 客座评论: 中国对美采取更具对抗性的姿态 | 评论分析 | DW | 08.08.2022

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评论分析

客座评论: 中国对美采取更具对抗性的姿态

中国外交部针对佩洛西访台宣布了反制措施，政论家邓聿文认为，这些反制举措是精心挑选的，表明北京在和美国的关系中已采取更具对抗性的姿态。尽管北京的八项反制不会对美国造成太大伤害，可它们“侮辱性极强”。两国关系经此一举，只会变得比之前更糟糕。

政论家邓聿文认为，中国关系经此一举，只会变得比之前更糟糕

政论家邓聿文认为，中国关系经此一举，只会变得比之前更糟糕

（德国之声中文网）中国外交部对美国众议院议长佩洛西访台宣布了反制措施，除了直接制裁佩洛西本人及其直系亲属外，还包括取消安排中美两军战区领导通话、国防部工作会晤、海上军事安全磋商机制会议，暂停中美非法移民遣返合作、刑事司法协助合作、打击跨国犯罪合作、禁毒合作和气候变化商谈共八个项目。这些反制举措是精心挑选的，表明北京在和美国的关系中已采取更具对抗性的姿态。

今非昔比的中美实力对比

作为美国的第三号政治人物，佩洛西的访台在北京看来不可接受。中美的实力已非20多年前金里奇议长首次来台访问可比，尽管美国的总体实力仍强于中国，但没有压倒一切的优势，尤其如果在台海发生冲突，美军没有必胜把握。96年导弹危机时美两艘航母开进台湾海峡，中国的军演就适可而止，然而此次面对解放军三天的“锁台军演”，美国里根号航母转身离开，不管美中军方对此是否有过默契，美国不愿升级事态本身说明它清楚知道今天面对的解放军和中国已非吴下阿蒙。

这种实力对比的变化让北京特别是习近平不能容忍佩洛西的访台，因为他也清楚知道，破窗效应一旦形成，以后此类麻烦会接连不断，让中国难以应对，甚至有比西方政要访台更严重的冲击中方底线的事情发生。

政论家邓聿文说，当北京越来越认识到拜登政府的“一中政策”不过是用台湾来牵制中国，本来就稀薄的信任也就完全消失

政论家邓聿文说，当北京越来越认识到拜登政府的“一中政策”不过是用台湾来牵制中国，本来就稀薄的信任也就完全消失

北京对拜登政府彻底失去信任

那么如何理解北京未直接对佩洛西访台行程采取某种军事干扰手段？我倾向认为应该是习对拜登误判了他能劝阻佩洛西不要来台，致使北京未采取直接针对佩洛西来台行程的干扰手段。但不管是不是这个原因，由于未能阻止佩洛西访台让中国民众受到极大伤害，民意把不满情绪撒向中国官方和习近平，致使他的权威继上海封城后再次受挫，虽然这不至影响二十大连任，可他也必须对民意有所交代和修补，所以随后才有锁台军演和对台湾的经济惩罚，并直接把批判的矛头指向蔡英文。对美国，除了严词批判外，也采取报复手段，以展示放佩洛西来台不是怕美国，不会屈服美国的压力和意志。

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美国众议院议长佩洛西访台后，中国首次发导弹穿越台北上空、派无人机飞过台湾外岛，遣军舰到台湾本岛周边巡航并越过非正式缓冲区海峡中线。这些行动能够让习近平挽救无法阻止佩洛西访台而引发的危机吗？北京发泄怒气后还会怎样？

虽然官方行程表中没有提及台湾，但美国众议院议长佩洛西仍在离开马来西亚之后在台湾短暂停留。佩洛西访台的必要性以及访台之后带来的影响，成为台湾舆论焦点。

美国众议院议长佩洛西在访台过程中为什么强调六四镇压的历史？时评人长平认为，佩洛西展示了历史是一个延续的过程，台湾有机会做出更大的历史贡献。

习近平的两难之处在于，如果采取的军事行动力度不足，将无法向国内民众交代；而如果力度太强，又担心和美军发生军事冲突。

这值得吗？佩洛西对台湾的访问仅仅持续了19个小时，但已经给该地区带来了巨大影响。德国之声中文部主任Philipp Bilsky指出，目前空气中弥漫着潜在的战争威胁，而它涉及的是世界两大强权、两大核武国家。

中國自週四展開軍演，並在台灣周邊海域發射導彈，美國白宮指責中國的舉動是試圖改變現狀的「重大升級」，且「不負責任」。與此同時，白宮宣布延長雷根號在南海停留時間，並推遲洲際彈道飛彈試射，密切監控相關情況。

