣发展令全球称羡。 该区域不仅有几座经济重镇，也是中国大部分人口聚集之地。几项庞大基础建设计划让曾经人烟稀少的一些地方出现了数百万人口的新城市。 西北部则是另一番景象：内蒙古、西藏与新疆等成为政治灾难频传的地方。

由于在过去几十年里采取更为美式的经济模式，中国东南部地区经济快速成长，而欧洲与美国也将大部分注意力放在这里。 此外，自从邓小平40年前开始推行改革开放后，中国也从一个不假思索便可让整个地区陷入饥馑的毛式政权，进化成一个现代国家。

邓氏改革的终结

然而在习近平的领导下，所谓的"坏中国"开始占了上风。 他不仅反转了邓小平的经济改革，使中国经济迈向危险道路，也开始一点一点彻底去除前几任国家主席所允许的政治自由。

本文作者

包括新疆、西藏在内的中国西北部地区民众尤其受到深重影响。中国政府对他们施行文化融合、打压他们的文化独立，正如同西班牙的前国家元首佛朗哥 (Francisco Franco) 当年禁止巴斯克人使用他们的语言。

几十年来，西藏人目睹他们的文化遭破坏及寺庙被烧毁。 而以穆斯林为主体的新疆维吾尔族人是下一批受害者。 卫星图片证实中国政府在新疆建立大批"集中营"，但中国政府却对此否认，声称这些设施是"职业教育中心"。据估计， 约有一百万人因其宗教信仰与种族而被中国政府关押起来。这样的作法不只是政府强制施行无神论，也是全面打压其他民族以及他们的文化。

德国必须有所回应

国际社会现在应该将焦点从"好的中国"转移到"坏的中国"。 虽然许多西方国家向往中国的巨大市场，但中国政府在新疆的作为已经逾越所有的人权底线。

从"集中营"到"种族灭绝"需要多少时间呢? 德国人很清楚这个过程能有多短。 因民众的自我认同而关押他们并对其施行"再教育"，一个这样做的政权不需要多久便可以将消灭少数民族视为例行公事了。 习近平将他的国家引领到一个错误且"坏"的道路上。

有鉴于德国的历史，德国政府更应该明确地对这些来自中国的警讯作出回应。 很重要的是一点是，要清楚区分中国政府与中国人民。 我们有理由假设很多中国人都不清楚在新疆发生的一切。 有别于邓小平， 无所不在的习近平已宣布自己为终身主席。

与美国合作

在习近平的领导下，中国逐渐受到孤立，而中国政府对维吾尔人的处理方式让情况变得更糟。与此同时，中国政府还加强了对台湾和香港的威胁，虽然香港理论上也被赋予民主权利。 然而，习近平在国内仍有些强大敌手。在庆祝改革开放四十年纪念之际，邓小平的一名孙辈提醒中国民众，他爷爷主张与美国进行合作。邓小平曾说过，凡是和美国搞好关系的国家都富了。毋庸置疑，这可以解读为对习近平的批评，但目前能这样做的，除了邓氏家族，恐怕别无他人。

国际社会对中国发出的讯息必须十分明确：维吾尔人不应孤独面对这个生死存亡的时刻。 国际社会只能与"好的"中国合作。

Alexander Görlach是英国剑桥大学地区与国际问题研究所的高级研究员。他是卡内基伦理与国际事务委员会的高级学者，同时担任德国吕内堡大学的伦理与神学荣誉教授。他也在哈佛大学担任多个学术与顾问职位。他拥有比较宗教和语言学博士学位，并为德国之声、纽约时报、瑞士新苏黎世报及经济周刊等多家媒体担任客座评论员。

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