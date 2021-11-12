 客座评论: 为什么个人崇拜没有吸引力 | 评论分析 | DW | 14.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

评论分析

客座评论: 为什么个人崇拜没有吸引力

最新出炉的中共第三份历史决议试图将习近平包装为全知全能的完美领袖。但是，维也纳大学的汉学教授魏格林认为，个人崇拜违背了中国的传统治国理念，中国民众更期望的是一种懂得自我克制的治国方式。

习近平:全知全能的完美领袖?

习近平:全知全能的完美领袖?

(德国之声中文网) 根据我们的了解，中国传统的治国理念是谨慎、内敛的。统治者拥有几乎不受限制的皇权，但是也明白：没有人能够自称掌握了真理。受命于天的君主是否按照道家的理念治国，则总是要由后人评价。也因此，著史始终是中国政治文化的重要组成部分。编写史书的人，掌握了当权者身后的评价权。

今年11月8日到11月11日召开的中共十九届六中全会通过了《关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，也被称为中共"第三次历史决议"。和分别发表于1945年、1981年的前两次历史决议不同的是，第三次历史决议的标题就已经显露出，至少在涉及习近平时，内敛的传统治国理念不再得以遵从。

DW.COM

在一场中国政治精英的会议之后，共产党表现出满满自信。有意思的是随后举行的新闻发布会没有涉及的内容。

中国预计明天将针对六中全会召开记者会，对于各界关注的第三份历史决议，在芝加哥大学担任访问学者的中国人权律师滕彪认为，习近平已把中国过去的集体独裁转变成个人独裁。

中共六中全会内容密不透风，台湾政治大学东亚研究所所长王信贤分析该会最大看点，以及习近平在会后的地位变化。熟悉中共历史的王信贤也就过去的经验，深入分析接下来的中共领导人接班安排以及人事布局。

刚刚闭幕的中共六中全会引起德媒关注，《南德意志报》评论认为，习近平已被打造成一个超乎常人并不可替代的历史人物。《法兰克福汇报》则关注到习思想背后的智囊——王沪宁。

以往的历史决议往往将清算此前的过失置于中心位置，这在第三份历史决议中不见影踪。恰恰相反，决议认为，习近平的新时代治国政策是建立在中共的"重大成就与历史经验"之上。决议要传递的核心信息就是：习近平的治国理念吸纳了过往的一切成功经验，他就是一个完美的领袖。

这样的一份决议，总是要精心准备的。中共的第三份历史决议，似乎也早早地被引入了合适的轨道：早在2021年初，中共就借建党100周年的时机发行了几本"党史学习教育指定书目"，为新的历史决议奠定基础。既然习近平的党史观已经通过无数的传播渠道变得无人不知，那为什么还要出炉这样一份历史决议呢？据我们的观察，中国正在走向国际舞台的中心位置，而中共正置身于这个新时代的开端。为了迈好这至关重要的一步，中共必须要团结有力，需要一个完美的领袖，而在习近平身上则找到了完美领袖的一切要素。这是中国政治个人崇拜的新篇章。

中共高层也许希望，这份历史决议能够平息持续许久的党内争议。但是，六中全会闭幕短短几天后，种种迹象就表明，这份期望没能成为现实。决议的全文至今没能公布，中国公众得到的只是对决议的各种解读，而且解读方式还多种多样。号称大权独揽的领袖，这些天在忙着会晤所谓的"民主党派"人士，希望从后者口中获得对这份历史决议的确认。

魏格林(Susanne Weigelin-Schwiedrzik)是奥地利维也纳大学汉学系教授，曾任该校副校长。她的主要研究领域是中国历史与中国政治。

魏格林(Susanne Weigelin-Schwiedrzik)是奥地利维也纳大学汉学系教授，曾任该校副校长。她的主要研究领域是中国历史与中国政治。

中共这次的算盘可能并没能完全如意。宣传机器开足马力想把习近平捧上天，习近平的实际权威却并没能相应地同步上涨。这是因为，习近平缺乏适度的自我克制，而这正是中国公众所期待的。自称全知全能的人，恰恰暴露了他在这一点上的无知：统治者必须要自我克制，才能避免跌入深渊。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。 文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

  • China Xi Jinping & Vater Xi Zhongxun im Jahr 1958

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    正宗“红二代”

    出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋(右一)之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动。同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

  • China | Präsident Xi Jinping und Joe Biden

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    和拜登的“亲密接触”

    习近平和拜登，早在这两人还不是各自国家的最高领导人时，就进行过“亲密接触”。2011年8月16日，时任美国副总统的拜登启程前往中国，重要的目的之一就是与当时的中国国家副主席习近平深入对话，让美国高层首度有机会详细认识这位中国下一任最高领导人。拜登抵达北京的第一天，由习近平接待，两人在北京将举行正式会谈，拜登随后的行程也是由习近平一路相伴。

  • Xi Jinping

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    “习核心”

    2012年11月举行的中共十八大上，习近平当选新一届总书记，标志着第五代领导集体正式走上历史舞台。习上台之后逐步加强最高领导人的中央集权，在2017年10月召开的中共十九大正式将习近平“新时代中国特色社会主义思想”写进党章。

