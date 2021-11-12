客座评论: 为什么个人崇拜没有吸引力

(德国之声中文网) 根据我们的了解，中国传统的治国理念是谨慎、内敛的。统治者拥有几乎不受限制的皇权，但是也明白：没有人能够自称掌握了真理。受命于天的君主是否按照道家的理念治国，则总是要由后人评价。也因此，著史始终是中国政治文化的重要组成部分。编写史书的人，掌握了当权者身后的评价权。

今年11月8日到11月11日召开的中共十九届六中全会通过了《关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，也被称为中共"第三次历史决议"。和分别发表于1945年、1981年的前两次历史决议不同的是，第三次历史决议的标题就已经显露出，至少在涉及习近平时，内敛的传统治国理念不再得以遵从。

以往的历史决议往往将清算此前的过失置于中心位置，这在第三份历史决议中不见影踪。恰恰相反，决议认为，习近平的新时代治国政策是建立在中共的"重大成就与历史经验"之上。决议要传递的核心信息就是：习近平的治国理念吸纳了过往的一切成功经验，他就是一个完美的领袖。

这样的一份决议，总是要精心准备的。中共的第三份历史决议，似乎也早早地被引入了合适的轨道：早在2021年初，中共就借建党100周年的时机发行了几本"党史学习教育指定书目"，为新的历史决议奠定基础。既然习近平的党史观已经通过无数的传播渠道变得无人不知，那为什么还要出炉这样一份历史决议呢？据我们的观察，中国正在走向国际舞台的中心位置，而中共正置身于这个新时代的开端。为了迈好这至关重要的一步，中共必须要团结有力，需要一个完美的领袖，而在习近平身上则找到了完美领袖的一切要素。这是中国政治个人崇拜的新篇章。

中共高层也许希望，这份历史决议能够平息持续许久的党内争议。但是，六中全会闭幕短短几天后，种种迹象就表明，这份期望没能成为现实。决议的全文至今没能公布，中国公众得到的只是对决议的各种解读，而且解读方式还多种多样。号称大权独揽的领袖，这些天在忙着会晤所谓的"民主党派"人士，希望从后者口中获得对这份历史决议的确认。

魏格林(Susanne Weigelin-Schwiedrzik)是奥地利维也纳大学汉学系教授，曾任该校副校长。她的主要研究领域是中国历史与中国政治。

中共这次的算盘可能并没能完全如意。宣传机器开足马力想把习近平捧上天，习近平的实际权威却并没能相应地同步上涨。这是因为，习近平缺乏适度的自我克制，而这正是中国公众所期待的。自称全知全能的人，恰恰暴露了他在这一点上的无知：统治者必须要自我克制，才能避免跌入深渊。

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六中全会之际 看习近平的一盘大棋 正宗“红二代” 出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋(右一)之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动。同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 和拜登的“亲密接触” 习近平和拜登，早在这两人还不是各自国家的最高领导人时，就进行过“亲密接触”。2011年8月16日，时任美国副总统的拜登启程前往中国，重要的目的之一就是与当时的中国国家副主席习近平深入对话，让美国高层首度有机会详细认识这位中国下一任最高领导人。拜登抵达北京的第一天，由习近平接待，两人在北京将举行正式会谈，拜登随后的行程也是由习近平一路相伴。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 “习核心” 2012年11月举行的中共十八大上，习近平当选新一届总书记，标志着第五代领导集体正式走上历史舞台。习上台之后逐步加强最高领导人的中央集权，在2017年10月召开的中共十九大正式将习近平“新时代中国特色社会主义思想”写进党章。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 反腐还是政治斗争 习近平上台之后大张旗鼓地在全国范围内进行“反腐运动”，誓言要大小贪官一起抓，“苍蝇老虎一起打”。下至基层干部，上至中共政治局常委，数年之内众多官员先后落马。其中最受关注的包括前重庆市委书记薄熙来（图为2013年法庭宣布判处薄无期徒刑），以及前中央政法委书记周永康（2015年被判处无期徒刑）。但也有批评人士认为，反腐运动其实是政治权力斗争的一个工具。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 终身领导？ 2018年3月的第十三届人大一次会议通过了宪法修正案，其中包括取消国家主席和副主席不得连任超过两届的限制，使得习近平有可能长期执政。此举引起国内外的关注和争议。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和奥巴马 取消了任期制，习近平会成为见证最多届美国总统的中国最高领导人。2012年2月中旬，华盛顿就用对待中国未来国家元首的方式迎接习近平来访。时任美国总统奥巴马当时向这位中国“王储”表示：中国在过去的20年里经历了"非凡的发展"，然而随着国家实力和富裕程度的上升，中国也面临着"更多的责任"。他说："我们希望与中国合作，以确信在世界经济的体系中，每个主体都应该遵守交通规则。"在中国与美国之间，应该有均衡的双向贸易流动，在全世界范围内也是如此。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和特朗普的“友谊” 随着商人特朗普出任美国总统，美国不断向中国喊话，呼吁贸易和竞争平等的做法成为历史。美国开始向中国挥出一系列重拳。包括推出规模前所未有的惩罚性关税，并对包括华为、中兴、抖音、微信等中国科技企业及其产品发布强制性禁令。2017年初，刚上任的特朗普在"海湖庄园"铺上红地毯迎接习近平夫妇的到来，称“建立起了友谊”。现在看来，这是习近平和特朗普相对最为友好的互动了。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 贸易战棋逢对手 特朗普上任美国总统之后，开始着手针对中国的关税大战。2017年4月他命令根据《1974年贸易法》针对中国进行所谓301调查，2018年4月白宫宣布正式对500亿美元的中国商品加征25%关税。中国也对部分美国产品加征关税予以反击。随后，中美贸易经历了一系列互相加税的激战，直至拜登接手白宫后，也没有结束。同时，中美贸易顺差不断攀升创下纪录，尤其是在全球遭遇了新冠大流行危机之后。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 书写历史 如今，在中共“六中全会”上，习近平执政以来的成就成为中国官媒大幅度宣传的焦点。此外，会议还将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，分析人士称，这将是中共历史上第三个此类决议，有助于习近平在关键的二十大之前通过确认中共成就来巩固其权力。《决议》内容尚未全文公布，但是跟前两次《决议》一样，都在关键时间点通过。第一个决议于1945年通过，帮助毛泽东在夺取政权的四年前巩固了领导权威。第二个决议于1981年通过，承认了毛泽东的“错误”，帮助邓小平启动了经济改革。



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