客座评论: 中国股市崩盘或将导致社会风险

时评人邓聿文指出，中国股市的下跌已经不能仅仅用经济因素来解释，更多可能是由政治因素诱发的信心危机，必须从政治角度才能得到合理解释。由此也不难明白中国当局为什么要在春节前夕救市了，因为担心可怕的民意反转。
（德国之声中文网）观察家们在评估2024年的中国经济和社会风险时，多数聚焦在房地产和地方债务上，因为这两者是中国最近几年讨论最多、拖累经济增长的头号因素，也是中国当局用力最多的两个领域。虽然经过数年的治理，房地产和地方债的风险释放了很大一部分，但市场的风险并未完全出清，对这两者来说，2024年依然会是艰难的一年。
然而，未料在进入2月时，股市的风险骤然大增，从其对社会心理造成的冲击而言，要大过房地产和地方债务。后二者特别是房地产对社会心理面的影响也非常大。如果房价暴跌，房产公司倒闭，就像2008年的美国次贷危机一样，牵连金融机构不说，普通民众拥有的房产财富价值也会剧烈缩水，考虑很多城市家庭贷款买房，房价暴跌对他们的打击尤其大。这也就是当局在调控房地产时不敢去刺破房价泡沫的原因，尽管现在多数城市的二手房价实际跌幅也已很大。
相比楼市，股市的流动性强，其短期的波动性要比楼市大得多，股市的暴跌瞬间会让一个股民破产。而暴涨暴跌被认为是中国股市的一个特点。不过，这都是过去的事了，从2015年的股灾发生后，沪市A股就没有超过3800点。过去两年，中国股市一直在跌，2022年，沪市跌了15.13%，2023年再跌3.7%。深市和创业板跌得更多。今年开年以来，又是跌跌不休，在2月5日汇金入市前，沪市跌幅高达9%以上，两次击穿2700点，最低跌到2635点。
与此同时，全球股市都在欢乐地上涨，美日德法意印等股市都创历史新高，就连阿根廷这样经济糟糕的国家，股市也在上涨。中国内地和香港股市，是全球唯一两家连续三年都在下跌的市场。这已经不能仅仅用经济因素来解释。虽然对中国经济的真实增长水平，外界争议很大，但股市已经脱离了中国经济的基本面，不能反映真实的经济状况。换言之，中国股市三年的下跌，尤其是今年以来的暴跌，更多可能是由政治因素诱发的信心危机，必须从政治角度才能得到合理解释。把中国股市和香港股市对照起来，这一点会看得更清楚。
外资撤离中国和香港股市，是两地股市不断下跌的一个重要因素。中国和美国及西方国家的关系紧张，让外资特别是美资出于安全考虑，陆续从中国和香港的股市撤出。股市讲究的是流动性，流动性一枯竭，好比人体的输血功能被阻断，慢慢等死。中国股市大发展的前20年，是中国和西方和平共处的20年，大量西方资本涌入股市，但在中美贸易战开打后，两国关系日趋紧张，美国不但在高科技上围堵和打压中国，也限制对中国的投资，拜登政府去年就颁布行政令，不准美国的各种基金和养老金等投资中国，包括二级市场，原有的美资撤离中国市场的步伐只会更快，其他的西方国家也会跟着美资撤出中国股市。
以西方资本为主的外资撤离中国股市，这是当局不能控制的。只要中美竞争关系一日不变，地缘政治环境对中国的不友善就一日难改。而资本是最敏感的，对有高度风险的市场，当然是早点快点撤出。西方资本流出中国，也会感染到中国自己的资本跟着流出。但中国资本的流出，还有着更复杂的成因，不过，从政治角度，都可以把它们看作是资本对当局的不信任。
沪市A股为什么在2022年有15.13%的跌幅？显然和中国尚处于动态清零特别是上海封城以及20大这两起事件有着密切关系。2022年全球所有国家，除中国外，都开放了，而中国仍处于封闭状态，影响的不仅是中国和其他国家的旅游和贸易往来，还有民众对这个政权的失望。期间发生的上海封城，严重挫伤了全国人民尤其是上海市民对习近平的政治信任。但这样一个人，竟然在二十大连任、开始第三任期，建立自己的亲信管治团队，进一步强化独裁。这些举措和这种政治格局无疑会让资本有寒蝉效应，感觉不安，逃离资本市场。上海封城期间和二十大前后几月，正是该年股市跌得最重的阶段。这不是一种巧合。
