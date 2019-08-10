客座评论：香港抗议运动中的暴力污染

（德国之声中文网）香港民众的和平抗议已经持续了两个月。但是，8月11日夜间所发生的一切，却将这场和平抗议污染到了一个前所未有的高度：全副武装的防暴警察在高速逃散的人群中截击落单者，年轻抗议者被多名身穿白衣的持棍者当街殴打，太古车站一处狭窄通道警方在仅有两米的近距离面对示威人墙开枪，一名女性抗议者眼部严重受伤，面临失明危险。

这是香港警方针对和平抗议过度使用警察暴力，也是两个月以来一直平行于香港民众和平抗议的暴力污染，以滥用暴力所制造的街头冲突和身体扭曲、流血等画面充斥媒体，为香港特区政府也为中国中央政权的宣传机关和权力机构制造"止暴平乱"的借口。

在过去两个月中，这种暴力污染一直与和平抗议如影随形，而且不断升级，在香港特首林郑月娥基本无视民众诉求的情形下越来越成为港中当局对付民众主要或者说唯一的手段。在政治上，港中宣传机构不间断地渲染港独、暴乱、暴徒和所谓外部势力煽动，完全无视香港民众和各阶级、各群体的团结与和平抗议，也粗暴践踏外交原则，以种种粗暴手法暗示美国与香港抗议的关联，试图将香港民众符合港中当局既定普选承诺的抗议诉求和行动扭曲为"颜色革命"，煽动反美情绪。

在策略上，滥用警察暴力的同时进行反动员，元朗和北角等地不明身份的居民以明显违反香港《公安条例》的斗殴方式破坏和平示威，并且在内地媒体和社交媒体大肆传播此类黑社会性质的反运动，塑造为所谓撑警爱国行动，也证实了港中当局对和平抗议进行暴力污染的目的，即转移矛盾和焦点，将香港民众捍卫自由和以民主手段保障自由的政治诉求及其遭遇的责任政治缺失转化为香港民众与警察之间、秩序与管治之间的矛盾。

香港也有撑警行动

香港警察变了

如此才有两个月来香港警方变本加厉的以滥用暴力方式制造冲突、通过暴力污染破坏民众的和平抗议。截止8月11日之前，香港警方自己承认已经施放超过1800枚催泪弹，逮捕超过400人，且被捕示威者从13岁到74岁不等，涵盖几乎所有市民职业和阶级。香港民众普遍感受到，曾经被誉为亚洲最好的警察变了，以保卫市民为誓言的香港警察们变得陌生了，不像是本地警察，而是动辄警棍相向，肆意开枪、喷射催泪剂，还掩盖或者不佩戴警号。

如果这些镇暴警察面对的是有意挑衅、故意攻击的非法集会，作为香港警方的战术单位显然有理由采取适当的暴力予以驱逐或者逮捕，但是，迄今为止，香港示威者只有口罩、头盔等自我防御，最多辅以纸皮做的盾牌，并无任何在世界类似抗议活动中常见的投掷砖石等攻击。相较1967年"左派"暴动51人死亡、一千多颗炸弹和伤亡更为严重的1956年"双十暴动"，过去两个月香港示威者总体上保持了极大的克制。示威也集中在周末进行，对市民生活和社会秩序并无实质性影响。只有8月5日的警告性罢工表明市民们的抗议决心，可能在未来以总罢工的方式继续和平抗议。

所以，不能不因此得出判断：香港警察两月以来坚定地执行着暴力污染政策，以此污名化民众的反送中抗议运动，污染其和平性质，为的是掩盖香港民众争取自由和民主的诉求，也同时掩盖管理层过去几年来对香港所犯下的一系列错误，从早先的"国情教育"到大陆安全机关在港任意逮捕投资人肖建华和铜锣湾书店老板桂民海等，从湾区一体化发展纲要到《送中条例》，以及对2014年"占中运动"领袖的严厉惩罚。这些"一国一制"的发展加速着香港民众各阶层对中央政权的怀疑和担心，而针对他们和平抗议的暴力污染不仅转移着政治矛盾，也事实上否定了他们的抗争合法性，形同将整体香港人民看作港中当局的敌人或者叛乱者。

在内地港澳办官员和官方媒体一致发表"十四亿人民撑警"言论的煽动下，内地舆论气氛已经近乎把香港视为一个"叛岛"了。在"8.5"罢工后，内地民航管理和物流业推出的限制性措施，如禁止参加罢工机师执飞往返内地航线、限制雨伞、激光笔、口罩、头盔等商品流入香港等，都形同非关税性贸易制裁，接近萨德危机后对韩国的经济制裁。如果这不是传播仇恨的话，那么就继续证实中央政府各机关公然违反《香港基本法》之二十七条、三十三条和三十九条，分别有关香港公民的言论和示威自由、择业自由、和关于联合国《公民权利与政治权利公约》和《经济、社会与文化权利的国际公约》在香港的适用，也是对中华人民共和国宪法第十五条对本国社会经济秩序的破坏。

