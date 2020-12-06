客座评论：香港正笼罩墓地般沉寂

香港司法当局对黄之锋的判刑可能比很多人设想的要轻。德国之声客座评论员Alexander Görlach警告说，这一判刑不能掩盖习近平的真实意图。
（德国之声中文网）在香港，也有人对事情的这一发展感到高兴：所有那些因香港的安宁不再受示威和对民主的呼声干扰而可以赚钱的人；所有那些在内城拥有奢侈品商店的人们。
最多时曾有100多万人参加的示威浪潮已然成为过去。上周，民主活动人士黄之锋被判13.5个月监禁，原因是，他号召举行了一次反警方暴力的"非法"示威。自今年7月所谓的《香港国安法》生效以来，有500名港人被判刑，其中一些人的刑期远高于黄之锋。另外2000人还将受到审判。
如所预期的那样，北京意在震慑。香港民主运动正慢慢死亡。不过，她的光芒还能远达泰国，数月来，那里的人们也走上大街，要求民主；香港、台湾和泰国的民主运动#MilkTeaAlliance依靠了青年的力量和为拥有更好的未来而献身的志愿。
反对北京的"反修例"示威运动高涨之际，大学生们曾一度占领香港立法会大楼，以引起世人关注其所处的绝望境地。根据港人俗称为"送中法"的这一法律，港府有权将任何人引渡至内地受司法审判。所有那些摘下口罩以有意让人认出的示威者完全清楚，最终，自己完全有可能像黄之锋一样入狱。黄之锋本人已因2014年参与"雨伞运动"而被囚禁过一次。
一些评论员甚至曾预期，黄之锋和他的另两名志同道合者林朗彦、周庭会被判多年刑期。与此相较，判刑13.5个月几如北京对香港和港民伸出橄榄枝。中共领导层相信，对法律和秩序的一贯承诺不会仅仅有助于逐步拉拢商店和饭馆的拥有人。
然而，香港人不应抱持过大希望。正如所有在习近平治下被视为倨傲不逊的人群那样，若对北京作出让步，他们最终只会遭到更多鞭笞，而非自由。遭迫害和囚禁的维吾尔人、内蒙人、藏人，当然还包括其独立的岛国民主制度对中国大陆人民追求更多民主起了激励作用的台湾人，都已有相关经历。
明年，中共将迎来百岁生日。习近平有意利用这一机会向自己和国家送上一份礼物：国泰民安。对他来说，这意味着，所有省份都要按他在北京定下的原则步调一致。对香港而言，这意味着，将不得不继续承受习的铁腕统治之苦。专权的人民中国已经威胁，将扣押港人护照， 使其无法申请自由世界的庇护。北京关心的根本不是秩序和安宁，而是奴役人，并作为强势信号，经由不名誉的审判程序将当事人投入监狱。
黄之锋自愿留在香港，意在让世界看到，香港的自由和独立是如何死去的。他做出的牺牲和所有与他一道捍卫港人的自由和尊严的众多人们做出的牺牲，不应由于我们的无所作为而付诸东流。对德国联邦政府的呼声必须更加响亮：从那里得到拯救并送到我们这里来的人，越多越好。
本文作者Alexander Görlach是卡内基伦理与国际事务委员会资深成员、剑桥大学宗教和国际研究所资深研究员。2014-2017年，这位有博士学位的语言学家和神学家受聘哈佛大学讲学并任访问学者；2017-18年，他分别在台湾国立大学及香港城市大学任访问学者。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
德国《世界报》刊发欧盟高官的客席评论呼吁，欧洲必须抓住机遇修复被特朗普破坏的欧美关系，携手美国共同应对中国挑战。德意志电台的评论则指出，面对中国蚕食香港的自由，西方国家的象征性抗议一点用也没有。