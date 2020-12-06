客座评论：香港正笼罩墓地般沉寂

（德国之声中文网）在香港，也有人对事情的这一发展感到高兴：所有那些因香港的安宁不再受示威和对民主的呼声干扰而可以赚钱的人；所有那些在内城拥有奢侈品商店的人们。

最多时曾有100多万人参加的示威浪潮已然成为过去。上周，民主活动人士黄之锋被判13.5个月监禁，原因是，他号召举行了一次反警方暴力的"非法"示威。自今年7月所谓的《香港国安法》生效以来，有500名港人被判刑，其中一些人的刑期远高于黄之锋。另外2000人还将受到审判。

民主运动慢慢死亡

如所预期的那样，北京意在震慑。香港民主运动正慢慢死亡。不过，她的光芒还能远达泰国，数月来，那里的人们也走上大街，要求民主；香港、台湾和泰国的民主运动#MilkTeaAlliance依靠了青年的力量和为拥有更好的未来而献身的志愿。

反对北京的"反修例"示威运动高涨之际，大学生们曾一度占领香港立法会大楼，以引起世人关注其所处的绝望境地。根据港人俗称为"送中法"的这一法律，港府有权将任何人引渡至内地受司法审判。所有那些摘下口罩以有意让人认出的示威者完全清楚，最终，自己完全有可能像黄之锋一样入狱。黄之锋本人已因2014年参与"雨伞运动"而被囚禁过一次。

北京伸出橄榄枝？

一些评论员甚至曾预期，黄之锋和他的另两名志同道合者林朗彦、周庭会被判多年刑期。与此相较，判刑13.5个月几如北京对香港和港民伸出橄榄枝。中共领导层相信，对法律和秩序的一贯承诺不会仅仅有助于逐步拉拢商店和饭馆的拥有人。

本文作者Alexander Görlach

然而，香港人不应抱持过大希望。正如所有在习近平治下被视为倨傲不逊的人群那样，若对北京作出让步，他们最终只会遭到更多鞭笞，而非自由。遭迫害和囚禁的维吾尔人、内蒙人、藏人，当然还包括其独立的岛国民主制度对中国大陆人民追求更多民主起了激励作用的台湾人，都已有相关经历。

民主活动人士必须得到拯救

明年，中共将迎来百岁生日。习近平有意利用这一机会向自己和国家送上一份礼物：国泰民安。对他来说，这意味着，所有省份都要按他在北京定下的原则步调一致。对香港而言，这意味着，将不得不继续承受习的铁腕统治之苦。专权的人民中国已经威胁，将扣押港人护照， 使其无法申请自由世界的庇护。北京关心的根本不是秩序和安宁，而是奴役人，并作为强势信号，经由不名誉的审判程序将当事人投入监狱。

黄之锋自愿留在香港，意在让世界看到，香港的自由和独立是如何死去的。他做出的牺牲和所有与他一道捍卫港人的自由和尊严的众多人们做出的牺牲，不应由于我们的无所作为而付诸东流。对德国联邦政府的呼声必须更加响亮：从那里得到拯救并送到我们这里来的人，越多越好。

《国安法》在香港的第一个冬天 黄之锋等三人出庭后被还押 11月23日，前香港众志的成员黄之锋丶周庭与林朗彦继续接受2019年6月21日包围香港警察总部案件的审判。三人必须还押并等候12月2日下午2点30分的正式判刑。这是周庭首次遭刑事检控，也是她首次被法庭下令还押。

《国安法》在香港的第一个冬天 两区议员涉选举舞弊被捕 11月22日，香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗以及另外一人清晨被港警逮捕，理由为两人涉嫌诈取选举资助。此外，两人组成的团体选举总支出约489万元，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。图为王百羽。

《国安法》在香港的第一个冬天 「臭水事件」三立法会议员被捕 11月18日，朱凱廸、許智峯及陳志全等三名前立法会议员先后被警方上门拘捕，理由是在今年5月28日和6月4日向立法会主席台投掷恶臭液体，涉嫌违反《立法会﹝权力及特权﹞条例》中的藐视罪及香港法例第212章《侵害人身罪条例》中的「意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品罪」。图为许智峯走出警署。

《国安法》在香港的第一个冬天 四民主派立法会议员被DQ 11月11日，港府宣布按照全国人大常委会决定，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格，由左至右分别为郭荣铿、杨岳桥、郭家麒及梁继昌。立法会议员胡志伟批评北京彻底放弃《基本法》和“一国两制，令立法会变成一言堂。

《国安法》在香港的第一个冬天 民主派立法会议员集体辞职 为了抗议港府DQ四名立法会议员，另外15名民主派议员宣布集体辞职。11月12日，立法会秘书处称已收到全部15名表示会总辞的泛民议员的辞职信，但除了许智峯和毛孟静辞职则于12、13日凌晨起生效，其余13人辞职日都于12月1日生效。

《国安法》在香港的第一个冬天 锺翰林寻求庇护前被捕 10月27日，香港社运人士、「学生动源」前召集人锺翰林在寻求美国庇护前夕被捕，港警称理由是他8月起在社交平台發表内容涉嫌煽动他人分裂国家，违反《香港国安法》。锺翰林也是7月29日被以《香港国安法》罪名逮捕的4名学生之一，也是港警国安处成立后第一批被拘捕的人士。

《国安法》在香港的第一个冬天 罗冠聪在柏林挺香港 9月1日，中国外长王毅访问德国时，香港民主人士罗冠聪在柏林的德国外交部外发起示威，呼吁德国就助香港示威者，也呼吁欧盟正视人权议题，对中国涉及侵犯人权的官员实施制裁。 作者: 张慈 （综合报道）



本文作者Alexander Görlach是卡内基伦理与国际事务委员会资深成员、剑桥大学宗教和国际研究所资深研究员。2014-2017年，这位有博士学位的语言学家和神学家受聘哈佛大学讲学并任访问学者；2017-18年，他分别在台湾国立大学及香港城市大学任访问学者。

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