  • Bo Xilai Appelationsgericht in Jinan 25.10.2013

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    反腐还是政治斗争

    习近平上台之后大张旗鼓地在全国范围内进行“反腐运动”，誓言要大小贪官一起抓，“苍蝇老虎一起打”。下至基层干部，上至中共政治局常委，数年之内众多官员先后落马。其中最受关注的包括前重庆市委书记薄熙来（图为2013年法庭宣布判处薄无期徒刑），以及前中央政法委书记周永康（2015年被判处无期徒刑）。但也有批评人士认为，反腐运动其实是政治权力斗争的一个工具。

  • Neujahrsansprache von Xi Jinping

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    终身领导？

    2018年3月的第十三届人大一次会议通过了宪法修正案，其中包括取消国家主席和副主席不得连任超过两届的限制，使得习近平有可能长期执政。此举引起国内外的关注和争议。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。

  • Xi Jinping und Barack Obama im Weißen Haus

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    习近平和奥巴马

    取消了任期制，习近平会成为见证最多届美国总统的中国最高领导人。2012年2月中旬，华盛顿就用对待中国未来国家元首的方式迎接习近平来访。时任美国总统奥巴马当时向这位中国“王储”表示：中国在过去的20年里经历了"非凡的发展"，然而随着国家实力和富裕程度的上升，中国也面临着"更多的责任"。他说："我们希望与中国合作，以确信在世界经济的体系中，每个主体都应该遵守交通规则。"在中国与美国之间，应该有均衡的双向贸易流动，在全世界范围内也是如此。

  • USA Donald Trump und Xi Jinping in Palm Beach

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    习近平和特朗普的“友谊”

    随着商人特朗普出任美国总统，美国不断向中国喊话，呼吁贸易和竞争平等的做法成为历史。美国开始向中国挥出一系列重拳。包括推出规模前所未有的惩罚性关税，并对包括华为、中兴、抖音、微信等中国科技企业及其产品发布强制性禁令。2017年初，刚上任的特朗普在"海湖庄园"铺上红地毯迎接习近平夫妇的到来，称“建立起了友谊”。现在看来，这是习近平和特朗普相对最为友好的互动了。

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Xi Jinping

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    贸易战棋逢对手

    特朗普上任美国总统之后，开始着手针对中国的关税大战。2017年4月他命令根据《1974年贸易法》针对中国进行所谓301调查，2018年4月白宫宣布正式对500亿美元的中国商品加征25%关税。中国也对部分美国产品加征关税予以反击。随后，中美贸易经历了一系列互相加税的激战，直至拜登接手白宫后，也没有结束。同时，中美贸易顺差不断攀升创下纪录，尤其是在全球遭遇了新冠大流行危机之后。

  • Weltspiegel | Beijing, China | 100 Jahre Feier Kommunistische Partei

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    书写历史

    如今，在中共“六中全会”上，习近平执政以来的成就成为中国官媒大幅度宣传的焦点。此外，会议还将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，分析人士称，这将是中共历史上第三个此类决议，有助于习近平在关键的二十大之前通过确认中共成就来巩固其权力。《决议》内容尚未全文公布，但是跟前两次《决议》一样，都在关键时间点通过。第一个决议于1945年通过，帮助毛泽东在夺取政权的四年前巩固了领导权威。第二个决议于1981年通过，承认了毛泽东的“错误”，帮助邓小平启动了经济改革。


© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

211030 -- BEIJING, Oct. 30, 2021 -- Chinese President Xi Jinping addresses the first session of the 16th Group of 20 G20 Leaders Summit via video link in Beijing, capital of China, Oct. 30, 2021. CHINA-BEIJING-XI JINPING-G20 SUMMIT CN LixXueren PUBLICATIONxNOTxINxCHN

中共六中全会闭幕 习近平历史地位确立 12.11.2021

中共六中全会闭幕後，众所瞩目的第三份《历史决议》尚未出炉，记者会上，中共高层解读《决议》内容时，只聚焦在习近平一人，强调他在共产党的核心地位，更高举中国式民主大旗。

(211013) -- BEIJING, Oct. 13, 2021 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping meets with German Chancellor Angela Merkel via video link in Beijing, capital of China, Oct. 13, 2021. (Xinhua/Li Xueren)

专访: 中共集体独裁 变为习近平个人独裁 11.11.2021

中国预计明天将针对六中全会召开记者会，对于各界关注的第三份历史决议，在芝加哥大学担任访问学者的中国人权律师滕彪认为，习近平已把中国过去的集体独裁转变成个人独裁。

(211111) -- BEIJING, Nov. 11, 2021 (Xinhua) -- Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji and Han Zheng attend the sixth plenary session of the 19th Communist Party of China Central Committee in Beijing, capital of China. The session was held in Beijing from Nov. 8 to 11. (Xinhua/Xie Huanchi)

德语媒体：习近平的人设 13.11.2021

刚刚闭幕的中共六中全会引起德媒关注，《南德意志报》评论认为，习近平已被打造成一个超乎常人并不可替代的历史人物。《法兰克福汇报》则关注到习思想背后的智囊——王沪宁。