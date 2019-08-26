客座评论:高不确定下的投资决策会是什么样？

（德国之声中文网）中国政府在周五美股开盘前的贸易反击措施，对750亿美元加征关税的消息，实际上并没有太出乎资本市场的预料，这从美股的开盘反应就看得出来。一定低开之后慢慢盘上走好，说明资本市场的情绪很稳定，这是对确定性事件的正常反应。但是到了下午为什么就一泻千里了呢？

原来是特朗普总统连发推特，不仅叫嚣要提高对中国的惩罚性关税五个百分点，还要让所有的美国企业和中国脱钩，不再买中国货，撤出在中国的投资等等。这样的发言，出乎美国舆论的预料，更让我这样的中国学者惊讶地不敢相信是真的。因为过去我们只知道中国政府能够对中国的国有企业下指令性计划，连中国政府对中国的私人企业都不敢用的命令，居然就从美国总统的嘴巴里说出来了，我怎么敢不再三核实呢？

所以，除了美国股市用暴跌来回应，据说美国商会也即刻表态说总统没这么个权力。我不是法律专家，没能力去考证：在美国浩若烟海的法律条文中，美国总统能不能找到他能够运用的条款，勒令美国私人资本脱钩中国。但是我想，对一个经济学者来讲，一个基本的经济学原理是相当清晰的，那就是：投资环境的不确定性越大，其投资的欲望越低。

特朗普在赴G7峰会的间隙不忘发推

对于现在的国际资本来讲，涉及中国的投资环境的不确定性主要来自于美国总统。而美国总统目前为止给人留下的印象，几乎就没什么确定的可预测的结果。也许很多人认为，美中贸易战越来越激烈，是不是应该考虑撤出在中国的投资，转移到其他国家去呢？比如越南。这难道不是很确定的事情吗？

且慢，这样的思路是不是意味着一个前提假设：你确定特朗普总统在看到未来越南对美国出口暴涨之后，不会号召大家撤出越南？因为特朗普总统并不仅仅把矛头指向一个主要竞争对手，比如中国，或者德国。他经常性的率性而为，实际上世界上很多国家都可能，或已经成为他的处罚对象。所以，在中国投资和贸易的风险是在上升，但这不意味着转头其他地区会减少投资的不确定性。

越南已经从中国吸引了一部分投资

而且，经济学认为只有新增投资才需要考虑未来的不确定性，已经投资完成的资本是沉没成本。所以，如果有一个资本已经在中国投资完成经营数年，面对现在这样一个不确定性很高的美国总统，继续经营在中国的项目，反而比撤出中国投资到其他地区（比如越南）承担更小的风险和成本。

当然，这样的考量是要根据实际情况而言的。比如一个劳动密集型企业，投资不多，转移成本很低，而回报相对比较迅速，那么它转移出中国的可能性相对较大。它对赌的，或许就是特朗普总统变脸的快慢程度。而那些资本密集型企业，上下游联系比较紧密，或者对基础设施等要求较高的，因为特朗普的几个推特就变更生产地点，几乎就是不可能的事情。

因此，特朗普总统越焦虑，越希望通过喜怒无常去恐吓对手，越沾沾自喜于那一套小商人的"交易的艺术"，其政策结果越有可能南辕北辙，不可达成。

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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