客座评论: 中菲南海冲突的危险性大过台海

（德国之声中文网）虽然俄乌战争和以哈战争还在进行中，但在观察家的眼中，世界上两个最危险的地方，一是台海，一是南海。台海的危险性有目共睹，过去几年，由于台湾的民进党政府一直不认同一中原则和九二共识，两岸断绝了官方往来，中国大陆还举行过三次围岛军演，尤其是被称为“务实台独工作者”的赖清德当选台湾总统，两岸剑拔弩张的气氛达到阶段顶点，随着520赖的正式上台，两岸的对峙只会有增无减，如果未来情势失控也不意外。

不过，仅就今年而言，中国和菲律宾在南海围绕着几个岛礁的争夺，其所造成的立即的危险性要大于台海。在台海，因为有美国的约束，赖清德不至于公开冲撞大陆，普遍认为，至少在今年，赖不太可能为了台独建国会做一些在大陆看来是挑衅的举动；但是南海不同，去年以来，菲中两国因为黄岩岛、美济礁尤其是仁爱礁菲坐滩军舰马德雷山号的补给问题，爆发了多次冲突，最近的一次是在3月23日，菲方的运补船遭到中国海警的水炮驱离，以致双方互招大使抗议，两国副外长也通话表达强硬立场。

小马科斯让北京很不高兴

中国和南海声索国的矛盾一时半会难以化解。但在最近若干年，中国和其他几个南海声索国的矛盾能够做到比较好的管控，没有把事态升高，惟独和菲律宾的冲突例外。

八年前，阿基诺三世执政时，中菲因南海仲裁案一度陈兵海上，战争一触即发，两国关系跌到谷底。后来杜特尔特上台，一改前任敌视中国的政策，两国关系得到缓和，基本相安无事。马科斯成为菲总统后，由于他父亲老马科斯和中国关系好，普遍认为他会继承杜特尔特的对中政策，进一步改善同中关系。北京也在去年1月他上台不久，邀请他进行国事访问，成为2023年首个访华的外国领导人。北京所以把这个“荣誉”给马科斯，当然是期待中菲关系在他手上能够更进一层，至少不产生冲突。然而，正在外界相信中菲关系会好进一步好起来时，马科斯访华后不久，两国关系就急转直下，菲律宾新租给美国5个基地，这直接触及了中国的核心利益，让北京很不高兴。再接着，事情就往恶化方向推进。在2023年的大部分时间，两国围绕着上述岛礁的控制权问题，多次发生海上船舰对峙。

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



马尼拉的政治算盘

从两国的海上实力看，菲律宾无疑不是中国对手，无论海警船的数量、吨位以及船舰配备的武器，菲律宾都不如中国，但它距离这几个岛礁近，有地利之便，可以随时来登岛，确实让中方有点防不胜防。

在这个“老鼠玩猫”的游戏中，菲律宾努力要达成的目标，是突破中方防线，登岛或者将用于加固马德雷山号的建筑材料运上这艘老旧军舰。做到这一步，对马尼拉有两个政治效果：一是向国际社会宣示菲方主权；二是向南海声索国表明，中方的严防并不可怕，只要和它“周旋”，总是有办法突破的，以此鼓动它们学菲律宾向中国发难，斗智斗勇，形成声索国和中国“打群架”的态势。如果做不到这一步，不能登岛或者将运补物资送上马德雷山号，也不要紧，菲方船舰同中方“周旋”的过程本身，同样可以起到相同的政治效果：向国际社会塑造菲律宾受中国这个“恶邻”欺负的形象，以此向美国表明菲方坚定站在抗中“第一线”；同时这也是向菲国内展示马科斯政权维护国家主权的决心和意志，提升其本人的名望，从而在菲国内的政治斗争中提高他的政治资本。

菲律宾的国内政治是家族政治，几十上百个政治家族垄断了菲律宾的权力。家族政治又和地方势力结合，现任总统马科斯代表的是北方首都圈的城市精英的利益，而前总统杜特尔特代表的西南地方的家族利益，两大势力在菲这届总统选举中结盟，将马科斯送上权力宝座，杜特尔特之女成为副总统，但是两者利益终究不一致，在对待菲内政、对中政策和对美政策上，渐渐分道扬镳，以致现在到了公开化的程度。马科斯要赢得这场权力斗争的胜利并确保其利益，除了必须争取军方和美国支持外（这两者又是一致的，菲军方高度亲美），如果能够延长总统任期则最好，因为可以利用总统职权最大程度地调动国家资源为自己服务，而菲宪法规定总统只能任一届6年，因此，假如能够修改宪法像多数国家一样将总统任期确立为两届，从而大大巩固马科斯的权力。但是修宪事大，一般的理由反对派和民众很难支持，领土主权的问题则容易激起民粹，这是各国政客屡试不爽的招数。马科斯在南海岛礁的问题上把自己塑造成菲国家主权和利益的坚定捍卫者，提升了他的总统声望，其民调已升高到60%，这为他接下来推进总统任期的修改是有帮助的。

