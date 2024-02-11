客座评论: 中国股市崩盘或将导致社会风险

（德国之声中文网）观察家们在评估2024年的中国经济和社会风险时，多数聚焦在房地产和地方债务上，因为这两者是中国最近几年讨论最多、拖累经济增长的头号因素，也是中国当局用力最多的两个领域。虽然经过数年的治理，房地产和地方债的风险释放了很大一部分，但市场的风险并未完全出清，对这两者来说，2024年依然会是艰难的一年。

然而，未料在进入2月时，股市的风险骤然大增，从其对社会心理造成的冲击而言，要大过房地产和地方债务。后二者特别是房地产对社会心理面的影响也非常大。如果房价暴跌，房产公司倒闭，就像2008年的美国次贷危机一样，牵连金融机构不说，普通民众拥有的房产财富价值也会剧烈缩水，考虑很多城市家庭贷款买房，房价暴跌对他们的打击尤其大。这也就是当局在调控房地产时不敢去刺破房价泡沫的原因，尽管现在多数城市的二手房价实际跌幅也已很大。

相比楼市，股市的流动性强，其短期的波动性要比楼市大得多，股市的暴跌瞬间会让一个股民破产。而暴涨暴跌被认为是中国股市的一个特点。不过，这都是过去的事了，从2015年的股灾发生后，沪市A股就没有超过3800点。过去两年，中国股市一直在跌，2022年，沪市跌了15.13%，2023年再跌3.7%。深市和创业板跌得更多。今年开年以来，又是跌跌不休，在2月5日汇金入市前，沪市跌幅高达9%以上，两次击穿2700点，最低跌到2635点。

中国股市为何暴跌？

与此同时，全球股市都在欢乐地上涨，美日德法意印等股市都创历史新高，就连阿根廷这样经济糟糕的国家，股市也在上涨。中国内地和香港股市，是全球唯一两家连续三年都在下跌的市场。这已经不能仅仅用经济因素来解释。虽然对中国经济的真实增长水平，外界争议很大，但股市已经脱离了中国经济的基本面，不能反映真实的经济状况。换言之，中国股市三年的下跌，尤其是今年以来的暴跌，更多可能是由政治因素诱发的信心危机，必须从政治角度才能得到合理解释。把中国股市和香港股市对照起来，这一点会看得更清楚。

外资撤离中国和香港股市，是两地股市不断下跌的一个重要因素。中国和美国及西方国家的关系紧张，让外资特别是美资出于安全考虑，陆续从中国和香港的股市撤出。股市讲究的是流动性，流动性一枯竭，好比人体的输血功能被阻断，慢慢等死。中国股市大发展的前20年，是中国和西方和平共处的20年，大量西方资本涌入股市，但在中美贸易战开打后，两国关系日趋紧张，美国不但在高科技上围堵和打压中国，也限制对中国的投资，拜登政府去年就颁布行政令，不准美国的各种基金和养老金等投资中国，包括二级市场，原有的美资撤离中国市场的步伐只会更快，其他的西方国家也会跟着美资撤出中国股市。

资本的流出，可以看作是资本对当局的不信任

以西方资本为主的外资撤离中国股市，这是当局不能控制的。只要中美竞争关系一日不变，地缘政治环境对中国的不友善就一日难改。而资本是最敏感的，对有高度风险的市场，当然是早点快点撤出。西方资本流出中国，也会感染到中国自己的资本跟着流出。但中国资本的流出，还有着更复杂的成因，不过，从政治角度，都可以把它们看作是资本对当局的不信任。

沪市A股为什么在2022年有15.13%的跌幅？显然和中国尚处于动态清零特别是上海封城以及20大这两起事件有着密切关系。2022年全球所有国家，除中国外，都开放了，而中国仍处于封闭状态，影响的不仅是中国和其他国家的旅游和贸易往来，还有民众对这个政权的失望。期间发生的上海封城，严重挫伤了全国人民尤其是上海市民对习近平的政治信任。但这样一个人，竟然在二十大连任、开始第三任期，建立自己的亲信管治团队，进一步强化独裁。这些举措和这种政治格局无疑会让资本有寒蝉效应，感觉不安，逃离资本市场。上海封城期间和二十大前后几月，正是该年股市跌得最重的阶段。这不是一种巧合。

