客座评论:黄之锋被判刑揭示香港人的未来

黄之锋、周廷、林朗彦三人因去年包围警总事件被判刑。香港区议员巫堃泰认为，这显示的是法庭的量刑空间逐渐收窄，香港前途黯淡。
(德国之声中文网)香港西九龙法院判处著名民运人士黄之锋13.5个月监禁。黄之锋从2010年代起就踏上了抗争之路。这一判决为有勇气继续为自由抗争的民运人士和普通香港人揭示了未来。
可悲的是，这个未来是黯淡的。
去年，在政府大规模镇压政府总部外的反修例抗议活动十天后，香港人再次走上街头，因为立法机关还没有完全撤回授权政府可能将香港人引渡到中国大陆受审的《逃犯条例》。
在2014年的民主抗争中被判藐视法庭罪，当时才刚刑满出狱四天的黄之锋，呼吁香港人在离政府总部不远的警察总部外抗议，并要求与时任香港警务处处长的盧偉聰和平对话。为此，黄之锋与他的伙伴们被以组织非法集结罪名逮捕。
这项罪名源自香港的《公安条例》，而这部法律曾多次受到社会运动人士和联合国批评。如果三人或三人以上的群众朝同一个方向走，并准备「破坏和平」，这部法律就会把这座城市里的任何人关进监狱。在主权移交前，《公安条例》曾在英国政府的统治下一度放宽，但1997年后又恢复。
在2010年代初，法庭可能会判处组织者非监禁刑罚，如社区服务，甚至宣告他们无罪。但据观察，对未经许可组织集会的抗议领袖，法院一直在缩小量刑余地。
去年，对于在2014年带领民主静坐抗议的领导人戴耀庭教授，法院判处了16个月的刑期。法院也已涉及同一活动为由，判处黄之锋6个月刑期。今日的法院无疑让裁量余地变得更窄。
世人或许怀抱期待，希望黄之锋和他的伙伴判刑后，可能会激起香港街头的新一轮抗争。上周，黄之锋在前往法庭前，呼吁香港人活出精神。与他同辈的运动人士也试图通过脸书发帖，点燃香港人心中的火焰，希望《悲惨世界》电影的最后一幕能再次出现在现实生活中。
判决的影响之一，可以说是对香港人的寒蝉效应。从技术上讲，政府可以对所有在民主抗议中被捕的香港人进行追杀，香港特首林郑月娥也不排除这种可能性。
参与反修例抗议活动者有500多名民主人士被判刑，其中一些人目前正在服他们6年的刑期。目前仍有超过2000名香港人面临与抗议有关的法庭指控，另外约有1万名香港人，包括我在内，被捕后获保释。
当社会运动人士观察到了用检控进行迫害的趋势，而公开抗议所面临的指控变得更严峻、比以往都更迫切，在他们身上的压力是无法用言语形容的。再加上7月颁布的《国家安全法》，它赋予当局逮捕、拘留和关押异议人士的深远权力，去年夏天参与抗议的普通香港人可能会觉得这个城市「完了」，曾经被保障的自由和公民自由不复存在。
英国当局泄露的文件显示，由于活跃的港英护照(BNO)持有者增加了3倍，政府应该为香港人的「大逃亡」做准备。 抗议活动发生前，这份专门发给在英国统治下出生的香港人的护照大约有16.9万名活跃持有人，到今年年底，这个数字将上升到73.3万。
在《香港国安法》颁布后不久，英国首相约翰逊宣布推出BNO签证，允许在香港主权移交前出生的香港人可以搬到英国定居。北京认为这个将于1月底开放申请的签证是一种挑衅。
然而，在香港街头，海外房产的广告随处可见。著名的高中在近年记录到的辍学率刷新高，因为家长们都把孩子送到国外去享受不被审查的教育。现在看似一切如常，但已经有迹象表明，这个城市迟早不再是原来的样子。
香港人正处在个人前途的十字路口。黄之锋和其他民运人士被判刑，或许会促使香港人做下决定，如果留在这个曾经被他们称为家的城市，将会面临什么样的前景。
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