换言之，《香港基本法》作为"一国两制"的制度基础，虽然只是一部地方的宪法性文件，却因其乃全国人大1990年制定和颁布，而非香港特别行政区自身立宪所得，而具普遍效力，此非香港地区议会制定法律可比拟。在遭遇与内地的法律冲突时，特别是与中央政府事务相关时，虽然须诉请全国人大常委会解释，但也完全可能基于基本法规定之全国人大常委会的授权和其普通法传统直接就香港本地发生的侵犯本地劳工权益的诉讼作出终审裁决，从而可能置中央政府于宪政困境，需要对她的轻率行为付出代价。当然，这只是理论上的可能，却是中国唯一现实的宪法政治通道，籍由香港公民的抗议激发出来。

不过，香港民主生活中的暴力污染还源于殖民主义传统--1967年的《公安条例》。在1967年香港左派暴动爆发后，香港殖民当局整理了此前分散的香港法律条文，汇合成《公安条例》，意在强化警方对类似大规模抗议和骚乱的控制，带有浓厚的殖民主义和反民主色彩，却在1997之后被基本保留下来，成为今天香港警察一反治安模范的榜样，露出反民主、反自由、也反《基本法》的狰狞面目。譬如，根据《公安条例》第18条和19条，合法集会很容易被警方判定为所谓非法集结然后暴动罪，门槛只是所谓3人或多于3人作出扰乱秩序的行为云云，却可以重判10年，只要警方超出第17条规定之"使用合理所需的武力"，就可刺激合法示威民众队形散乱、喧哗、逃跑或者反抗，警方便可定义为"暴动"。这就是暴力污染的警方逻辑。

现实中，虽然1970年代香港警方经过反腐败整顿大大改善了公众形象，针对治安和刑事犯罪的专业能力也有目共睹，但是其中针对所谓暴乱的战术单位却也得到空前加强，警察总体的军事化程度也未消弱。毕竟，相比1967镇暴中香港警察使用的盾牌，英国本土警察迟到1976年才开始使用。而英国警察一直奉行着最低军事化原则，即使在1980年代镇压矿工的行动中备受指责，也一直以"示弱就是赢"的原则对付骚乱和暴动。相比之下，香港警察似乎只继承了殖民地的警察军事化传统而且有继续加强的趋势，不仅包括近年来步操改效法解放军，而且从占中以来就有对和平民众肆意发射非致命性武器弹药的倾向。特别是，在过去两个月，香港警方基本不遵守《公安条例》所禁止的半军事组织和对集体斗殴和攻击性器械的禁止，放任元朗和北角地区不明身份的所谓白衣人对和平示威者的集体持械攻击。更有坊间耳语和大量视频显示，从7月1日冲击立法会到8月11日施放汽油弹等许多暴力行为可能都与警方有关，亟需独立调查。

"恐怖主义苗头"

暴力污染的结果是，8月12日港澳办发言人声称香港已经出现"恐怖主义苗头"。中南海也力图避免宣布香港进入全面暴动而需要采取戒严，那很可能需要按照基本法由驻港部队介入恢复秩序，却等于政治自杀，不仅必然招致全世界的谴责，也可能遭到香港市民的激烈反抗。那么，从暴力污染卸责之后，似乎只剩下继续滥用暴力、继续警察军事化的道路--以反恐为名大肆抓捕，甚至实施局部和分时性戒严，例如宵禁，那才是依靠警察治理的升级路线，得以继续回避政治解决。毕竟，香港七百万市民却有超过三万名警察，按百万人计的警察规模排名世界第五，仅次于俄罗斯、土耳其等警察国家，足以应付一般性的戒严。