华盛顿的支持

美国不会反对他修改宪法，表面的理由当然这是菲内政，真实的原因是在马科斯的主政下，菲已成为美在东盟抗中的先锋。如果马科斯真因在黄岩岛和仁爱礁等同中国的冲突而让他得以修宪连任，美国能牢牢地把菲抓在手上和中国对抗，怎么会反对呢？有一种说法，马科斯有案底在美手上，在他当选总统前，还被美通缉，这或许是原因之一。但马科斯也清楚，菲作为美前殖民地，几乎整个精英阶层，都和美有着千丝万缕联系，美国在菲有着巨大影响力，这点和台湾一样。他不可能摆脱华盛顿的左右，而他又不像杜特尔特，有西南绵南老岛等地方势力的支撑，后者也没有把柄被美抓着，所以美国不能对他怎么着。相反，和华盛顿搞好关系，利用美国的支持，菲才有底气和中国在南海对抗，单靠菲自己的力量，是捡不到便宜的。

华盛顿也很清楚，要把马科斯和整个菲律宾抓在手上，美国的支持必不可少。所以，华盛顿向马尼拉强调，美对菲的安全承诺坚如磐石。远的不讲，今年3月，华盛顿就来了商务部长和国务卿造访菲律宾，特别是后者访问菲期间，专门重申了对菲防御承诺。4月，马科斯将再访华盛顿，和日本首相岸田以及美国总统拜登举行首届三方峰会，共同讨论“印太安全”问题。菲还宣布将同美方于4月开展联合军演。23日中国海警船对菲运补船水炮攻击后，美国务院发言人谴责中国这一危险行为，称中方此举阻碍航行自由，破坏地区稳定，无视国际法，呼吁中方遵守南海仲裁裁决，并重申美菲共同防御条约适用于针对包括菲海警船的武装攻击。可以说，美国从经济到军事的支持，让菲律宾敢和中国玩老鼠撩拨猫的游戏。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

危险的“老鼠玩猫”游戏

中国当然也了解菲国内状况和菲美的此种“勾连”。有中方学者就直言，南海当前紧张局势是“服务个别政客不正当利益需求造成的”，这“个别政客”显然指的是马科斯。官方则一再将此归咎于菲律宾违背20多年前和中方达成的会拖走马德雷山号的承诺，也批评美国在背后为菲撑腰，煽风点火，比如，中国外交部副部长陈晓东日前在最新冲突发生后同菲副外长拉扎罗通话中就批评美方言论完全罔顾事实、颠倒黑白，指美方不是南海问题当事方，却屡屡插手、挑拨中菲涉海问题，无端攻击指责中方，企图搅乱地区局势，还动辄以美菲共同防御条约相威胁，明目张胆地为菲方侵犯中方主权撑腰打气。

客观来说，中国的行动有所克制，面对菲律宾的一再闯滩之举，仅仅是海警以水炮驱之，而未动用武力，更未出动军舰。这并不是中国道德高尚，不想以大欺负小，而是考虑一旦武力驱赶，美国会启动美菲共同防御条约，协防菲律宾；另外，也担忧破坏中国和东盟的关系，让东盟特别是声索国警惕中国。

然而，菲中之间的“老鼠玩猫”游戏时间长了老鼠总有被猫咬着的时刻。作为相对弱势的一方，菲律宾敢和中国在南海斗法，背后是美国的支持可能给了它错误的信号。美国虽表态中国对菲海警船的武装攻击会触发美国协防菲，但倘若两国真发生武力冲突，美国未必就一定会武力介入，可对马尼拉来说，美国这样表态已经产生了催眠效果，再加上马科斯的私心，让菲敢在南海迎战中国。但菲律宾的行为已在激怒北京，陈晓东就警告，中菲关系正处在十字路口，何去何从，菲方务必慎重行事，劝告菲悬崖勒马，尽快回到谈判桌同中方协商妥处分歧的正轨。中国国防部新闻发言人也对中菲之间的冲突表态称，如果菲方一再挑战中方底线，中方将继续采取坚决果断措施，坚定维护自身的领土主权和海洋权益。当北京判断马尼拉有意“以一系列复杂、外溢式的不负责任行动将对抗升级到极其危险的准军事行动层面”，除非中方只是打嘴炮，否则也就只能应招，提高冲突的行动等级。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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