今年开年来的暴跌，和1月16日在中央党校召开的金融高质量发展专题研讨班又有着直接的、脱不开的关系。在这次研讨班的开班式上，习近平提出要建立中国特色金融发展之路，与西方金融模式要有本质区别。所谓中国特色金融发展之路，首要的一条是坚持党中央对金融工作的集中统一领导，并把防控风险作为金融工作的永恒主题。对于精明的投资人来讲，党对金融工作的集中统一领导，其政策含义是什么，他们不会不清楚。习近平还强调金融监管要“长牙带刺”、有棱有角。这些信号会让资本，包括仍留在中国二级市场的外国资本，快跑为先。彭博社日前报道，外国投资人已从中国撤出数十亿美元的资金。摩根斯坦利对中国市场仓位的配置，也降到24%的最低位。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 开年不利 2024开年以来中国股市持续下跌，三大指数集体低开的背景下，国务院本周承诺要采取措施稳定市场、提振信心，央行随后宣布降准降息措施，股市之后出现短暂反弹。有涨就有跌，A股30多年的历史中，股民也经历了一次次惊心动魄的过山车之旅。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市三十年 1990年12月19日的上海见证了中国史上的一个“第一”，这一天上海证券交易所开市，这标志着中国证券市场的正式诞生。一年后深交所也正式开业。迄今为止，中国股票市场走过30余载。一路上起起落落，一代代股民也在牛市和熊市的转换中成长。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市风云 最近热播的爆款电视剧《繁花》讲述了90年代上海生意场上的风云故事，其中关于90年代初股市的不少情节也燃起了股民的一波回忆杀。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 邓小平南巡 1992年邓小平南巡，在讲话中他鼓励股市试验。由此激发一轮牛市。第一财经报道，当年的11月17日，天宸股份人民币股票上市，沪指完成最后一跌，一轮牛市启动。3个月内快速上涨，涨幅高达301%，这个涨幅至今为股民津津乐道。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 牛去熊来 俗话说股市有风险，投资需谨慎，正所谓 三十年河东三十年河西，有涨就有跌，有牛市自然也有熊市。2005年的6月，经过A股几年漫漫熊途，击穿1300点的心理关口之后，终于跌破千点大关，创出了998点的低点。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 历史大顶 不过在一轮轰轰烈烈的股权分置改革等因素的影响下，各路资金快速涌入，短短两年后就出现了史无前例的大牛市行情。2007年10月，A股出现6124的历史高点，至今没有被打破。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 赴港上市潮 2007年，内地上市公司在香港股票市场也表现抢眼。根据中国政府网，截至当年12月14日，内地上市公司数目占香港上市公司总数的61%,市值占总市值的58％, 图为2004年10月的香港交易所。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 "股灾"模式 2015年4月证监会开放A股市场"一人多户"限制，允许每名投资者最多可以开立20个A股账户。两个月后沪市达到5178点，达到近8年来的最高点位。众多股民情绪沸腾，市场一片其乐融融，当时很多散户投资者并不知道，这就是此轮牛市的终点。按照证监会的要求，各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户，遏制借债炒股。市场突现恐慌气氛，沪深指数之后急速下挫，两个多月急跌45%，接近腰斩。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 证监会高官 2013年3月至2016年2月肖钢担任证监会主席，也是被视为中国股市极富灾难性的时间段：三次股灾，两次熔断，近20次千股跌停。大批股民认为证监会对2015年的股灾应对不足。2016年2月，肖钢被免去证监会主席职务。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 熊冠全球 刘士余接替肖钢上任证监会主席后掀起“监管风暴”。但2018年上证综指全年跌幅24.59%，深成指和创业板年跌幅则高达34.42%和28.65%，被股民戏称“熊冠全球”。2019年1月刘士余被免去证监会主席一职。5月19日，中纪委发布消息称，刘士余因涉嫌违纪违法，主动投案配合调查。目前的证监会主席是易会满。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 跌跌不休 过去一年多以来，中国股市的跌势尤其刺眼也是因为，其他股市的表现相当不错。《华尔街日报》报道，美国股市去年大幅飙升，并在本周创下新高。日本日经指数在2023年上涨了28%，目前处于三十多年来的最高水平。今年年初迄今，该指数上涨9.1%。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 拥抱日本股市 在本土股市低迷的背景下，一些中国散户也选择日本股市，加入了抢购日本股票的行列。《华尔街日报》援引金融数据提供商万得(Wind)的统计，四只追踪日经指数的中国上市ETF上周实现约26亿美元的成交额，是有记录以来交易最繁忙的一周。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 央行出手 中国人民银行行长潘功胜本周三在新闻发布会出人意料地宣布了降准降息的消息。有分析师指出，这表明政府希望出台政策，确保经济在新的一年有良好开局。不过《华尔街日报》指出，有经济学家认为此举措效果有限，这个全球第二大经济体需要出台更强有力的提振措施。