可以说，经由此事，北京对拜登政府彻底失去信任，如果说之前还抱有某种期待的话。中国外交部副部长谢锋深夜召见美驻华大使伯恩斯，在迄今围绕佩洛西访台中国官方对美国的谴责中，口气严厉之程度，未有超过他的。其中有一段引述如下：“美国政府必须承担责任。一段时间以来，美方说一套做一套，不断歪曲、篡改、虚化、掏空一个中国原则，企图越红线、搞突破，不择手段打“台湾牌”，而且愈演愈烈，删除美国务院网站“台湾是中国的一部分”等关键表述，将台湾纳入所谓“印太战略”，明目张胆提升美台关系，变本加厉推进对台军售，公然叫嚣助台提升“非对称战力”，为“台独”分裂活动撑腰打气。美国政府本应约束佩洛西恣意妄为，制止佩洛西倒行逆施，却放任纵容，沆瀣一气，加剧台海紧张局势，严重损害中美关系。”

这段话反映了北京对中美关系现状的认知，也间接透露出习对拜登能阻止佩洛习访台的误判。当北京越来越认识到拜登政府的所谓一中政策不过是用台湾来牵制中国，更频繁地打台湾牌，用台湾来刺破习划下的一个又一个红线后，本来就稀薄的信任也就完全消失。可想而知，此种情况下，北京能够采取的也唯有对抗。拜登政府的对华政策是竞争、对抗、合作，在应该竞争的领域竞争，在需要对抗的领域对抗，在可以合作的领域合作。对拜登政府的这个对华指导方针，北京过去就强调，这是美国打压中国的障眼法，不要指望一边和中国竞争与对抗，一边又要求中国配合美国合作，这是做不到的。北京虽有这种表述，可实际上尤其在某些需要双方面对的共同问题和全球议题，在美国的压力下，中国还是和美国进行了有限合作，最明显的就是打击跨国贩毒和气候事务。

剩下的只有对抗

然而如今从北京作出的八项反制看，合作没有，剩下的只有对抗。八项反制三项事关军事交流，被取消，五项涉及民事交流和全球议题，被暂停。按照中国官媒的解读，这八项交流都是美国更有求于中国的领域，某种程度上确实如此，特别是在军事和禁毒合作以及气候商谈方面。在一个对抗性的关系中，有限的军事交流和沟通是保证这种对抗关系不发生擦枪走火乃至走向战争的保证。而拜登政府应该是没有做好和中国开战的准备，不想和中国发生军事摩擦。禁毒合作对美国也很重要，美国是个毒品大国，吸毒者众多，毒品的一个来源，是中国输入美国的芬太尼。特朗普曾把禁止芬太尼流入美国市场作为一个重要问题要求中国做到。气候事务不仅是拜登政府的关键政策目标，也是一个事关全球利益的紧迫议题。而要减少全球的碳排放，离不开美中合作。美国气候特使克里在去年美中高层陷入僵局之际，两次以气候议题为名访华，促成第二次拜习通话。尽管俄乌战争后各国似乎都不再重视气候问题，但这种情况应该不会太长，各国仍然要面对日益严峻的气候形势。拜登要想在气候议题上发挥美国的引领作用，还必须同中国合作。

有鉴于此，北京的八项反制措施遭到拜登政府的批评。如布林肯指责中国停止与美国之间的关键沟通渠道是“不负责任的举措”，批北京暂停气候商谈是把全球关切议题当作“人质”来要挟美国。五角大楼代发言人布雷塞尔亦表示，现在正是美中最需要双方军方互相沟通的时候，中方的举动是不负责任的。北京通过此举特别是取消军事交流则是要向美国表明，两军的交流已不再有意义，中国不接受美国版本的“护栏说”，解放军有能力将基于对现实事态的感知，对任何来自美军的侵犯行为采取实时的反制措施。尤其是在目前这个敏感时刻，如果美军以“航行自由”的名义穿越台湾海峡，扰乱解放军的演习，安抚台湾，中国不怕和美国擦枪走火。由此来看，习近平至少今年也不会再跟拜登通话，更不用说线下见面会谈了。

尽管北京的八项反制不会对美国造成太大伤害，可正如前面分析指出的，它们“侮辱性极强”。对世界头号强国来说，它什么时候被其他国家这么制裁过。佩洛西访台激起的巨大风波，以及北京表现出的更具对抗性的姿态，让拜登政府今后操作台湾议题会选择一种更谨慎的方式，但不会按照北京的要求放弃对中国打台湾牌，不管有没有中期选举的压力。两国关系经此一举，只会变得比之前更糟糕。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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    作者: 乐然


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