客座评论：香港的唯一出路

（德国之声中文网）这几天，看着香港接连发生的事件，实在令人不安和痛心。不管在哪一方，死人伤人事件越来越频繁。显然，这个月以来，香港政府决定用更强力的手段来处理对抗的年轻人。前天（11月11日）在香港中文大学发生的警察与学生的对峙，可谓把冲突推到了前所未有的地步。实际上，笔者认为，林郑月娥自己也明白，这样下去，问题非但得不到解决，香港在国际上的声誉和特殊地位也会荡然无存。

如果这几天双方没有能力找到一个"停火"的办法，那事情肯定会更暴力更恶化。《人民日报》12日的报导已明确地预示，如果香港民主派抗议者不做让步，原定11月24日举行的地区议会选举将被取消。同时，大陆警方或驻港军队公开地支援香港警方 ，也将成为必然的结果。 这就意味着，"一国两制"必将名存实亡。实际上，鉴于目前大陆面临其他的种种问题，丢失香港的自由都市之地位，并非是中央所希望看到的。

目前的问题是，警方和抗议者各持己见，同时，网上对各种事件的描述大有出入。在网上，有大陆警方已经参与镇压之说，有火烧护中者为特技演员之表演之传闻，至于在香港政府和大陆那一方，也有不少对抗议者的暴力甚至是恐怖活动的描述。可谓众说纷纭。在这种情况下，澄清事实并检验冲突各方的行为，是解决问题的唯一出路。这就需要一个双方都信赖的一个中立的调查团。而更重要的是，这个调查团所作的工作，实际上也是代表香港民众协商出一套更具体的符合《基本法》的具体做法。

应该看到，邓小平与撒切尔夫人在达成"一国两制"的协议的过程本身，本身也是不民主的。尽管后来制定的《基本法》对这种不民主的决定理论上确实也算是一种补偿。但是，第23条（禁止分裂国家），26条（自由选举）以及27条（言论集会自由）到底如何定义以及如何执行，从一开始就带有很多问号。

同时也应该看到，中央层面对一国两制的理解，在每一届领导人有差异也是不可避免的。在这种情况下，在当今香港危机之际，就更需要一个中立的调查团以平衡的心态，澄清事实，并对肇事者有一个合法的公平的处理，而这本身，也是在适当调整中央层面各届领导人对一国两制理解的差异。

问题是，双方--即以林郑月娥为首的香港政府以及抗议者是否有可能同意成立一个中立的调查团？这里的主要问题还是在林郑月娥那里。她收回《送中法案》本身应该是值得赞赏的一步，现在就看她能否迈出第二步。大家都知道，给香港的时间不多了，大概也就十来天吧。如果没有这一步，那香港只会进入一场哪一方都不能赢的永久冲突进展状态。 如果林郑月娥完全是个傀儡，或者如果她是一个没有政治责任心的人，那她这一届政府任内的香港就无法得救了。

张俊华为中国政治学者，在德国生活三十余年。他就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。