当局对股市的下跌，不能说不重视。去年以来，监管部门针对股市问题，不断进行信心喊话，出台了很多措施堵漏洞，提信心。然而，一方面，证监会的权力有限，超出市场自身的问题，它就有点无能为力，而市场信心的问题，根本不是监管部门能够解决的；另一方面，包括证监会在内，监管部门出台的措施，从投资者看来，有点避重就轻，隔靴搔痒，对市场的实质性问题，如IPO、转融通、上市公司减持、信息披露等，要么没有回应市场要求，要么蜻蜓点水，让投资者很失望，认为当局并不真正重视股市，所谓的救市只是做做样子，并不太想救市。从而，监管部门行动上的拖泥带水反有可能促使股市加速下跌。

是市场误读了当局的信号吗？非也。对中国股市，当局让它承担了太多的功能，有些功能本不该由它承担的。功能太多，功能之间就互相冲突，这就导致它最基本的某些功能要么被忽视，要么被过度榨取。比如，从市场融资是股市的基本功能之一，但是中国股市IPO的数量超过了美国这样的老牌市场，从而放行了大量垃圾公司上市。一个垃圾股充斥的市场，会让投资者获不了投资收益，而在股市下跌时，比如像目前这种下跌幅度，这些垃圾股的市值仍然太高，股市还有巨大的下跌空间，从而造成当局救市的某种两难处境：不救，难过民意关；要救，在保护这些垃圾股。

事实上，中国的监管部门和市场派学者，多年来秉持一种“奇怪”的看法，股票上涨是积累风险，股票下跌是风险释放。这跟股市垃圾股太多有着密不可分的关系。不仅如此，持这种看法，当市场出现暴跌，反而会认为是好事，就会漠视乃至容忍股市在一段时间内下跌，甚至认为跌得还不够。这是当局救市迟缓的原因。

暴涨暴跌对股市的健康发展自然很不利，但如果暴涨政府来打压，暴跌则不去干预，就很难说得通。对中国这个市场来说，很多时候暴涨或暴跌并非由经济的因素引起，尤其长期处于下跌过程或者短期跌幅巨大，政府是不能袖手旁观的。过去中国政府有过几次救市。而本轮股市已经跌了两年，进入今年下跌加速。尽管如此，在过去两年，社会对股市的下跌没有太强反应，因为对股民来讲，这已经司空见惯。然而，最近的暴跌终于让民众有点忍无可忍，原因在于，几千万股民，没有多少人能够经得住这种暴跌，再跌下去，几乎所有人的股市资金都要归零。几千万股民背后是几千万家庭。本来，经济萧条，大家的日子都过得憋屈，眼见着财富在股市一天天缩水，而当局只喊口号却不拿出实际行动，当然会让民众郁闷的情绪来一个大爆发。所以，在上周五股市暴跌后，没有一点预警，股市突然间成了全民讨论的对象，大众嘲讽当局，甚至跑到美国驻华使馆的微博区去表达不满，这是要让人有多么失望才会这样做，就连平日在很多话题上维护中国政府的自干五，在股市问题上，都抨击当局无所作为。

由此不难明白当局为什么一定要在春节前夕救市了，因为它看到了这种可怕的民意反转。倘若股市继续下挫，很可能在春节会发生一些不测事件，让当局想营造一个欢乐祥和的春节都成问题。2024年，中国注定不平静，凡是会影响社会大局稳定的事情，都会使当局寝食难安。现在，在房地产外，又多了一个股市风险源。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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