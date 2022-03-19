客座评论：“鸡同鸭讲”的拜习通话

（德国之声中文网）这是美中领导人今年以来的首次视频通话，也是去年11月以来的第二次。由于俄罗斯对乌克兰的入侵，拜登将通话重心放在制裁俄罗斯的问题上，美国务卿布林肯在二人通话前对媒体放话，若中国不配合美制裁俄，向俄提供经济和军事支援，要面临被美和西方二级制裁的后果。从白宫公布的新闻稿看，拜登确实警告习，中国如向俄提供实质性物质支持将会面临的影响和后果。但对于中国将会受到怎样的影响和后果，白宫发言人并没有回应。

习近平的“反警告”

然而，习近平完全无视拜登警告。习在通话中重申了北京对于乌克兰局势的原则立场，同时用两句中国老话——“一个巴掌拍不响”、“解铃还须系铃人”——含蓄告诫拜登，俄乌成为现在这个样子，美国也要负至少部分责任。习还指出，“作为大国领导人，我们要考虑妥善解决全球热点问题，更要考虑全球稳定和几十亿人民的生产生活。实施全方位、无差别制裁，受罪的还是老百姓。如果进一步升级，还会引发全球经贸、金融、能源、粮食、产业链供应链等发生严重危机，使本已困难的世界经济雪上加霜，造成不可挽回的损失。形势越是复杂，越需要保持冷静和理性。”外界对拜习通话的讨论，很少有人注意习说的这段话，或者把它解读成习在此是指美国和西方对俄的制裁升级将会导致全球严重危机，但它可能更是针对拜登警告的“反警告”，也即若美因中不愿站在在美一方而对中实施二级制裁，恐会在全球造成美不愿看到的后果。中国已有看法认为，以中国全产业链的优势，强大的制造能力，和世界贸易的密切联系，以及庞大的外汇储备，假如美国要像制裁俄那样制裁中国，必须三思，否则未必能占到便宜。习表达的其实也是这个意思。

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从中方公布的通话记录看，乌克兰局势不是习通话关切的重点，他在意的是中美关系本身特别是台湾问题。习直指中美关系还没有走出美国上届政府制造的困境，反而遭遇了越来越多的挑战，在台湾问题上，美国一些人向“台独”势力发出错误信号，十分危险，如果处理不好，会对两国关系造成颠覆性影响。习把中美关系出现目前局面的原因，直接归咎于美方一些人没有落实拜登的“四不一无意”承诺，对中方的战略意图作出了误读误判。用中国官方学者的话说，习其实是要告诉拜登，他在处理中美关系时用人不当。现在拜登的团队中，国务卿布林肯、国安顾问沙利文、印太协调人坎贝尔三人在对中态度上都是鹰派，他们无意去落实拜登的指示。但白宫简短的新闻稿，也看不出拜登对改善美中关系有什么兴趣，他和习的通话，是要在乌克兰问题上敲打中国，而非着眼于维护和改善双边关系。此乃美国当下的态度。

观看视频 02:03 习近平见“老朋友” 拜登夸“领导世界的大国”

一个在俄乌战争上警告中国，不要站在错误一方；一个劝告在美中关系和台湾问题上，不要越走越远。可见二人通话完全是鸡同鸭讲，毫无交集。明知这个结果，可拜登为何偏偏要向习近平发出通话邀约，后者又为何偏偏应约，这是外界最关心的。原因或许在于，双方虽知对方想的是什么，但要通过最高领导人的直接交流确认这点，以为下一步展开赤裸裸的全面竞争做准备。

从华盛顿来看，中方通过外交部发言人以及外交主管官员的再三表态，释放出了反战但不谴责俄、劝和促谈、解决乌克兰人道危机的表面中立，实则偏向俄的态度和立场。俄乌战争爆发后，中国外长王毅同布林肯等多国外长交换了意见和看法，清楚表达了中国对俄乌战争的原则和立场。3月14日，中国外交最高主管官员杨洁篪又飞往罗马，同美国安顾问沙利文进行了7个小时的“激烈”讨论。这次会谈也集中在中美关系和乌克兰这两个问题上。事后中方新闻稿只有杨洁篪怎么说，完全没有对美方立场的报道。