今年开年来的暴跌，和1月16日在中央党校召开的金融高质量发展专题研讨班又有着直接的、脱不开的关系。在这次研讨班的开班式上，习近平提出要建立中国特色金融发展之路，与西方金融模式要有本质区别。所谓中国特色金融发展之路，首要的一条是坚持党中央对金融工作的集中统一领导，并把防控风险作为金融工作的永恒主题。对于精明的投资人来讲，党对金融工作的集中统一领导，其政策含义是什么，他们不会不清楚。习近平还强调金融监管要“长牙带刺”、有棱有角。这些信号会让资本，包括仍留在中国二级市场的外国资本，快跑为先。彭博社日前报道，外国投资人已从中国撤出数十亿美元的资金。摩根斯坦利对中国市场仓位的配置，也降到24%的最低位。
当局对股市的下跌，不能说不重视。去年以来，监管部门针对股市问题，不断进行信心喊话，出台了很多措施堵漏洞，提信心。然而，一方面，证监会的权力有限，超出市场自身的问题，它就有点无能为力，而市场信心的问题，根本不是监管部门能够解决的；另一方面，包括证监会在内，监管部门出台的措施，从投资者看来，有点避重就轻，隔靴搔痒，对市场的实质性问题，如IPO、转融通、上市公司减持、信息披露等，要么没有回应市场要求，要么蜻蜓点水，让投资者很失望，认为当局并不真正重视股市，所谓的救市只是做做样子，并不太想救市。从而，监管部门行动上的拖泥带水反有可能促使股市加速下跌。
是市场误读了当局的信号吗？非也。对中国股市，当局让它承担了太多的功能，有些功能本不该由它承担的。功能太多，功能之间就互相冲突，这就导致它最基本的某些功能要么被忽视，要么被过度榨取。比如，从市场融资是股市的基本功能之一，但是中国股市IPO的数量超过了美国这样的老牌市场，从而放行了大量垃圾公司上市。一个垃圾股充斥的市场，会让投资者获不了投资收益，而在股市下跌时，比如像目前这种下跌幅度，这些垃圾股的市值仍然太高，股市还有巨大的下跌空间，从而造成当局救市的某种两难处境：不救，难过民意关；要救，在保护这些垃圾股。
事实上，中国的监管部门和市场派学者，多年来秉持一种“奇怪”的看法，股票上涨是积累风险，股票下跌是风险释放。这跟股市垃圾股太多有着密不可分的关系。不仅如此，持这种看法，当市场出现暴跌，反而会认为是好事，就会漠视乃至容忍股市在一段时间内下跌，甚至认为跌得还不够。这是当局救市迟缓的原因。
暴涨暴跌对股市的健康发展自然很不利，但如果暴涨政府来打压，暴跌则不去干预，就很难说得通。对中国这个市场来说，很多时候暴涨或暴跌并非由经济的因素引起，尤其长期处于下跌过程或者短期跌幅巨大，政府是不能袖手旁观的。过去中国政府有过几次救市。而本轮股市已经跌了两年，进入今年下跌加速。尽管如此，在过去两年，社会对股市的下跌没有太强反应，因为对股民来讲，这已经司空见惯。然而，最近的暴跌终于让民众有点忍无可忍，原因在于，几千万股民，没有多少人能够经得住这种暴跌，再跌下去，几乎所有人的股市资金都要归零。几千万股民背后是几千万家庭。本来，经济萧条，大家的日子都过得憋屈，眼见着财富在股市一天天缩水，而当局只喊口号却不拿出实际行动，当然会让民众郁闷的情绪来一个大爆发。所以，在上周五股市暴跌后，没有一点预警，股市突然间成了全民讨论的对象，大众嘲讽当局，甚至跑到美国驻华使馆的微博区去表达不满，这是要让人有多么失望才会这样做，就连平日在很多话题上维护中国政府的自干五，在股市问题上，都抨击当局无所作为。
由此不难明白当局为什么一定要在春节前夕救市了，因为它看到了这种可怕的民意反转。倘若股市继续下挫，很可能在春节会发生一些不测事件，让当局想营造一个欢乐祥和的春节都成问题。2024年，中国注定不平静，凡是会影响社会大局稳定的事情，都会使当局寝食难安。现在，在房地产外，又多了一个股市风险源。
邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。
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