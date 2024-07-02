客座评论： “三明治”里习近平的平衡术

美国和北约对中国最近再次提出警告，规劝中国不要在军事上帮助俄罗斯，并指出如果中国不接受劝告，则将要采取措施。但另一方面，普京也在用各种手段来警示北京，不要跟西方走得太近。

俄罗斯总统普京5月16日对中国进行国事访问并与习近平举行会谈 图像来源: Sergei Guneyev/AFP/Getty Images

（德国之声中文网）美国国务卿布林6月18日表示，中国必须停止对俄罗斯国防工业基础的支持。布林肯当日与来访华盛顿的北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）会面，并出席联合记者会，指责中国支持俄罗斯的战争，并表示将继续支持乌克兰抵抗侵略。布林肯指出，中国正在为俄罗斯的国防工业基础提供关键支持。"我们对中国的深切担忧，不是提供武器，而是提供俄罗斯维持国防工业基础和自行生产所需的东西，包括更多的坦克、更多的弹药和更多的导弹，"他说，"这使得俄罗斯能够维持国防工业基础，维持战争机器，维持战争，所以这种情况必须停止。"

西方很明白，正是由于中国的支撑，俄罗斯的军工能力才得到了提升。譬如说俄罗斯卫星能力的提升，就是靠着过去两年由中国提供的微电子产品。同时，中国与俄方"分享了很多技术，这些技术对俄罗斯制造导弹和用于对付乌克兰的武器至关重要"。

与此同时，斯托尔滕贝格明确地说，"中国'鱼与熊掌不可兼得'。 他们不能继续与欧洲国家保持正常的贸易关系，同时又助长我们在欧洲看到的自二战以来最大的战争。所以在一定阶段，中国必须承担后果。"

在最近的七国集团（G7）峰会上，各国也均向中国小型银行发出"严厉警告"。

是不知道还是故意所为？

中方常见的回应是"在乌克兰危机问题上，中方从不拱火浇油，借机渔利，始终致力于劝和促谈"。 并向俄罗斯保证，"中俄关系的发展也不会为第三方所干扰"。但是，问题在于，作为决策者的习近平到底对西方尤其是欧洲对中国支持俄罗斯的不满，了解多少呢？

值得注意的是，波兰总统杜达访华时向习近平详尽地描绘了俄罗斯通过乌克兰战争给欧洲造成的灾难，并旁敲侧击告知习近平不要对俄罗斯予以帮助和支持，而习近平则一味地坚持说，"这是西方抹黑中国，我们跟俄罗斯进行的是正常贸易"。

波兰总统杜达6月24日访问中国时向习近平描绘了俄罗斯通过乌克兰战争给欧洲造成的灾难 图像来源: Pedro Pardo/AP Photo/picture alliance

但习近平实际上心里也应该明白，和平时期的贸易跟战争时期的贸易有着本质的区别。军民两用的技术与产品在战争时期就是战争物资。

俄罗斯媒体"察尔格莱德电视台" 不久前援引几位国防官员的话报道称，俄罗斯前国防部副部长塔季扬娜-舍夫佐娃（Tatyana Shevtsova）刚于 6 月中旬正式离职，没几天就叛逃至法国。这一事件意味着，舍夫佐娃将会帮助西方更清楚地了解中国如何对俄罗斯的国防工业作出具体贡献的。而这些信息对习近平用"正常贸易"来敷衍西方并不利。

平衡术是否能奏效？

自去年开始，由于中国经济的恶化，习近平领导的中国政府改变了以往的做法，即暂时收起了"东升西降"的理论，努力在俄罗斯和西方之间做一种平衡。这是因为俄罗斯和西方都能给中国带来好处，而西方则更重要。丢弃任何一方都对北京不利。

习近平和普京互称老朋友 图像来源: Sergei Bobylyov/AFP/Getty Images

对于西方就中国援俄的指责和警告，北京表面上表现出似乎不以为然。但实际上还是很在乎的。 这从今年3-4月中俄贸易量骤然下降就能看出，原因是中国的银行对去年年底拜登政府宣布的二级制裁确实也惊慌了一下，嘎然刹了车。但正是因为这样，后来却引起俄方的不满。于是，双方在普京今年五月访华时商讨出了一套对付西方的办法，即让东北地区的那些中小银行来承担以往中国大银行的支付和转账以及兑换业务。所以在最近一次的普习会面后，一切又照常了，中俄贸易量再次回升。 北京的考量是，那些中小银行国际化程度不高，所以即便受制裁也不碍大事。 但这是否能凑效，下面几个月就能查验。

西方会怎么做？

面对五月份习普会面后的局面，北约秘书长明确告知中方：中国再支持俄罗斯，就要付出"经济代价"。他向BBC透露，北约成员国正在进行对话，讨论可能实施的制裁措施，以应对所谓"中国对俄罗斯战争的支持"。

问题是，美国和北约手中有哪些牌，可能会出哪个牌来镇住中国。

可以想象，美国手中牌不管如何比欧洲国家要多。其中一个就是扩大二级制裁范围。美国财政部能对"俄罗斯军工基础"的定义从俄国防部门实体拓展到几乎所有已受美国制裁影响的俄个人和实体，令美国有权将全球任何与这些俄金融机构有业务往来的银行列入黑名单，这里当然也包括中国。同时，美国和北约也有能力动员西方其他国家从经济上强化对采取对中国不利的措施。这里日本的做法就是一个例子。

日本政府最近宣布，它将对在俄乌战争中援助俄罗斯的中国企业实施制裁，日本政府最近在内阁会议上决定，以回避对俄罗斯施加制裁为由，对在俄乌战争中援俄的包括中国在内的五个国家共11个实体，列为资产冻结或出口禁止的对象。在此应该指出，日本单独地对中国实体实施制裁，尚属首次。

中国外交部发言人林剑6月21日在例行记者会上说，"中方坚决反对没有国际法依据的单边制裁。中方在平等互利基础上同俄罗斯开展正常的经贸合作，这是中方的合法权利，不容外界干扰破坏"。相反，中方还威胁日本，"中方将采取一些必要措施，坚决维护自身的正当合法权利"。很难想象，如果其他西方国家也加入日本的行列，那北京是否忙得过来应付。

"三明治"中习近平的选择意义重大

当然，除了对习近平施加压力，西方国家也会用一些"恩惠"来拉拢北京。譬如说目前中欧在商榷的对电动车关税的问题。德国经济部长在北京的话实际上就有这样的暗示，即如果习近平改变其对俄罗斯的支持，也许更有利于关税问题的解决。

当然，也应该看到，普京实际上也在拉拢并同时对习近平提出警示。俄罗斯给北京的好处这里就不一一列举了。 普京对中国的邻国朝鲜、越南和印度拉拢和热络，就是对北京警示的手段之一。以朝鲜为例，正是普京跟金正恩深化了双方之间的国防和经济关系，才使得平壤有跟北京某些方面脱钩或者保持距离的迹象。譬如朝鲜不久前摒弃了中国的卫星，而采用俄罗斯卫星来传送国家电视节目，等等。

而从西方角度而言，有一点可以肯定的是，美国和北约必须在今年美国大选前后下一届政府接班之前，采取一切措施，阻止北京支援莫斯科的努力，迫使习近平稍微偏离莫斯科一点，从而使得乌克兰战争有一个根本性的改观。如果不是这样，一旦特朗普上台，加之像法国今后右派执政，整个乌克兰局势的不确定性则会更强。

本文作者张俊华为德籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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