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以前中方对两国高层领导人的会谈，虽然新闻稿也以中方表述为主，但多少会反映一点对方的信息，而这次完全没有看到沙利文说了什么，由此可推断，双方分歧巨大，沙利文的话完全不合中方胃口。杨洁篪关于俄乌局势的说法和中国外交部此前的表述没有不同，也和习近平的此次表态完全一致。对中美关系和台湾问题，杨也表达了习在通话中表达的内容。故拜登从沙杨的罗马会谈里，已清楚地知道中方在乌克兰问题和同俄罗斯的关系上，所持的立场和态度，若无特别意外，习是不可能在随后几天就会有所改变。按理，拜登没有必要发起这场通话，所以这么做，就是要习亲自确认这点。有了这个确认，接下美国的全球布局，才更有针对性。

同样，习近平也是要拜登确认他对中美关系和台湾问题的真实看法和态度。拜登上次视频通话提出了处理美中关系的“四不一无意”，但该承诺没有得到美方的认真对待，相反，在北京看来，美在台湾问题上出现了一些怂恿、放纵“台独”的危险举动。这到底是拜登的团队违背了其旨意，还是拜登愿本就不打算改善美中关系，抑或在目前这种对抗氛围下，即使拜登有心改善亦无力做到？估计习不会简单地认为是拜登的手下阳奉阴违，不把他的话当回事。无论何种原因导致拜登的“四不一无意”成为空洞承诺，习都会认为，在可见之未来，中美关系完全没有转好之可能，尤其美国会频繁地打台湾牌，利用台湾来牵制和遏制中国的发展。

中国新华社发布的拜习会图片

中美各有盘算

一旦北京意识到无论做多大努力，都不可能使中美关系回到中方所说的“正确轨道”，要它放弃莫斯科，同美一道制裁俄，是做不到的。有种说法，华盛顿施压中国不能给俄罗斯提供经济和军事援助，实则是借助话语霸权把中国塑造成俄罗斯入侵乌克兰的“帮凶”，在道德上进行丑化，从而号令西方和日韩等盟友，同中国打一场长期的全面的经济新冷战，以此削弱中国。华盛顿也许有这个意图，可如前所指，对中国二级制裁导致的全面经济冷战，西方其他国家是否能承受，以致愿意配合美国成为美国能否发动二级制裁的关键。欧盟如今对俄罗斯的制裁，已达极限，要它跟随美再来制裁中国，恐怕力不从心。另一方面，华盛顿如确有该目的，只会加深北京对它的战略疑虑。现在中南海根深蒂固的思维是，无论中国怎样“讨好”美国，对美让步，在收拾了俄罗斯后，美国下一步就会腾出手率领盟友来收拾中国。华盛顿似乎对此也不隐瞒。今年2月拜登政府发表了它的印太战略，目标所指就是中国。美国所以迟迟不出兵或者在乌克兰划禁飞区，恐怕也有这一考量，因为俄美一旦开战，美国担心它无法遏制中国，让中国坐大。