而对香港民众和示威者来说，相比2014年的占中运动呈现出典型的无领导的运动形态，几乎每周的抗议行动都在变化，如水一般，反思和无形，坚韧地保持着非暴力的和平诉求。特别是，在与警方的对峙中，在没有特首政治回应的条件下，以水一般的城市游击战形式在全港灵活地开展示威抗议，以非暴力抵制暴力污染。这可能就是未来香港抗议运动可能长期坚持的机制。长期而论，香港的抗议可能并不会如中南海所期待的自我耗竭，而可能相反，或者在更艰难的镇压下走向团结和自治，譬如香港公社的成立，或者在坚持的游击抗议中产生出未来属于人民的特首候选人。那或许会是这场运动的最好成果。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 6.9 百万人大游行 5月，《逃犯条例修订草案》在立法会中经过立法程序激烈攻防。随后，香港政府决定绕过委员会，在6月12日迳付大会二读。 此举引发民间人权阵线号召「守护香港反送中」大遊行，为示威运动中的第一场遊行。 同日，海外29个城市举行集会声援。主辦方估計这次遊行有破103万人參與，但是警方的数字只有24万。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 6.12 包围立法会 在港府预定二读《逃犯条例修订草案》的当天，抗议民众包围立法会大楼。港府随即宣布推迟二读。 眼看人潮持续占领夏悫道没有散去迹象，港府下午3点便出动警察，用催泪瓦斯跟橡胶子弹驱赶民众。仅用2小时便清场完毕。 香港特首林郑月娥在电视声明中三度称群众为「暴动」，引发群众不满。 这也促使民阵总结民众五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪责任、不检控和释放反送中示威者、撤销对6月12日游行的暴动定性、林郑月娥问责下台。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 6.16 黑衣200万人大遊行 (49223786) 在遊行的前一天，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例。 没想到市民上街的意愿不但没有被浇熄，还更加坚定: 许多市民认为她避重就轻，没有直面回应诉求。 同样在遊行前一天晚上，黄衣男子梁凌杰在太古广场坠楼身亡，成为运动的第一名牺牲者。这两个事件凝聚了示威者的愤怒，让遊行人数一口气飙升。主办方估计这次遊行有突破200万人参与，刷新香港纪录。 警方则估计人数为33万8千人。这也是反送中示威的服饰首度定调为黑色。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 6.21 包围警总 民阵订下6月20日期限，要求港府回应5大诉求，但政府没有反应。民阵因此宣布行动升级。 6月21日，金钟政府总部对面的夏悫道、湾仔警察总部对面的军器厂街、告士打道，以至湾仔税务大楼等政府大楼，都被示威者占领及围堵出入口，因此瘫痪。 示威者要求政府追究警察开枪责任，也要求与警务处长卢伟聪对话。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.1 示威者冲击立法会 在香港主权移交22周年纪念日当天下午，包围立法会的示威民众拿起杂物开始撞击立法会玻璃，最终玻璃被撞破，一些民众进入立法会大楼。 警方午夜展开清场前最后一刻，一群志愿者进入立法会把4名想要死谏的示威者拖出立法会，强调「一个也不能少」。这起事件之后引发许多争议，除了港府谴责示威者破坏公物以及暴力之外，示威者也反指警方故意撤退，用「空城计」引诱示威者攻进立法会。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.6 香港妈妈集气大会 6月14日晚间，「香港妈妈反送中集气大会」曾在中环遮打花园举行集会，而在7月6日，香港妈妈再次在同一地点發起集会。有鉴于「反送中」示威者，尤其是前线与警察冲撞的示威者，普遍年龄层偏低，这些妈妈想要传递他们支持孩子的心情。大会称最多人时有8千人参与。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.7 九龙游行 在九龙的七七遊行之前，大部分的游行都举办在港岛。 这是第一次在九龙区举行遊行。 从这时开始，「反送中」遊行就有往九龙与新界等较保守的区域蔓延的趋势。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 连侬墙遍地开花 大概在7月中左右，香港各地18区都出现「连侬墙」。 「连侬墙」译自Lennon Wall（捷克文 Lennonova zeď），源自于1980年代，民众在布拉格修道院墙上画上约翰连侬（中国称为列侬、台湾称为伦农）的头像和歌词。之后逐渐演变成表达对当局的不满的街头艺术。 在2014年雨伞革命期间，连侬墙第一次在香港出现，用大量便利贴写满对民主、普选的诉求。 2019年，连侬墙因为香港的反送中运动再次复活，首先在金钟香港特区政府总部出现，之后逐渐往其他地区蔓延。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.14 香港沙田商场喋血 下午4点到8点之间，「反送中」示威群众在新界沙田遊行，大抵和平。 在遊行结束之后，示威民众并未散去。 到晚上9点，警察开始清场，示威者被逼进购物商场「新城市广场」。 警方一方面呼吁示威者离去，一方面又封锁商场出入口。 一名警员在逮补示威者时，被挣扎的示威者咬断一截手指的消息成为当天晚上警民冲突的血腥註腳。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.21 示威者涂污中联办国徽 7月21日这天的“反送中”抗议活动是民阵發起的第三场遊行，组织方称有43万人参加，警方则称13.8万。遊行原本规划要走到金钟，也就是香港政府、终审法院和立法会所在地，但警方出于安全考量缩短抗议路线。遊行过程中，示威者突破警方防线，从原本的终点湾仔前进金钟，并推进包围中联办。一些示威者向中联办门口上方的国徽投掷鸡蛋、泼洒油漆。随后在晚上8点半左右，大批携带防暴装备的警察在中联办周边开始推进防线，用催泪弹、布袋弹、橡胶子弹驱赶示威者。在这个事件以后，中联办换上了新的国徽，并用透明的塑料箱保护。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.21 元朗暴襲 在白天的遊行结束之后，晚上元朗有大批白衣人士持械闯入西铁站，无差别地暴打乘客。 然而警察在40分钟后才到场，而且与白衣人士互动良好，引发「警黑勾结」的猜疑。 透过这个事件，新界乡绅与警察之间的关系浮上台面，引发国际关注警察的执法问题。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.27 光复元朗 呼应前一周日在新界元朗發生的白衣人暴袭事件，民众在元朗發起遊行，从元朗警署出發，行进到元朗西铁站。图为谴责政府官员、警察、乡绅与黑道勾结的「官警乡黑」标语。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.28 上环警民冲突 在和平游行落幕之后，约有两百名示威者尝试往中联办前进，但遭到警方拦截。警方呼吁示威者立即结束「非法集会」，不久便施放了催泪烟与橡胶子弹。双方对峙的过程中，香港警察中的「速龙小队」一度无预警往前暴衝，成功逮捕多名示威者。最后，有多达49人在这个晚上被逮捕。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 「光复香港，时代革命」 随着「反送中」示威越演越烈，「光复香港，时代革命」 也重新出现在香港街头。这个口号缘起于2016年本土民主前线的梁天琦的参选口号。虽然梁天琦已经在2018年被判袭警罪与参与暴动罪，判处6年刑期且现正服刑中，但是示威者仍然让这句话重现街头，有时还在旁边加上「感谢梁天琦」。另一方面，这句话也被当局视为有港独意味，是违反一国两制的思想。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.30 「全港大塞车」港铁不合作运动 7月30日早上7点50分，数十名「反送中」示威民众在港铁调景岭站发起不合作运动，用背包阻碍车门关闭，导致往黄埔方向调景岭站列车超过一个半小时无法开出。 港铁临时安排免费接驳巴士解决疏运问题。 虽然香港铁路工会联合会宣布不响应罢工，但是公交车公会却发表声明响应罢工。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.30 葵浦警署冲锋枪首度亮相 7月28日上环冲突的示威者有44人在30日晚上被控暴动罪，引发民众不满，因此发起包围拘押部分被告的葵蒲警署。 警察一度冲出警署，一名白衣警署警长与一名防暴警察落单，引起民众朝他们丢掷杂物。 在情急之下，「光头」警署警长拿出枪枝对准民众吓阻。 然而他举起的这把枪是雷明登870宕动式霰弹枪，与过去低杀伤力的催泪弹枪不同，是可以装填致命霰弹的枪种，民众因此哗然。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.2 公务员的行政中立 随着上千行政主任和政务主任罕见地发出联署公开信，表达对近来一系列冲突事件的关注之后，公务员在中环遮打花园发起以《公仆仝人、与民同行》为主题的集会。 这也是香港史上，公务员第一次发起集会。 前任公务员事务局局长王永平受邀在大台上说：「公务员应向体制、和维护核心价值的社会与市民忠诚，而不是效忠特首。 」这段话引起许多现任公务员的共鸣，成为他们下班后加入集会的原因。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.3 旺角遊行多区占领 在多次的抗争之后，警民之间形成一种默契: 白天和平示威，结束后部分示威者留守，晚上防暴警察出动清场，多半搭配催泪瓦斯。 然而，抗争活动演变到这个时候，开始脱离了初期的多人集中一场遊行的模式，转变为多地同时发生的形式。 一夜之间，旺角、尖沙嘴、黄大仙都爆出警民冲突。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.4 将军澳、西环集会与「快闪封路」 这天，将军澳示威者一度包围警署，抛砖打破警署玻璃。 在警察出警局之后，示威者随即散去。 紧接其后的西环游行，示威者靠近中联办还未抵达时，警方便出动催泪弹阻挡示威者。 在这之后，示威者展开一连串「快闪」: 用路边可见的障碍物阻碍交通之后立即离去。 一夜之间，示威者足迹踏遍铜锣湾、观塘、天水围、黄大仙等地，防暴警察一直到隔天凌晨三点都还在清场。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.5 七区三罢 港人号召「罢工、罢课、罢市」，获得金融业、医界、运输业等行业别响应。下午，示威者在香港7区发起集会，又有人在天水围包围警署。遊行与示威很快的演变成警民冲突。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 五星旗被抛入海中 香港旺角3日下午举辦遊行。散场后有示威者将尖沙咀码头的旗杆上的五星旗拆下丢入水中。 5日香港大罢工后，也有示威者將中国五星国旗从旗杆拆下，并抛入海中。香港政府发言人6日凌晨发表声明譴責这些行为，表示这是「公然挑战国家权威」。



白信为政治学博士、北京独立政治观察家。

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