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这样来看，北京选择和莫斯科站在一起，合乎它的逻辑。可由于和乌克兰过去也是“友好”关系，北京不会表现出明显的亲俄挺俄迹象，但以为它会担心美国的威胁从而疏远莫斯科，是不可能的。拜习通话没有显示习近平对中俄升级的战略协作伙伴关系，有任何程度的原则性改变。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 正宗“红二代” 出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋(右一)之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动。同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 和拜登的“亲密接触” 习近平和拜登，早在这两人还不是各自国家的最高领导人时，就进行过“亲密接触”。2011年8月16日，时任美国副总统的拜登启程前往中国，重要的目的之一就是与当时的中国国家副主席习近平深入对话，让美国高层首度有机会详细认识这位中国下一任最高领导人。拜登抵达北京的第一天，由习近平接待，两人在北京将举行正式会谈，拜登随后的行程也是由习近平一路相伴。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 “习核心” 2012年11月举行的中共十八大上，习近平当选新一届总书记，标志着第五代领导集体正式走上历史舞台。习上台之后逐步加强最高领导人的中央集权，在2017年10月召开的中共十九大正式将习近平“新时代中国特色社会主义思想”写进党章。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 反腐还是政治斗争 习近平上台之后大张旗鼓地在全国范围内进行“反腐运动”，誓言要大小贪官一起抓，“苍蝇老虎一起打”。下至基层干部，上至中共政治局常委，数年之内众多官员先后落马。其中最受关注的包括前重庆市委书记薄熙来（图为2013年法庭宣布判处薄无期徒刑），以及前中央政法委书记周永康（2015年被判处无期徒刑）。但也有批评人士认为，反腐运动其实是政治权力斗争的一个工具。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 终身领导？ 2018年3月的第十三届人大一次会议通过了宪法修正案，其中包括取消国家主席和副主席不得连任超过两届的限制，使得习近平有可能长期执政。此举引起国内外的关注和争议。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和奥巴马 取消了任期制，习近平会成为见证最多届美国总统的中国最高领导人。2012年2月中旬，华盛顿就用对待中国未来国家元首的方式迎接习近平来访。时任美国总统奥巴马当时向这位中国“王储”表示：中国在过去的20年里经历了"非凡的发展"，然而随着国家实力和富裕程度的上升，中国也面临着"更多的责任"。他说："我们希望与中国合作，以确信在世界经济的体系中，每个主体都应该遵守交通规则。"在中国与美国之间，应该有均衡的双向贸易流动，在全世界范围内也是如此。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和特朗普的“友谊” 随着商人特朗普出任美国总统，美国不断向中国喊话，呼吁贸易和竞争平等的做法成为历史。美国开始向中国挥出一系列重拳。包括推出规模前所未有的惩罚性关税，并对包括华为、中兴、抖音、微信等中国科技企业及其产品发布强制性禁令。2017年初，刚上任的特朗普在"海湖庄园"铺上红地毯迎接习近平夫妇的到来，称“建立起了友谊”。现在看来，这是习近平和特朗普相对最为友好的互动了。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 贸易战棋逢对手 特朗普上任美国总统之后，开始着手针对中国的关税大战。2017年4月他命令根据《1974年贸易法》针对中国进行所谓301调查，2018年4月白宫宣布正式对500亿美元的中国商品加征25%关税。中国也对部分美国产品加征关税予以反击。随后，中美贸易经历了一系列互相加税的激战，直至拜登接手白宫后，也没有结束。同时，中美贸易顺差不断攀升创下纪录，尤其是在全球遭遇了新冠大流行危机之后。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 书写历史 如今，在中共“六中全会”上，习近平执政以来的成就成为中国官媒大幅度宣传的焦点。此外，会议还将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，分析人士称，这将是中共历史上第三个此类决议，有助于习近平在关键的二十大之前通过确认中共成就来巩固其权力。《决议》内容尚未全文公布，但是跟前两次《决议》一样，都在关键时间点通过。第一个决议于1945年通过，帮助毛泽东在夺取政权的四年前巩固了领导权威。第二个决议于1981年通过，承认了毛泽东的“错误”，帮助邓小平启动了经济改革。



尽管习近平没有对拜登妥协，但当拜登警告中国如有对俄罗斯的实质帮助将面临的后果时，习应明白这不是拜登的装腔作势。两人近2小时的通话，还有大量的细节没有披露，两人也许达成了某些共识，如对美国认为的中国卖给俄罗斯的某些武器和产品有利于支撑俄罗斯战场，那么中国很可能不会对俄罗斯输出该武器和产品。对北京来说，中美毕竟不像俄美那样已经完全撕破脸，不能因为中俄关系就置美国警告于不顾，触怒华盛顿，将自己完全绑在俄罗斯战车上，这也不符合中国的国家利益。当然，北京为此会向莫斯科解释，取得后者的谅解，但北京不会在莫斯科的“患难时刻”抛弃它的这个老朋友。从这个角度，可以说北京已经选边站了。

另一方面，尽管双方都不对对方抱有幻想，但还是要有必要的管控，以免因在俄乌战争一事上的怀疑和误判而导致双方在经济上大打出手，即使最后真的不可避免出现制裁和反制裁，也是在进行了外交努力之后。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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